Еврокомиссия намерена унифицировать документы о гражданском статусе

Европейская комиссия хочет сделать более узнаваемыми в ЕС публичные документы, выданные в разных странах-членах Евросоюза, о гражданском статусе, такие, как свидетельства о рождении, браке, собственности, смерти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, об этом идет речь в политическом документе, опубликованном 14 декабря Комиссией.

Главный исполнительный орган ЕС отмечает, что чем больше европейцев перемещается по Европе (на сегодня около 12 млн. граждан ЕС проживают в другой стране-члене ЕС, чем страна их рождения), тем чаще звучат жалобы, связанные с официальным непризнанием их документов.

В некоторых странах-членах граждане ЕС вынуждены платить дополнительные сборы для признания их документов подлинными. Другая проблема заключается в том, что в отдельных странах-членах могут требовать документы, которые не выдаются в других странах-членах ЕС.

В связи с этим Еврокомиссия решила провести публичное обсуждение сложившейся ситуации с тем, чтобы учесть полученные мнения в проекте законодательства, который планируется подготовить к 2013 году.

Публичное обсуждение предложений Еврокомиссии продолжится до 30 апреля 2011 года.

«Единый европейский рынок заключается не только в уничтожении барьеров для товаров и услуг, но также и в том, чтобы облегчать жизнь граждан, в частности, во время их перемещений по ЕС», - заявила по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственная за вопросы юстиции, фундаментальных прав и гражданства, Вивиан РЕДИНГ.

Пресс-служба Еврокомиссии отмечает, что на сегодня административные системы и системы регистрации граждан в странах-членах ЕС значительно отличаются, что приводит к необходимости соблюдения дополнительных, часто дорогостоящих формальностей, в частности таких, как переводы или дополнительные доказательства подлинности документов.

При этом, согласно проведенному в октябре этого года опросу, 73% европейцев считают необходимым предпринять меры для улучшения признания документов о гражданском статусе в странах-членах ЕС.

В подготовленном сегодня к публичному обсуждению документе Еврокомиссия предлагает несколько вариантов решения проблемы. Один из них предлагает создание общеевропейской системы документов о гражданском статусе, другой – автоматическое признание документов о гражданском статусе.

В зависимости от результатов обсуждения Еврокомиссия планирует предложить два разных законопроекта в 2013 году: о свободном обращении документов о гражданском статусе и о признании гражданского статуса.