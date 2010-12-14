Главное на 14 декабря (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня



Финансы



Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».



Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 275 из 425 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.



Голосовали «за» фракции Партии регионов, Блока Литвина и КПУ, а также один народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» и 19 народных депутатов от блока «Наша Украина – Народная самооборона».



Как сообщал УНИАН, 10 декабря Кабинет министров Украины внес в парламент проект закона о Государственном бюджете Украины на 2011 год.



Документом предлагается дефицит госбюджета установить на уровне 38,843 млрд. грн. или 3,1% валового внутреннего продукта (ВВП).



Доходы бюджета в 2011 году прогнозируются на уровне 281,464 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 238,581 млрд. грн.



Расходы госбюджета запланированы на уровне 321,949 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 279,127 млрд. грн.



План доходов от приватизации государственного имущества установлен на уровне 10 млрд. грн.



Предельный размер государственного долга, по состоянию конец года, установлен на уровне 375,643 млрд. грн. или 30% от ВВП.



Доходы сводного бюджета прогнозируются на уровне 360 млрд. грн. (в том числе доходы общего фонда – 305,8 млрд. грн.).



Проект бюджета рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,253 трлн. грн., темпы роста ВВП – 4,5%, инфляция (декабрь к декабрю) – 8,9%, фонд оплаты труда – 390,8 млрд. грн.

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовало 259 из 427 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект направлен на уточнение и согласование отдельных положений Бюджетного кодекса Украины в связи с принятием Налогового кодекса Украины.

Законопроектом предусмотрено внести изменения в Бюджетный кодекс Украины в части изменения названий некоторых налогов, сборов (обязательных платежей), а именно: налог с доходов физических лиц на налог на доходы физических лиц; сбор за загрязнение окружающей природной среды на экологический налог; акцизный сбор на акцизный налог; налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов на сбор за первую регистрацию транспортного средства; сбор за специальное водопользование на сбор за специальное использование воды; плата за приобретение торговых патентов на сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности.

Данным законопроектом предусматривается исключение некоторых налогов, сборов (обязательных платежей) в связи с их отменой, в частности сбора за геологоразведочные работы и сбора за проведение гастрольных мероприятий.

Кроме того, предлагается зачисление (с 2013 года) в специальный фонд государственного бюджета части экологического налога с направлением таких средств на финансирование исключительно целевых проектов экологической модернизации предприятий.

Серьезные замечания были у депутатов в связи с тем, что законопроектом предусмотрено, что к доходам бюджета города Киева засчитывается 50 (в настоящее время 100% - УНИАН) процентов налога на доходы физических лиц, который платится (перечисляется) согласно Налоговому кодексу Украины на территории города Киева.

Также проектом закона предусматривается внести изменения в Закон Украины «О нефти и газе» в части избежания потерь облагаемых налогом доходов нефтегазодобывающих предприятий, доля государства в уставном капитале которых составляет 50% и больше, в результате занижения цен реализации нефти, газового конденсата и сжиженного газа.

В законопроекте определены особенности регулирования отношений в нефтегазовой отрасли предприятий, доля государства в уставном капитале которых 50 процентов и больше, хозяйственных обществ, 50 процентов и больше акций (доли, паев) которых находятся в уставных капиталах других хозяйственных обществ, акционером которых является государство и владеет в них контрольным пакетом акций. Проектом предлагается исключить норму действующего закона относительно проведения конкурса на получение специального разрешения на пользование нефтегазоносными недрами.

Кроме того, вносятся изменения в Закон Украины «Об особенностях приватизации объектов незавершенного строительства» - в части продажи объектов незавершенного строительства на открытых аукционах вместе с земельным участком, на котором расположен этот объект, а также в законы «О хозяйственных обществах», «Об акционерных обществах» и «Об управлении объектами государственной собственности» относительно установления обязательной выплаты дивидендов государству как акционеру и части чистой прибыли (дохода) государственных унитарных предприятий.

Законопроектом вносятся изменения в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно определения Государственной судебной администрации Украины главным распорядителем бюджетных средств (вместо определения главными распорядителями 769 судов общей юрисдикции) и остановки на 2011 год положений о выплате судейского вознаграждения и помощи на оздоровление.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он содержит положения, влияющие на показатели бюджета. В частности, в случае его принятия в 2011 году поступления в государственный бюджет составят около 3,1 млрд. грн., экономия средств общего фонда государственного бюджета будет составлять 1,3 млрд. грн.

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Проект государственного бюджета, принятый сегодня в первом чтении большинством, - является наиболее коррупционным бюджетом за всю историю независимой Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлению фракции «БЮТ-Батькивщина».

«Этот бюджет полностью построен на масштабной коррупции. К дерибану государственных денег, системы «откатов» допущены несколько семей, для которых, наверно, ЯНУКОВИЧ и строит новую страну», - говорится в заявлении.

Во фракции «БЮТ-Батькивщина» подчеркивают, что бюджет обрекает 46 млн. рядовых украинцев на бедность и обнищание. Фракция приняла категорическое решение не поддерживать этот бюджет.

«Поэтому народный депутат Валерий ШАМАНОВ, который сегодня проголосовал за проект бюджета, решением фракции исключен из состава «БЮТ-Батькивщина», - говорится в заявлении.

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Верховная Рада дала согласие на назначение Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Василия ЦУШКО на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 272 народных депутатов из 422, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщалось, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ ранее обратился в парламент с предложением дать согласие на освобождение Алексея КОСТУСЕВА от должности председателя Антимонопольного комитета, и сегодня, 14 декабря, парламент поддержал это решение.

А.КОСТУСЕВ на выборах в ноябре был избран мэром Одессы.

В.ЦУШКО до 9 декабря был министром экономики Украины.

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Национальный банк Украины ликвидирует Апелляционную комиссию при Нацбанке.

Об этом идет речь в постановлении НБУ №490 от 12 ноября 2010 года (регистрация в Минюсте 7 декабря т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

Согласно постановлению, правление НБУ признает утратившими силу свое постановление № 291 от 9 сентября 2007 года «Об утверждении Положения об Апелляционной комиссии Национального банка Украины» и ряд других документов, которыми регламентировалась деятельность этого органа.

Апелляционные обращения, поступившие до 17 декабря 2010 года (дня вступления в силу постановления №490), комиссия должна рассмотреть до дня своей ликвидации – 1 апреля 2011 года. После 17 декабря т.г. апелляционные обращения приниматься не будут.

Апелляционная комиссия была создана в 2007 году для рассмотрения обращений касательно применения Нацбанком мер влияния, взимания штрафов и т.д.

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Кабинет Министров Украины одобрил письмо правительства и Национального банка Украины к Международному валютному фонду (МВФ).

Это предусмотрено распоряжением Кабмина №2223-р от 8 декабря 2010 года.

Также Кабмин уполномочил министра финансов Украины Федора ЯРОШЕНКО на подписание этого письма.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда под руководством Т.АРВАНИТИСА находилась в Украине в ноябре 2010 года для пересмотра программы сотрудничества относительно кредита stand-by, одобренной в июле 2010 года.

Программа сотрудничества предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Планируется, что до конца года Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос выделения Украине второго транша в объеме 1,6 млрд. долл., из которых 1 млрд. долл. будет направлен на покрытие дефицита госбюджета Украины, а 600 млн. долл. – в резерв Национального банка Украины.

Валютный рынок



Объем продажи валюты на межбанковском рынке 13 декабря т.г. составил 375,1 млн. долл. (в эквиваленте), что на 123,2 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).



Из общего объема сумма продажи долларов составила 278,6 млн. долл.



Как сообщал УНИАН, в понедельник на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9670/7,9760, к 12:00 цены снизились до 7,9645/7,9715. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9650/7,9690 грн./долл.



Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5220/10,5360, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5245/10,5395. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,5785/10,5900.



Рублевый рынок открылся котировками 0,2578/0,2581, к 12:00 цены понизились до 0,2577/0,2579. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8675 (-0,0205).

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Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9680/7,9750, к 12:00 цены поднялись до 7,9725/7,9790. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9760/7,9795 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2591/0,2595, к 12:00 сузился спрэд – 0,2593/0,2595. К закрытию цены повысились до 0,2598/0,2600. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6800 (-0,1875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3375/1,3495. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7255/10,7375, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7065/10,7210. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 10,7445/10,7555.

Административная реформа



Кабинет министров Украины решил сократить численность государственных служащих, которые работают в центральных органах исполнительной власти и подчиненных им территориальных органах, не менее чем на 30%.



Об этом говорится в постановлении правительства № 1128 от 10 декабря “Некоторые меры по обеспечению выполнения Указа Президента Украины от 9 декабря 2010 г. № 1085” об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, которое размещено на Правительственном портале.



Согласно документу, центральным органам исполнительной власти необходимо подать в недельный срок Министерству финансов предложения относительно предельной численности работников аппарата центральных органов исполнительной власти и подчиненных им территориальных органов для их обобщения и внесения в десятидневный срок Кабинету министров Украины проекта соответствующего акта.



Кроме того, предусматривается сохранить на период действия существующих условий оплаты труда за руководящими работниками и директорами департаментов центральных органов исполнительной власти, переведенными в пределах одного органа на другую работу в связи с сокращением и реорганизацией, и работниками Секретариата Кабинета министров Украины, переведенными на другую работу в центральные органы исполнительной власти в связи с сокращением численности, условия оплаты труда по предыдущему месту работы и медицинское обслуживание, которым они пользовались.



Министерство социальной политики по согласованию с Министерством финансов должно давать разъяснения по поводу порядка применения этого пункта.

Международные отношения



Представители украинского и польского профильных ведомств обсудили сотрудничество в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

Согласно сообщению, сегодня в Киеве состоялось заседание Украинско-польской комиссии по вопросам сотрудничества и оказания общей помощи в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

В заседании приняли участие делегации стран под председательством первого заместителя министра МЧС Украины Виталия БУТА и главного коменданта Государственной пожарной службы Республики Польша Веслава ЛЯСЬНЯКЕВИЧА. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и взаимопомощи в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций трансграничного масштаба и ликвидации их последствий.

Результатом заседания стало подписание Плана общих действий между Украиной и Республикой Польша на 2011-2013 годы.

Также обсуждались вопросы общей подготовки к Чемпионату Европы по футболу в 2012 году. Планом общих действий между двумя странами предусмотрено проведение в следующем году трех международных тактико-практических учений. Тренировки будут проходить в апреле, сентябре и ноябре 2011 г. в Украине и Польше. Украинские и польские спасатели будут отрабатывать навыки действий в условиях таких чрезвычайных ситуаций, как пожар на объекте с массовым скоплением людей, террористическая угроза и пр. Планом общих действий также предусмотрена реализация совместных проектов в пределах европейских региональных инициатив, в частности, сотрудничество приграничных спасательных служб.

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В январе 2011 года во время визита в Японию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует встретиться с Императором АКИХИТО.

Как передает корреспондент, об этом сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня на брифинге в Киеве.

Он отметил, что в январе у главы государства будет напряженный внешнеполитический график.

В частности, планируется визит в Польшу, Японию, участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

«И мы имеем уже подтвержденную дату его встречи с Императором Японии», - сообщил С.ЛЕВОЧКИН.

Он также отметил, что на май готовится большое турне Президента Украины по странам Дальнего Востока. В частности, речь идет о визитах в Сингапур, Бруней и Вьетнам.

ТЭК



Национальная комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила тариф на тепловую энергию с учетом ее транспортировки и поставки для «Киевэнерго», отпускаемую для нужд населения, на 35% с 1 января 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании комиссии.

В частности, тариф «Киевэнерго» на тепловую энергию для населения с приборами учета с 1 января возрастет на 35%, или 44,4 грн., до 171,25 грн. за Гкал (без НДС); для населения без приборов учета – также на 35%, или на 43,91 грн., до 125,47 грн. за Гкал (без НДС).

Кроме того, комиссия повысила тариф «Киеэнерго» на тепловую энергию, отпускаемую бюджетным организациям, на 18,8% - до 476,64 грн. за Гкал (без НДС).

Тариф компании на тепловую энергию, поставляемую другим потребителям (промышленные потребители), сохранен на прежнем уровне – 563,46 грн. за Гкал (без НДС).

В новых тарифах компании учтены расходы на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии.

Напомним, что «Киевэнерго» поставляет тепловую энергию для нужд населения в адрес жилищно-эксплуатационных контор, которые, в свою очередь, выставляют бытовым абонентам окончательные счета за потребленное тепло с учетом расходов ЖЭКов на обслуживание внутри домовых сетей.

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Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) пересмотрела тарифы на тепловую энергию с учетом расходов на ее производство, транспортировку и поставку для 160 предприятий теплокоммунэнерго Украины.

Соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании во вторник.

Тарифы утверждены регулятором в соответствии с временно возложенными на него функциями создаваемой Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг (НКРРКУ). Ранее конечные тарифы на теплоснабжение с учетом затрат на транспортировку для ТКЭ утверждались органами местного самоуправления.

Как сообщил в ходе рассмотрения член НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО, комиссия разработала ряд проектов постановлений, которые касаются порядков формирования тарифов на производство, транспортировку и поставку тепла, которые в данное время находятся на согласовании в соответствующих ведомствах.

Этими проектами предусматривается разделение деятельности по производству, транспортировке и поставке тепла и установление на них отдельных тарифов.

По прогнозам регулятора, порядки могут быть утверждены НКРЭ до конца 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в июне Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины". Согласно закону комиссия, на которую будут возложены функции госрегулирования в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода, должна начать работу с 1 января 2011 года. До этого времени ее функции временно возложены на НКРЭ. В то же время НКРЭ уже выступило с инициативой изменений в законодательство, согласно которым упомянутые функции планируется сохранить за НКРЭ за счет подчинения ей создаваемого регулятора - НКРРКУ.

Евро-2012

Согласно договоренности между таможенными службами Украины и Польши в пунктах пропуска для автомобильного сообщения Краковец-Корчевая, Шегини-Медика, Ягодин-Дорохуск, Рава-Русская–Хребенное на украинско-польской границе будут выделены отдельные полосы – «полосы Евро-2012», которые будут использоваться для упрощенного пропуска через границу участников и болельщиков финальной части чемпионата по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Игорь ТИМОФЕЕВ.

С целью упрощения и ускорения осуществления контрольных процедур на украинско-польской границе таможенные и пограничные службы обоих государств предварительно согласовали вопрос организации совместного контроля в пунктах пропуска Устилуг-Зосин, Смольница-Кросценко, Грушев-Будомеж и Угринев-Довгобычев.

По словам И.ТИМОФЕЕВА, в настоящее время продолжается совместная работа для расширения списка пунктов пропуска на украинско-польской границе, в которых будет осуществляться совместный контроль и будут выделены «полосы Евро-2012».

Соцполитика



Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил профильным ведомствам создать реестр детей-чернобыльцев.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями общественных организаций участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.



В частности, глава правительства поручил не только создать реестр, но и взять детей ликвидаторов аварии на ЧАЭС на медицинский учет. Кроме того, премьер поручил пересмотреть порядок начисления пенсий инвалидам-ликвидаторам с тем, чтобы они соответствовали нормам пенсионного обеспечения, которые имеют инвалиды, получившие травмы на производстве.



Также Н.АЗАРОВ поручил вице-премьеру - министру социальной политики Сергею ТИГИПКО рассмотреть вместе с представителями общественных организаций чернобыльцев все позиции пенсионной реформы, которые затрагивают пенсионное обеспечение чернобыльцев. По мнению премьера, такое обеспечение не должно сократиться после проведения пенсионной реформы.



Кроме того, глава правительства поддержал идею представителей общественных организаций о проведении вечера памяти с участием представителей международных организаций, которые оказывали и оказывают помощь детям-чернобыльцам.

(УНИАН)

