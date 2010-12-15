Правительство намерено организовать общественное обсуждение реформ - Азаров

Правительство намерено организовать широкое общественное обсуждение социально-экономических реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

«На сегодняшнем заседании правительства мы должны принять распоряжение Кабинета министров о проведении публичного общественного обсуждения системных социально-экономических реформ с учетом мнений граждан по их усовершенствованию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что в ходе обсуждения должны быть учтены мнения всех слоев населения: «Нужно обязательно обратить внимание в нашей работе на все дельные предложения».

При этом глава правительства отметил, что уже поручил вице-премьер-министру, министру социальной политики Сергею ТИГИПКО лично организовать информирование населения о деталях предстоящей пенсионной реформы. В частности, он отметил, что обсуждение пенсионной реформы будет проходить на сайте Министерства социальной политики. «В результате такого обсуждения после анализа предложений, внесенных людьми, после того как все будут услышаны, мы должны получить наилучший вариант пенсионной реформы, в котором каждый гражданин увидит свой интерес», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что реформы будут успешными лишь тогда, когда будут проводиться прозрачно и с учетом мнения людей.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что уже на днях в парламенте будет зарегистрирован законопроект относительно проведения пенсионной реформы.

Справка УНИАН. В Украине пенсионная реформа внедряется путем принятия законов Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (№1058-IV от 9 июля 2003 г.) и «О негосударственном пенсионном страховании» (№1057-IV от 9 июля 2003 г.).

Пенсионная реформа предусматривает введение трехуровневой системы пенсионного обеспечения. Для создания второго уровня пенсионной системы необходимо уменьшить процент отчислений для первого (обязательного) уровня и направить эти средства на второй (накопительный) уровень.