Задержан экс-глава Минприроды Филипчук - Генпрокуратура

В Киеве по подозрению в злоупотреблении служебным положением задержан бывший министр охраны окружающей природной среды Украины Георгий ФИЛИПЧУК.

Об этом УНИАН сообщили в Генпрокуратуре Украины.

"Генеральная прокуратура Украины 13 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении бывшего министра охраны окружающей природной среды Украины Георгия ФИЛИПЧУКА по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия). По подозрению в совершении указанного преступления он задержан 14 декаюря в порядке, предусмотренном ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказал руководитель пресс-службы ведомства Юрий БОЙЧЕНКО.

По его словам, сейчас ведется досудебное следствие.