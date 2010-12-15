Берлускони сохранил кресло премьер-министра Италии

Сильвио БЕРЛУСКОНИ сохранил за собой кресло премьер-министра Италии, получив поддержку в обеих палатах парламента.

Как сообщают итальянские СМИ, 314 членов Палаты депутатов высказались в поддержку действующего правительства, 311 – против, 2 – воздержались.

В Сенате 162 голоса было отдано в поддержку правительства С.БЕРЛУСКОНИ, 135 – против, еще 11 сенаторов не принимали участия в голосовании.

Голосование в парламенте состоялось по представлению оппозиции во главе с бывшим соратником С.БЕРЛУСКОНИ, а ныне – лидером партии «Будущее и свобода», президентом нижней палаты парламента Джанфранко ФИНИ.

Итальянские СМИ отмечают, что личностные разногласия между Дж.ФИНИ и С.БЕРЛУСКОНИ спровоцировали политический кризис в большинстве и правительстве. При этом эксперты отмечали значительную вероятность отставки правительства после голосования.

Это голосование вызвало массовые протесты в столице Италии Риме, а также в ряде других городов страны.

В Риме, где, по данным организаторов, на улицы вышло более 100 тыс. студентов, протестующих против правительства С. БЕРЛУСКОНИ и реформы системы образования, наблюдались массовые стычки манифестантов с полицией. Протестующие нападали на полицейские автомобили, бросали в них петарды, бутылки, камни и газовые бомбы.

В результате столкновений несколько десятков человек получили ранения.

Акции протеста прошли также в Милане, Турине и Палермо.