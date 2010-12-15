Российский эксперт не исключает, что надежды Кремля в отношении Украины не оправдались

Российский политолог Андрей ОКАРА не исключает, что надежды Кремля в отношении Украины не оправдались.

Такое мнение он высказал в ходе экспертного опроса Института Горшенина о ключевых событиях и итогах 2010 года для украинско-российских отношений, а также о перспективах этих отношений в 2011 году. Результаты опроса переданы агентству УНИАН.

Характеризуя уходящий год, А.ОКАРА отметил, что в 2010 году российско-украинские отношения радикально переформатировались. По его мнению, это связано со сменой политического режима в Украине. «Если к предыдущему режиму у Кремля была концептуальная и личностная ненависть, сравнимая разве что с ненавистью к режиму СААКАШВИЛИ, то на нынешний режим Кремль возлагает надежды. Насколько обоснованы эти надежды – очень сложный вопрос. Не являются ли они сугубо эмоциональными? В России, наконец-то, политическая элита воспрянула духом, и представление о том, что Украина может стать вассальным государством, зоной влияния или, скажем так, дружественным государством, при котором дружественность понимается как вассальная зависимость, наконец-то, начало в этом году реализовываться: многих в Кремле воодушевили так называемые «газо-флотские апрельские соглашения», - сказал А.ОКАРА.

При этом он заметил, что к концу года в Кремле начало появляться разочарование позицией Украины. «Потому что со стороны режима ЯНУКОВИЧА наблюдается то, что можно назвать экономическим национализмом», - считает российский политолог.