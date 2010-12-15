Главное на 15 декабря (вечер)

Верховная Рада Украины ратифицировала Протокол о присоединении Украины к договору об основании Энергетического содружества.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовал 371 народный депутат из 428 зарегистрированных в сессионном зале.

Участниками содружества является Европейское Содружество и Республика Албания, Республика Болгария, Босния и Герцеговина, Республика Македония, Румыния, Республика Сербия, Республика Хорватия, Республика Черногория и присоединившиеся стороны.

Задача Энергетического содружества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы относительно энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети для создания стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения таким образом, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению, что является существенным для экономического развития и социальной стабильности.

Предусмотрено также создание единого регуляторного пространства энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, что является необходимым для соответствия географическим размерам товарных рынков, которых это касается, и т. п.

Еврокомиссия будет выступать как координатор трех видов деятельности.

Энергетическое содружество будет придерживаться нормативно-правовой базы Европейского Содружества, учитывающего как институционную структуру настоящего договора, так и конкретные условия каждой из договорных сторон с учетом необходимости обеспечения высокого уровня защиты инвестиций и их наиболее оптимального привлечения.

Любые дискриминационные действия в рамках договора являются запрещенными.

Ничего в договоре не влияет на права стороны определять условия использования ее энергетических ресурсов и на ее выбор между разными источниками энергии и общей структурой ее энергообеспечения.

В Генеральной прокуратуре намерены ставить вопрос об аресте экс-министра охраны окружающей среды Георгия ФИЛИПЧУКА. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил генпрокурор Украины Виктор ПШОНКА, отвечая на вопросы журналистов.

“Действительно, такое дело есть. Он действительно задержан, не арестован, а задержан. Будет расследоваться уголовное дело, будет поставлен вопрос о его аресте”, - сказал В.ПШОНКА.

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о заключении мирового соглашения с Брянским машзаводом по поводу проблемных вопросов, связанных с приватизацией «Лугансктепловоза».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Принято решение», – сказал он, однако деталей не сообщил.

«Самое главное, что это решение открывает путь к нормальной работе завода. Мы заинтересованы, чтобы «Лугансктепловоз» работал на полную проектную мощность, и будем делать все для того, чтобы он заработал», – сказал Н.АЗАРОВ.

Верховная Рада Украины отказалась создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов нарушения прав предпринимателей и незаконного преследования субъектов экономической деятельности органами исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта постановления, внесенного народным депутатом, членом фракции "БЮТ-Батьківщина" Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, проголосовали всего 138 народных депутатов из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечалось, что основаниями для внесения постановления о создании Временной следственной комиссии на рассмотрение Верховной Рады Украины стали факты давления и преследования представителей бизнеса, нарушения действующего законодательства по вопросам государственного контроля и надзора, увеличения количества незаконных уголовных преследований в сфере предпринимательства, превышения служебных полномочий контролирующими органами на территории Украины, непринятия деклараций и отчетов субъектов ведения хозяйства, несвоевременного возвращения НДС, что негативно влияет как на состояние соблюдения прав предпринимательства, сворачивание предпринимательской активности, так и на инвестиционную привлекательность страны в целом.

Компания Group DF, подконтрольная бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, намерена принять участие в конкурсе по приватизации Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ФИРТАШ заявил сегодня журналистам.

«Участвовать мы будем. Но давать какие-то оценки по цене предприятия - не благодарное дело, будет конкурс, будут участвовать люди», - сказал Д.ФИРТАШ.

При этом, по его мнению, в вопросе приватизации ОПЗ для Украины важна не столько цена, сколько то, кто купит это предприятие.

«Если вы посмотрите, какие укрупнения идут на мировых рынках, что покупает норвежская «Яра», что покупают американцы и россияне, то вы поймете, что жизнь заставляет объединяться всех. Украине крайне необходимо защитить свой рынок и своих производителей, которые в качестве конкурентов крайне не выгодны России с ее дешевым газом», - отметил Д.ФИРТАШ.

Он также подчеркнул, что в Украине существует огромный рынок минеральных удобрений для сельского хозяйства.

«Я думаю, что Президент, выступая в ООН, не зря говорил о программе развития сельского хозяйства Украины, для него химическая продукция как наркотик. Потребление химической продукции в Украине в будущем может возрасти в 3,5-4 раза», - убежден Д.ФИРТАШ.

Подытоживая, он отметил необходимость создания в Украине крупной химической компании, которая бы консолидировала отечественные химпредприятия.

«Украине нужна компания, которая могла бы представлять ее интересы на мировом рынке. Для нас важно купить здесь все, что получится, а потом покупать во вне. Таким образом, Украина могла бы стать игроком мирового масштаба», - отметил Д.ФИРТАШ.

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Ю.ТИМОШЕНКО сегодня журналистам после допроса в Главном управлении Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел.

«Террор против оппозиции продолжается – системный, согласованный, и самое главное – не обращая внимание на любой закон или Конституцию. Только что у следователя я выяснила, что против меня лично возбуждено уголовное дело как раз за то, что якобы экологические деньги были в кризис направлены на пенсии, что я сделала большое преступление, что я людям заплатила пенсии во время кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер также сообщила, что следователь во время допроса попробовал применить к ней меру пресечения в виде подписки о невыезде. «Без адвоката они не имели права предпринимать абсолютно никаких следственных действий, но они что-то там делали, хотели предъявить мне обвинение, хотели предъявить подписку о невыезде, но без адвоката они этого не имеют права делать», - отметила она.

«ЯНУКОВИЧ переступил границу, за которой ему уже придется отвечать за каждую репрессию, которую он предпринимает против оппозиции, и за то, что он делает сегодня против всех граждан Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам экс-премьера, в Генеральной прокуратуре ей также вручили новую повестку о вызове на допрос 20 декабря в 14.00.

«Я обязательно буду с адвокатом. Я думаю, что они хотят предпринять все процессуальные действия, но если уже возбуждают дело о выплате пенсий, то, думаю, эта власть хочет далеко пойти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что пенсионная реформа в Украине будет «тяжелейшей».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в выступлении на бизнес-форуме украинских и латвийских предпринимателей, который состоялся сегодня в Риге.

Глава государства отметил, что в Украине на очереди – проведение пенсионной реформы. «Тяжелейшая реформа…», - констатировал В.ЯНУКОВИЧ.

В этой связи он отметил, что соответствующий законопроект уже подготовлен, также определены порядок и сроки реализации пенсионной реформы.

«Она рассчитана на много лет. И мы не видим иного пути и не видим более крупной, более ответственной и более необходимой реформы социальной политики государства, да и экономической политики, чем пенсионная реформа», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, имеющееся сегодня соотношение трудоспособного населения и пенсионеров приближается к критическому показателю, и затягивание пенсионной реформы в Украине может привести к социальному кризису. «И это будет преступлением нынешнего поколения перед старшим поколением. Мы не должны этого допустить», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом глава государства сказал, что украинская власть осознает возможные политические проблемы, которые могут возникнуть в процессе реализации этой непопулярной реформы.

Польская власть легализовала упрощенное трудоустройство, которое было введено в форме эксперимента для граждан Украины, Беларуси и России в 2007 году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, соответствующее распоряжение Министерства труда и социальной политики вступило в силу 14 декабря.

Представитель Департамента рынка министерства, которое разрабатывало распоряжение, сообщил УНИАН, что условия упрощенного трудоустройства, обязанности работодателя и работников остались неизменными.

„На самом деле изменений, по сути, нет, есть только то, что правовые нормы для трудоустройства граждан тех пяти государств (с 2009 года Польша разрешила по этой схеме работать также гражданам Грузии и Молдовы – УНИАН) действуют бессрочно”, - сказал собеседник агентства.

Представитель министерства сказал, что норма об ужесточении ответственности работодателей была изъята из окончательной версии документа из-за недостающих соответствующих полномочий у Минтруда.

„Чтобы ввести распоряжением какие-то обязанности, нужно иметь для этого полномочия в законе. Имеющихся полномочий было мало”, - объяснил он.

(УНИАН)