Суд Лондона освободил под залог основателя Wikileaks

В Лондоне магистратский суд района Вестминстер освободил под залог основателя сайта Wikileaks Джулиана АССАНДЖА.

Об этом пишет Gazeta.ru.

Судья Ховард РИДДЛ освободил Дж.АССАНДЖА на условии, что он будет присутствовать на следующем заседании суда по его делу 11 января.

Как сообщалось, Дж.АССАНДЖ был арестован 7 декабря в Лондоне. 8 декабря суд отказался освободить его под залог. Кроме того, Дж.АССАНДЖ отказался от добровольной экстрадиции в Швецию, которая требует его выдачи.

Стокгольмский суд еще в ноябре одобрил запрос прокуратуры о заключении под стражу 39-летнего австралийца, обвиняемого в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, а 20 ноября Интерпол (по запросу шведской прокуратуры) распространил среди всех 188 стран-участниц организации "красное уведомление" на имя Дж.АССАНДЖА, что равнозначно занесению его в список наиболее разыскиваемых лиц.

В конце июля сайт Wikileaks опубликовал подборку служебных документов, касающуюся проведения операций США и их союзников в Афганистане и Ираке с января 2004 года по декабрь 2009 года. Подборка включала в себя более 90 тыс. документов. А в конце ноября интернет-ресурс выложил очередную порцию секретных документов - более 250 тыс. На этот раз это в основном переписка американских дипломатов с Госдепартаментом, в которой, в частности, содержатся весьма нелестные высказывания в адрес ряда европейских лидеров.