Генпрокуратура намерена ставить вопрос об аресте экс-главы Минприроды Филипчука

В Генеральной прокуратуре намерены ставить вопрос об аресте экс-министра охраны окружающей среды Георгия ФИЛИПЧУКА. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил генпрокурор Украины Виктор ПШОНКА, отвечая на вопросы журналистов.

“Действительно, такое дело есть. Он действительно задержан, не арестован, а задержан. Будет расследоваться уголовное дело, будет поставлен вопрос о его аресте”, - сказал В.ПШОНКА.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в Киеве по подозрению в злоупотреблении служебным положением был задержан экс-глава Минприроды Г.ФИЛИПЧУК.

"Генеральная прокуратура Украина 13 декабря 2010 возбудила уголовное дело в отношении бывшего министра охраны окружающей природной среды Украины Георгия ФИЛИПЧУКА по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшем тяжелые последствия). По подозрению в совершении указанного преступления он задержан сегодня в порядке, предусмотренном ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказал руководитель пресс-службы ведомства Юрий БОЙЧЕНКО.

По его словам, сейчас ведется досудебное следствие.