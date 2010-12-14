На украинско-польской границе выделят полосы для упрощенного пропуска людей на Евро-2012

Согласно договоренности между таможенными службами Украины и Польши в пунктах пропуска для автомобильного сообщения Краковец-Корчевая, Шегини-Медика, Ягодин-Дорохуск, Рава-Русская–Хребенное на украинско-польской границе будут выделены отдельные полосы – «полосы Евро-2012», которые будут использоваться для упрощенного пропуска через границу участников и болельщиков финальной части чемпионата по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Игорь ТИМОФЕЕВ.

С целью упрощения и ускорения осуществления контрольных процедур на украинско-польской границе таможенные и пограничные службы обоих государств предварительно согласовали вопрос организации совместного контроля в пунктах пропуска Устилуг-Зосин, Смольница-Кросценко, Грушев-Будомеж и Угринев-Довгобычев.

По словам И.ТИМОФЕЕВА, в настоящее время продолжается совместная работа для расширения списка пунктов пропуска на украинско-польской границе, в которых будет осуществляться совместный контроль и будут выделены «полосы Евро-2012».