Кучма просил Януковича защитить председателя ФФУ Суркиса

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА просил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА защитить председателя Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА.

Как сообщает еженедельник “Зеркало недели” со ссылкой на собственные источники, вчера состоялась встреча двух президентов, на которой Л.КУЧМА просил действующего главу государства повлиять на ход событий в ФФУ.

Как известно, сегодня в Киеве состоится XII конгресс Федерации футбола Украины. Его особенностью, в соответствии с информацией источника «Зеркала недели», может стать то, что на встрече будет решаться вопрос дальнейшего пребывания в должности Г.СУРКИСА.

Газета напоминает, что поддержку Г.СУРКИСУ продемонстрировала УЕФА, которая поддержала действующего председателя ФФУ полгода тому назад. Тогда была осуществлена попытка принять законопроект, который бы дал право избирать председателей спортивных федераций не региональным представителям, а владельцам клубов.

ФФУ в понедельник, 13 декабря, обнародовала письмо генерального секретаря ФИФА Жерома ВАЛЬКА, где в очередной раз разъясняется категорическая позиция ФИФА по поводу вмешательства в дела национальных футбольных федераций со стороны внешних органов, влияния государственной власти на работу федераций, попыток решать футбольные проблемы в судах, а не в органах спортивного арбитража.

Также стало известно о том, что в работе конгресса ФФУ примет участие генеральный секретарь УЕФА Джанни ИНФАНТИНО, чье присутствие, пишет “Зеркало недели”, по идее, должен удержать горячие головы от нарушения правил и процедур.

Как известно, в ряде СМИ, а также во внешней рекламе по всей Украине ведется антиреклама Г.СУРКИСА. Надписи на бил-бордах призывают: «Суркиса в отставку!». Кто является заказчиком рекламных площадей, точно не известно. Большинство экспертов относит эту кампанию к активу «обиженных» дисциплинарным наказанием футбольных клубов «Карпаты» и «Металлист». Эти клубы были лишены девяти турнирных очков за договорный матч.