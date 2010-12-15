Анонс на 15 декабря

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.



* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Круглый стол на тему: «Реформирование сектора ЖКХ города Киева», посвященный привлечению инвестиций и реформированию сферы жилищно-коммунального хозяйства столицы. В рамках мероприятия состоится встреча руководства города с представителями ведущих бізнес-компаний в сфере ЖКХ из США, Германии, Франции, Чехии, Японии, России и Украины, а также транснациональных компаний и международных донорских организаций. От КГГА в круглом столе примут участие заместители главы КГГА Руслан Крамаренко и Александр Мазурчак, советник главы КОГА Олег Шумаев, начальники профильных управлений КГГА.

* Возле Верховной Рады Украины состоится вторая акция протеста воинов-афганцев против невыполнения Закона Украины „О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты”. Бывшие воины собираются похоронить недействующий закон, устроив символическое траурное шествие и гражданскую панихиду по нереализованным надеждам. Цель очередной акции - напомнить представителям власти о нерешенных проблемах и потребовать от народных депутатов учесть интересы ветеранов войны при принятии бюджета на 2011 год. Организаторы - ВОО «Никто кроме нас»; Украинский союз ветеранов Афганистана. Сбор участников - возле станции метро „Арсенальная”.



* Группа компаний Group DF и НТУУ «Киевский политехнический институт», а также Объединенное движение работодателей Украины и Ассоциация технических ВУЗов Украины подпишут меморандумы о сотрудничестве. В частности, Группа компаний Group DF и НТУУ “КПИ” подпишут меморандум о стратегическом сотрудничестве. В соответствии с документом, Group DF будет содействовать обновлению учебно-научной материальной базы Университета, принимать студентов НТУУ «КПИ» для прохождения производственной практики, а также внедрять научно-технические и инновационные разработки, разработанные совместно с лабораториями Университета. Кроме того, будет подписан меморандум между Объединенным движением работодателей Украины и Ассоциацией технических ВУЗов Украины о стратегическом сотрудничестве. Согласно документу, стороны будут содействовать развитию технического образования в Украине, внедрению инноваций для повышения конкурентоспособности экономики Украины. Участники: глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ, руководители предприятий, ректор НТУУ «КПИ» Михаил Згуровский.



* Пресс-конференция на тему: «Банк Форум Commerzbank Group» запускает интернет-банкинг” Топ-менеджеры банка поделятся информацией о рынке интернет-банкинга и перспективах его развития в Украине и за рубежом, расскажут о целях и задачах нового канала обслуживания, его особенностях и конкурентных преимуществах, ответят на вопросы журналистов. Участники: Ярослав Колесник, председатель правления; Кшиштоф Кужьбик, член правления по розничному бизнесу; Бартош Бжозовски, исполнительный директор по развитию и маркетингу розничного бизнеса.



* Состоится брифинг председателя парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской на тему: "Бюджет и пенсионная реформа".

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украинский рынок кондиционеров: итоги и прогнозы». Организатор – компания «Ликонд», авторизованный торговый партнер корпорации Daikin (Япония) в Украине. Вопросы: Основные итоги 2010 года на украинском рынке кондиционеров и перспективы развития рынка на 2011 год. Рынок фотовольтаики Украины: текущее состояние и перспективы развития. Участники: Владимир Степура, директор компании «Ликонд»; Алексей Новожилов, руководитель отдела маркетинга компании «Ликонд» (ул.Крещатик, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: : 379-29-26, 379-29-27 или e-mail: assistant@publicity.com.ua до 16-00 14 декабря.



* Круглый стол на тему: «Итоги 2010. Что ждет экономику в 2011 году?». Организатор - Международный Фонд Блейзера. Участники: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Искандер Хисамов, президент «Реформаторского клуба»; Владимир Фесенко, директор Центра политического анализа «Пента»; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Ольга Париенко, начальник отдела аналитики и мониторинга Департамента информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ; Евгений Копатько, социолог компании R&B Group.



* В медиа-холле информационного агентства ИМК ("ИнтерМедиа консалтинг") состоится пресс-конференция на тему: «Консультативная служба - панацея для украинского села?» Участники: Ирина Синявская - директор департамента аграрного образования, науки и Министерства аграрной политики и продовольствия; Роман Коринец, заместитель директора Института развития аграрных рынков; Потребители социально направленных совещательных услуг. Пресс-конференция будет транслироваться в режиме он-лайн на сайте www.imk.com.ua.



* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в открытии участка Куреневско-Красноармейской линии Киевского метрополитена от станции «Либидская» до станции «Васильковская».



* Пресс-конференция президента Ассоциации украинских банков Александра Сугоняко на тему: «Нужны ли Украине «малые» банки?»



* Пресс-конференция на тему: «Первые оценки проекта Государственного бюджета-2011». Участники: народные депутаты, члены Бюджетного комитета Верховной Рады Павел Жебривский и Валерий Баранов, а также член Комитета по вопросам экономической политики Алексей Плотников.



* Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Вопросы: Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2011 год; Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о подготовке и реализации инвестиционных проектов по принципу "единого окна"; Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о совершенствовании разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и применения норм административного права и др.



* Состоится заседание Общественной коллегии при ГНА Украины при участии первого заместителя председателя ГНА Украины Виталия Захарченко, зам.председателя Сергея Лекаря, руководителей структурных подразделений ГНА Украины. Речь пойдет об особенностях внедрения Налогового кодекса.



* Пресс-конференция организаторов Третьего Большого Антикварного Салона. В этом году Большой Антикварный Салон в рамках специальной программы «Музей-гость» презентует два уникальных выставочных проекта: «Шедевры сакрального искусства Украины» и «Киевская школа живописи» из звездных собраний ведущих музеев Чернигова, Львова и Музея истории Киева. Кроме этого, Большой Антикварный Салон - 2010 представит разнообразную палитру частных и галерейных собраний (в проекте примут участие около 25 украинских галерей) ("Мистецький Арсенал", ул. Лаврская,12)

18-30 - торжественное открытие Третьего Большого Антикварного Салона.

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