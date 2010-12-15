Кириленко требует создания ВСК относительно деятельности Табачника

Народный депутат Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО (фракция НУ-НС) требует создания в Верховной Раде временной следственной комиссии относительно деятельности министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА, «направленной на уничтожение университета «Киево-Могилянская академия» путем некомпетентных и, сказал бы, преступных действий».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил на заседании парламента.

Он в очередной раз отметил необходимость отставки Д.ТАБАЧНИКА с должности министра.

В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что Д.ТАБАЧНИК прилагает максимум усилий «для уничтожения гордости украинского образования - Киево-Могилянской академии», и добавил, что Д.ТАБАЧНИК и чиновники министерства «хотят лишить «Могилянку» тех уставных положений, которые на протяжении 19 лет позволяли ей быть флагманом украинского гуманитарного образования – от использования наряду с украинским английского языка до научных программ западного образца и широкого самоуправления студентов».

«Эта очередная украинофобская та некомпетентная инициатива ТАБАЧНИКА вызывает справедливое осуждение в обществе студентов», - отметил В.КИРИЛЕНКО.