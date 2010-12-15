Сегодня на заседании Кабмина будет рассмотрен проект Госпрограммы приватизации

Сегодня на заседании Кабинета Министров Украины планируется рассмотреть законопроект «О Государственной программе приватизации».

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания Кабмина, сообщается на сайте правительства.

Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации.

Также планируется рассмотреть вопрос о Стратегии государственной кадровой политики на 2011-2020 годы и ряд других вопросов.