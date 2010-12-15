Сегодня на заседании Кабмина будет рассмотрен проект Госпрограммы приватизации
09:01, 15 декабря 2010Разное
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Сегодня на заседании Кабинета Министров Украины планируется рассмотреть законопроект «О Государственной программе приватизации».
Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания Кабмина, сообщается на сайте правительства.
Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации.
Также планируется рассмотреть вопрос о Стратегии государственной кадровой политики на 2011-2020 годы и ряд других вопросов.
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