Сегодня на заседании Кабмина будет рассмотрен проект Госпрограммы приватизации

09:01, 15 декабря 2010
Разное
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Сегодня на заседании Кабинета Министров Украины планируется рассмотреть законопроект «О Государственной программе приватизации».

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания Кабмина, сообщается на сайте правительства.

Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации.

Также планируется рассмотреть вопрос о Стратегии государственной кадровой политики на 2011-2020 годы и ряд других вопросов.

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