ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «В Верховной Раде начались бюджетные торги», в котором пишет – парламент одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2011 год. У депутатов осталась неделя, чтобы переписать предложенную правительством смету…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/v-verhovnoj-nachalis-bjudzhetnye-torgi-148925/

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Также «Дело» публикует материал «Кому достались самые денежные министерства», в котором пишет - в результате реализации админреформы самые богатые министерства в правительстве получили вице-премьеры Андрей Клюев и Борис Колесников…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/komu-dostalis-samye-denezhnye-ministerstva-148811/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нетрадиционные виды на газ», в котором пишет – в Украине увеличивается добыча нетрадиционных видов газа. Добыча шахтного метана в прошлом году выросла на треть, а количество компаний, его использующих, за последние три года удвоилось. Кроме того, в следующем году в Украине начнется промышленная разработка месторождений сланцевой нефти и газа. Участники рынка отмечают, что к добыче нетрадиционного газа можно привлечь крупных инвесторов, но для этого нужно ввести налоговые льготы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1557925

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Авиация летит как на крыльях» пишет – Международная ассоциация воздушного транспорта снова пересмотрела прогноз показателей мировой авиации в 2010 году, увеличив прибыль отрасли почти вдвое – до $15,1 млрд. Основанием стал рост пассажиропотока при стабильных постоянных расходах. Но улучшение финансового состояния перевозчиков может вылиться в повышение цен поставщиками техники и услуг. Например, Boeing уже заявил о подорожании новых самолетов на 5%...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1557939

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«Коммерсант-Украина» в материале «Украина с Кучмой» пишет – Генеральная прокуратура возобновила расследование дела организаторов акции гражданского неповиновения "Украина без Кучмы" (УБК), которая проходила в 2000-2001 годах. По информации издания, за последнюю неделю были допрошены председатель исполкома УНА-УНСО Руслан Зайченко и члены УНА-УНСО Владислав Мирончук и Олег Бойко. Активисты УБК считают, что, используя дело об организации массовых беспорядков времен президента Леонида Кучмы, Генпрокуратура пытается оказать давление на оппозиционеров, выступающих против политики президента Виктора Януковича…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1557933

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Издание «Экономические известия» в публикации «ДТЭК станет главным экспортером электроэнергии в следующем году» пишет - НЭК «Укрэнерго» отстранила от участия во вчерашнем экспортном аукционе Белоцерковскую ТЭЦ, что позволило компаниям Рината Ахметова выкупить большинство лотов на доступ к экспорту электричества по номинальной стоимости…

http://markets.eizvestia.com/full/dtek-stanet-glavnym-eksporterom-elektroenergii-v-sleduyushhem-godu

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Также «Экономические известия» в публикации «АвтоКрАЗ» нацелен на экспорт» пишут - единственный завод по выпуску большегрузных автомобилей в Украине обеспечивает себя работой за счет экспортных поставок…

http://markets.eizvestia.com/full/avtokraz-nacelen-na-eksport

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«Экономические известия» в публикации «Правительство ожидает роста деловой активности и крупных инвестиций» пишут - Кабмин представил весьма оптимистичные прогнозы развития отечественной экономики в 2011-2013 гг. По оценкам экспертов, достичь запланированного будет непросто…

http://state.eizvestia.com/full/pravitelstvo-ozhidaet-rosta-delovoj-aktivnosti-i-krupnyh-investicij

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«Газета по-киевски» в публикации «Пенсионная реформа: на ком Тигипко будет экономить» пишет – в следующем году женщинам начнут повышать пенсионный возраст, а «отставники» смогут получать спецпенсию только после достижения пенсионного возраста…

http://mycityua.com/articles/country/2010/12/15/034225.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Березовский: Я предлагал сделку: Тигипко становится президентом, а Тимошенко сохраняет пост премьера» пишет – Борис Березовский рассказал изданию, как чуть было не сделал Сергея Тигипко президентом Украины…

http://www.segodnya.ua/news/14204868.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Частные конкуренты ГАИ» пишет – в Думу внесен законопроект, который позволит регистрировать автомобили прямо у дилеров…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251816/chastnye_konkurenty_gai

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Также издание «Ведомости» в публикации «Операция «Чистый город» пишет – в Москве продолжается смена начальников. Руководитель департамента здравоохранения Сергей Поляков, не успев проработать в этой должности и двух месяцев, уволен. Начальника Московского метрополитена Дмитрия Гаева, занимающего должность с 1995 г., Генпрокуратура представила к увольнению…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251817/operaciya_chistyj_gorod

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Издание «Известия» в публикации «Доллар больше не нужен» пишет - американскую валюту вытесняют из международной торговли. В России прошла первая сделка, оплаченная юанями - ими отечественная компания рассчиталась за партию товара из Поднебесной. И эксперты говорят, что таких сделок скоро станет гораздо больше. "Известия" решили выяснить, угрожает ли это позициям доллара…

http://www.izvestia.ru/economic/article3149477/

(УНИАН)