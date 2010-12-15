ГЛАВНОЕ на 15 декабря (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Украина и Латвия подписали ряд двусторонних документов. Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось сегодня в рамках официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Латвийскую Республику.

В частности, главы государств подписали Совместное заявление.

Также были подписаны: Межправительственное соглашение о транзитных перевозках с использованием портов и другой транспортной инфраструктуры; Соглашение между Министерствами обороны Украины и Латвии о сотрудничестве в сфере обороны; Договор между Министерствами здравоохранения Украины и Латвии о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицинской науки; а также Меморандум о взаимопонимании между Министерствами иностранных дел Украины и Латвии по вопросам сотрудничества в сфере европейской интеграции.

Приватизация

Кабинет министров Украины рассматривает возможность заключения мирового соглашения с Брянским машзаводом по тяжбе относительно приватизации «Лугансктепловоза». Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО.

«Они обратились с письмом, в котором предложили подписать мировое соглашение, мы написали письмо на правительство со своим видением ситуации. Пускай правительство решает», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

В то же время, глава ФГИ не исключил, что фонд в будущем может обратиться с кассационной жалобой на решение Апелляционного хозяйственного суда Киева.

Как сообщал УНИАН, Киевский хозяйственный апелляционный суд удовлетворил апелляции Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) и управляющей компании «Брянский машзавод», отменив решение Хозяйственного суда Киева, признавшего недействительным договор купли-продажи 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Суд также вынес отдельное постановление об отказе в иске компании Mantara Holding к Фонду госимущества и управляющей компании «Брянский машзавод» о признании недействительными решений ФГИУ, касающихся приватизационного конкурса по «Лугансктепловозу».

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева ранее удовлетворил иск компании Mantara Holding и признал недействительными сразу несколько решений Фонда госимущества, касающихся приватизационного конкурса по продаже 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

В частности, суд признал недействительным договор купли-продажи, заключенный ФГИУ с покупателем «Лугансктепловоза» – управляющей компанией «Брянский машзавод».

Напомним, 15 июня т.г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – Mantara Holding не была допущена Фондом госимущества к участию в нем.

Mantara Holding обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Фонду государственного имущества. В своем иске она просила признать недействительными сразу несколько решений ФГИУ в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза», вплоть до договора купли-продажи пакета акций этого предприятия, заключенного 22 июня 2010 года.

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Количество компаний, заинтересованных в участии в приватизации «Укртелекома», увеличилось с 5 до 6. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО.

Он не уточнил название компаний, отметив при этом только, что заявки на участие в конкурсе подали компании из Европы, России и Украины.

Также он сообщил, что в ФГИ обратилась компания Turcsell (Турция), которая предложила ФГИ продлить проведение конкурса, а также подала свое видение возможных изменений к условиям приватизации «Укртелекома».

В то же время, отметил А.РЯБЧЕНКО, Turcsell не запросила документации по проведению конкурса, а значит, не может пока рассматриваться в качестве интересанта.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена составляет 10 млрд. 500 млн. грн. Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

По информации председателя Фонда госимущества Александра РЯБЧЕНКО, по состоянию на 22 ноября СКМ не обращалась в ФГИУ за конкурсной документацией.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.

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Компания Group DF, подконтрольная бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, намерена принять участие в конкурсе по приватизации Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ФИРТАШ заявил сегодня журналистам.

«Участвовать мы будем. Но давать какие-то оценки по цене предприятия - не благодарное дело, будет конкурс, будут участвовать люди», - сказал Д.ФИРТАШ.

При этом, по его мнению, в вопросе приватизации ОПЗ для Украины важна не столько цена, сколько то, кто купит это предприятие.

«Если вы посмотрите, какие укрупнения идут на мировых рынках, что покупает норвежская «Яра», что покупают американцы и россияне, то вы поймете, что жизнь заставляет объединяться всех. Украине крайне необходимо защитить свой рынок и своих производителей, которые в качестве конкурентов крайне не выгодны России с ее дешевым газом», - отметил Д.ФИРТАШ.

Он также подчеркнул, что в Украине существует огромный рынок минеральных удобрений для сельского хозяйства.

«Я думаю, что Президент, выступая в ООН, не зря говорил о программе развития сельского хозяйства Украины, для него химическая продукция как наркотик. Потребление химической продукции в Украине в будущем может возрасти в 3,5-4 раза», - убежден Д.ФИРТАШ.

Подытоживая, он отметил необходимость создания в Украине крупной химической компании, которая бы консолидировала отечественные химпредприятия.

«Украине нужна компания, которая могла бы представлять ее интересы на мировом рынке. Для нас важно купить здесь все, что получится, а потом покупать во вне. Таким образом, Украина могла бы стать игроком мирового масштаба», - отметил Д.ФИРТАШ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом от 10 декабря 2010 г. снял запрет на приватизацию Одесского припортового завода Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР), ОАО «Днепроэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго» и ОАО «Центрэнерго».

Указ Президента №1118/2010 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября 2010 года «О ситуации в сфере приватизации государственного имущества», которым отменяется Указ №449 экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 16 мая 2008 года, опубликован на сайте Президента Украины.

(Указом №449 "О решении СНБОУ от 16 мая 2008 года «Вопросы Фонда государственного имущества Украины» В.ЮЩЕНКО запретил приватизацию ОПЗ КГОКОРа и четырех облэнерго - УНИАН).

В своем решении от 22 октября 2010 года СНБОУ отмечает необходимость обеспечения стабилизации государственных финансов и создание условий для экономического роста. В этой связи Совет национальной безопасности считает необходимым возобновить приватизационные процессы с целью выполнения Государственного бюджета на 2010 год в части поступлений от приватизации государственного имущества.

Справка УНИАН. 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную цену на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие три компании: ООО «Азот-Сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО «СИБУР»), ООО «Фрунзе-Флора» (Украина) и ООО «Нортима» (Украина).

Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации ОПЗ в связи с тем, что завод был продан по заниженной цене.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Финансовый рынок

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает уточнить и привести в соответствие с действующим законодательством процедуру ареста банковских счетов. Это предусмотрено в проекте изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, текстом которой располагает УНИАН. В сегодняшнем варианте Инструкция гласит, что выполнение банком ареста или списания средств со счета клиента осуществляется согласно постановлению государственного исполнителя, которое принято на основании решения суда.

Нацбанк предлагает расширить условия, при которых банк может осуществить арест или списание средств. Так, согласно проекту изменений к Инструкции, причиной таких действий со стороны банка могут быть постановление государственного исполнителя или решение (определение, постановление, приказ, исполнительное письмо) суда о списании средств или аресте счета.

В проекте изменений предлагается установить, что банк принимает к выполнению решение суда, которое доставлено в банк государственным исполнителем, следователем, представителем суда самостоятельно, рекомендательным или ценным письмом.

В ныне действующем варианте не уточняются методы доставки в банк соответствующего решения суда.

Среди прочего, НБУ также предлагает увеличить срок с 10 до 30 дней, на протяжении которого банк может принять ранее выписанное платежное поручение.

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Для покрытия дефицита Пенсионного фонда Украины в текущем году планируется выделить еще 17,7 млрд. грн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сегодня на брифинге.

«Мы должны будем для покрытия нужд Пенсионного фонда Украины в этом году еще направить финансирование 17,7 млрд. грн.», - сказал он.

При этом Ф.ЯРОШЕНКО подчеркнул, что в 2011 году дефицит Пенсионного фонда планируется сократить.

Также он сообщил, что на сегодняшний день размер непогашенных заимствований, которые были предоставлены Госказначейством Пенсионному фонду, составляют 22 млрд. грн. из общей суммы предоставленных займов в 28 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по информации вице-премьер-министра и министра социальной политики Украины Сергея ТИГИПКО, размер дотаций Пенсионного фонда в 2010 году составит 26 млрд. грн., а уже в следующем году может вырасти до 37 млрд. грн.

По словам вице-премьера, для того, чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда Украины, правительство планирует до 2012 года запустить второй и третий уровни пенсионного обеспечения.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №626 от 21 июля т.г. утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2010 год.

Доходы ПФУ в 2010 году запланированы в размере 165,686 млрд. грн., в том числе собственные поступления – 124,815 млрд. грн.

При этом расходы запланированы на уровне 192,282 млрд. грн. Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда на уровне 26,595 млрд. грн. предусмотрено за счет средств Государственного бюджета.

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Национальный банк Украины (НБУ) 14 декабря т.г. продал банкам вои депозитные сертификаты на общую сумму 450 млн. грн. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Средства в объеме 400 млн. грн. были привлечены от одного банка сроком на 22 дня под 2,8% годовых, еще у одного банка привлечено 50 млн. грн. на 2 дня под 0,2% годовых.

Как сообщалось, в ноябре т.г. объем операций по рефинансированию Нацбанком коммерческих банков составил 166 млн. грн. (с начала года - 4,8 млрд. грн.). Объем операций по мобилизации средств банков в ноябре составлял 7 млрд. грн. (из которых 2 млрд. грн. путем проведения операций обратного РЕПО). С начала года Национальный банк Украины провел мобилизационные операции на общую сумму 236,9 млрд. грн.

Объем межбанковского ресурсного рынка 14 декабря составил 2,493 млрд. грн. средневзвешенная ставка по кредитам была на уровне 0,5% годовых, в том числе по кредитам овернайт – 0,5% годовых.

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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 14 декабря увеличился на 5%, или на 1,052 млрд. грн., и на начало дня 15 декабря составил 21,928 млрд. грн. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом текущего месяца объем средств на корсчетах вырос на 26%, или на 4,55 млрд. грн.

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Объем продажи валюты на межбанковском рынке 14 декабря т.г. составил 401,5 млн. долл. (в эквиваленте), что на 26,4 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 256,5 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9680/7,9750, к 12:00 цены поднялись до 7,9725/7,9790. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9760/7,9795 грн./долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7255/10,7375, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7065/10,7210. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 10,7445/10,7555.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2591/0,2595, к 12:00 сузился спрэд – 0,2593/0,2595. К закрытию цены повысились до 0,2598/0,2600.

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Правительство изучает возможность создания банка для поддержки отечественных предпринимателей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«Большая дискуссия идет на эту тему, сейчас, безусловно, я не могу сказать (какой банк - УНИАН). Но идет поиск. Когда будет окончательный вариант, мы вам расскажем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров разработать в установленном порядке вопрос относительно создания банка развития с целью финансовой поддержки отечественных предприятий.

Об этом говорится в Указе Президента от 10 декабря т.г. "О введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября 2010 года «О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в 2011 году».

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9770/7,9860 грн./долл. Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2595/0,2599, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6195/10,6340.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3322/1,3324 (вторник — 1,3466/1,3468).

Во вторник, 14 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.

Строительство

Строительные предприятия Украины за январь-ноябрь этого года снизили объемы работ на 8,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 36 млрд. 655,6 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 2,2% – до 1850,6 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – снизили на 7,7% - до 3 млрд. 0962,4 млн. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – снизили на 15,9%, до 3,5 млрд. грн., по завершению строительства – снизили на 16,6%, до 186,6 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – снизили на 30,9%, до 29,4 млн. грн.

В Госкомстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 78,3% от общего объема, по капитальному ремонту – 14,6%, по текущему ремонту – 7,1%.

В частности, строительные предприятия Киева за указанный период снизили объем работ на 7,9% - до 8 млрд. 716,9 млн. грн., выполнив 23,8% от общегосударственного объема работ.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины за январь-октябрь этого года снизили объемы работ на 9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 31 млрд. 851,6 тыс. грн.; за январь-сентябрь т.г. снизили объемы работ на 12,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 26 млрд. 784,9 тыс. грн.; за январь-август 2010 года снизили объемы работ на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 22 млрд. 265,6 тыс. грн.; за январь-июль 2010 года снизили объемы работ на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 18 млрд. 132 тыс. грн; за январь-июнь 2010 года снизили объемы работ на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 14 млрд. 295,5 тыс. грн.; за январь-май 2010 года снизили объемы работ на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 10 млрд. 977,1 тыс. грн.; за январь-апрель 2010 года снизили объемы работ на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 8 млрд. 248 млн. грн.; за январь-март 2010 года снизили объемы работ на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 5 млрд. 699,6 млн. грн.; за январь-февраль т.г. – на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 3 млрд. 253,9 млн. грн.; за январь т.г. – на 24,1% по сравнению с январем 2009 года – до 1 млрд. 478 млн. грн.; за 2009 год – на 48,2% по сравнению с 2008 годом – до 37 млрд. 886,8 млн. грн.

ТЭК

Верховная Рада Украины ратифицировала Протокол о присоединении Украины к договору об основании Энергетического содружества. Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовал 371 народный депутат из 428 зарегистрированных в сессионном зале.

Участниками содружества является Европейское Содружество и Республика Албания, Республика Болгария, Босния и Герцеговина, Республика Македония, Румыния, Республика Сербия, Республика Хорватия, Республика Черногория и присоединившиеся стороны.

Задача Энергетического содружества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы относительно энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети для создания стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения таким образом, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению, что является существенным для экономического развития и социальной стабильности.

Предусмотрено также создание единого регуляторного пространства энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, что является необходимым для соответствия географическим размерам товарных рынков, которых это касается, и т. п.

Еврокомиссия будет выступать как координатор трех видов деятельности.

Энергетическое содружество будет придерживаться нормативно-правовой базы Европейского Содружества, учитывающего как институционную структуру настоящего договора, так и конкретные условия каждой из договорных сторон с учетом необходимости обеспечения высокого уровня защиты инвестиций и их наиболее оптимального привлечения.

Любые дискриминационные действия в рамках договора являются запрещенными.

Ничего в договоре не влияет на права стороны определять условия использования ее энергетических ресурсов и на ее выбор между разными источниками энергии и общей структурой ее энергообеспечения.

Транспорт

16 декабря в помещении Министерства инфраструктуры Украины при участии вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА состоится подписание контракта с компанией «Hyundai Corporation» на поставку 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Мининфраструктуры, с украинской стороны контракт подпишет начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК, с корейской - председатель правления Hyundai Corporation Чунг МОНГ-ХУК.

Согласно сообщению, кроме того, корпорация «Hyundai» завтра представит четыре микроавтобуса марки Hyundai Parex H1 для потребностей детей-сирот из четырех городов Украины.

Как сообщал УНИАН, осенью т.г. по результатам визита украинской делегации в Корею достигнуто соглашение, что корейская «Хюндай» поставит «Укрзализныце» 10 скоростных межрегиональных поездов, 6 из них - к Евро-2012, остальные - к концу 2012 г. “Укрзализныця” рассчитывает получить кредит “Эксимбанка” Кореи на закупку региональных поездов “Хюндай”.

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КП «Киевский метрополитен» завершил строительство новых станций Куреневско-Красноармейской линии Киевского метрополитена - «Демеевская», «Голосеевская» и «Васильковская». Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном открытии участка приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ.

Станционные комплексы сооружались открытым способом. Для гидроизоляции железобетонных и бетонных конструкций этих станций применялись материалы из новой модифицированной латексом битумной эмульсии.

По информации «Киевского метрополитена», строительство объекта выполнялось в плотной городской застройке, где пролегает большое количество инженерных коммуникаций, в чрезвычайно сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях залегания грунтов. При строительстве участка Куреневско-Красноармейской линии специалисты ОАО «Киевметрострой» использовали передовые методы строительства, новое оборудование и механизмы.

Кроме этого, применялись специальные методы стабилизации грунтового массива – химзакрепление, водоснижение и ограждение котлованов с помощью струйной цементации грунта. В перегонных тоннелях, расположенных на расстоянии менее 40 м от жилищной застройки, для уменьшения влияния шума и вибрации от движения поездов метрополитена устроена лежневая конструкция колеи.

На участке перегонного тоннеля от станции «Голосеевская» до станции «Васильковская» выполнена экспериментальная виброзащитная конструкция верхнего строения колеи на рельсовых блочных сопротивлениях. Главным признаком созданной экспериментальной конструкции, состоящей из разных вариантов сборных блочных опор с изоляцией из полиуретановой смолы, является достижение эффективной виброизоляции и уменьшение шумов. Как отмечают в метрополитене, при достижении ожидаемых позитивных результатов по показателям шума и вибраций, указанная конструкция будет применена на перспективных линиях метрополитена, что сделает более комфортной перевозку пассажиров.

Как сообщал УНИАН, ветку метро в сторону массива Теремки на отрезке в 3,8 км начали строить еще в 2005 году. Новые станции Куреневско-Красноармейской линии метро в сторону Теремков - “Демеевская”, “Васильковская” и “Голосеевская” - планировали ввести в эксплуатацию до конца 2008 года. Однако в октябре 2008 г. ОАО “Киевметрострой” поставило вопрос о консервировании строительства нового участка метро на Теремки в связи с недофинансированием работ из бюджета столицы. Готовность этого участка на то время составляла 95%.

Столица

После Нового года управленческий штат столицы сократят приблизительно на 400 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

«Было принято решение сессии о сокращении 20%. Сейчас идет работа над структурой. В ближайшее время мы сможем ее представить в СМИ. Это будет объявлено до Нового года, а по факту будет осуществлено после Нового года», - сказал он.

По словам А.МАЗУРЧАКА, с этой целью сейчас анализируется структура каждого столичного управления. «Будет сокращен или сам отдел, или будут слиты два, три управления в одно, или будет просто сокращено количество людей в самом управлении…», - сказал он.

«В целом будет сокращено порядка 400 человек. Уволенным работникам будут выплачены все компенсации, в соответствии с действующим законодательством», - подчеркнул А.МАЗУРЧАК, отметив, что лично он увольнения не боится.

Как сообщал УНИАН, в ноябре председатель КГГА Александр ПОПОВ сообщил, что запланировано 1,5-тысячное сокращение управленческой и исполнительной служб города

По его информации, предусматривается сократить, в частности, структуру КГГА приблизительно на 115 человек, уменьшить численность системы управления районных госадминистраций приблизительно на 240 человек.

Кроме того, в столице будет сокращено количество коммунальных предприятий со 183 до 111. Предусмотрена как ликвидация неэффективно работающих предприятий, так и приватизация и объединение с другими рентабельно работающими.

«Если мы посчитаем это (1,5-тысячное сокращение) в бюджетных средствах, то это около 80-100 млн. грн. ежегодно», - отметил председатель КГГА. По его словам, сэкономленные средства будут направлены на решение, в частности, социальных проблем города.

(УНИАН)