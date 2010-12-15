Янукович надеется на уступки ЕС в переговорах о создании зоны свободной торговли

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает надежду, что Европейский Союз пойдет на уступки в переговорах о создании зоны свободной торговли с украинской стороной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Латвии Валдисом ЗАТЛЕРСОМ, которая состоялась сегодня в Риге.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что переговорный процесс с Европейским Союзом о введении зоны свободной торговли набирает обороты и имеет прогресс.

«Надеюсь, что поиск общих компромиссов будет приближать решение этого важного вопроса к логическому завершению», - сказал Президент Украины.

Он также в очередной раз отметил, что это непростой процесс, который очень чувствительный для экономики Украины.

«Украина по сравнению с Европейским Союзом является небольшой страной. Поэтому мы надеемся, что Европейский Союз будет больше идти на уступки. Во всяком случае, мы к этому призываем», - также заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Президент Латвии заявил, что латвийская сторона поддерживает Украину в переговорном процессе с ЕС относительно введения зоны свободной торговли. Он также отметил, что Латвия на этом пути готова оказать украинской стороне необходимую консультативную помощь, поделиться своим опытом.

Украинский лидер поблагодарил Президента Латвии за такую позиции его государства.