Анонс на 16 декабря

* Международная конференция «Зеленая экономика - европейский выбор Украины». Организаторы - ВЭОО «МАМА-86», Экологическая программа ООН (UNEP) в сотрудничестве с Общественным экспертным советом при Украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС при поддержке Швейцарского посольства в Украине, Европейской программы МФ «Відродження» и Фонда Генриха Белля.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится очередное пленарное заседание VI сессии Киевского городского совета VI созыва.

* Двухдневный тренинг для СМИ на тему: «Освещение проблем реформирования системы теплообеспечения в Украине». Организаторы - МОО «Интерньюз-Украина» и Проект USAID «Реформа городского теплообеспечения в Украине». Эксперты по вопросам энергосбережения и теплообеспечения проинформируют журналистов о реформе в секторе теплообеспечения в Украине. Тренеры по журналистике помогут отработать технологию подготовки журналистских материалов в сложных жанрах (журналистского расследования и очерка). Кроме того, участники тренингов посетят одно из теплопоставляющих сервисных предприятий. Участники, которые успешно пройдут тренинг, получат сертификаты.

* Круглый стол-семинар на тему: «О налоговых новациях относительно налогообложения юридических и физических лиц, налогового администрирования, налогового и бухгалтерского учета, предусмотренных положениями принятого ВРУ Налогового кодекса Украины, с целью минимизации их негативного влияния на предпринимательскую деятельность». Организаторы - ГНАУ, Совет Союза арендаторов и предпринимателей Украины и Ассоциация работодателей торговли и коммерческой сферы экономики Украины. Приглашены: народные депутаты Украины Виталий Хомутынник, Вадим Лукьянов, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, представители Минфина, члены предпринимательских объединений.

* Состоится Заключительная конференция Проекта ЕС «Поддержка разработки среднесрочной стратегии для улучшения системы социальных выплат». Участники: Виталий Мущинин, зам.министра социальной политики Украины: Хосе Роман Леон Лора, председатель отдела Технической помощи, Секция ІІ, Представительство ЕС в Украине; Сергей Полюк, Координатор Проекта, Представительство Европейского Союза в Украине; Марили Мэ, директор Проекта; Жан-Марк Филипп, эксперт Проекта; Надежда Рязанова, зам.директора, Департамента государственной социальной защиты населения и др.

* Государственная налоговая администрация в г. Киеве проведет семинар на тему: «Налоговый кодекс Украины: новации в исчислении и администрировании налогов». Участники: первый зам.председателя ГНА Украины Виталий Захарченко, зам.председателя ГНА Украины Сергей Лекарь, ведущие специалисты ГНА Украины и ГНА в г. Киеве.

* Пресс-конференция, посвященная выходу нового макроэкономического прогноза Всемирного банка для Украины. Участники: Мартин Райзер, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Пабло Сааведра, координатор программ экономического развития в Украине, Беларуси и Молдове; Руслан Пионткивский, старший экономист Представительства Всемирного банка в Украине.

* Пресс-конференция на тему: "Информационная открытость банков - миф или реальность", которая пройдет в рамках работы Клуба Деловых СМИ. Участники: Юлия Кушниренко, руководитель Клуба Деловых СМИ (aPRель); Елена Шкарпова, зам.главного редактора газеты "Экономические Известия"; Катерина Венжик, пресс-секретарь "OTP Банка"; Александр Архипов, ведущий специалист управления развития платежных технологий "ПриватБанка"; Юрий Банзай, активный потребитель банковских услуг (сооснователь IТ и Телеком Медиа Клуба); Елена Кравченко, директор проектов Oxygen - Digital communications. Модератор - Евгений Шевченко, блоггер года (2008 г.) по версии журнала InternetUA.. Организатор - Клуб Деловых СМИ (агентство aPRель).

* Пресс-конференция на тему: “Качественные услуги по предоставлению водо-тепло-энерго ресурсов - ответственность перед потребителем”. Организатор - ГП “Укрметртестстандарт”.

* Пресс-конференция на тему: "Ежегодный торжественный ужин Международной Ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA) впервые за 130 лет состоится в Киеве". Участники: директор офиса GAFTA в Украине Анна Голодова, президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

* На Официальном веб-портале ФПУ состоится Интернет-конференция на тему: «Налоговый кодекс: позитивы и новации».

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «СК «Доминант» приступила к реализации программы «Прозрачные отношения - честное страхование». Первый шаг на пути реализации программы - вывод продукта «Полис страхования квартиры от реальных рисков». Приобретая «Полис страхования квартиры от реальных рисков» владельцы недвижимости защищают имущество (стены, внутреннюю отделку, мебель, бытовую технику и пр.) от пожара, стихийных бедствий, аварий водопровода и канализации, взрыва газа, кражи, противоправных действий третьих лиц. Страховое покрытие включает гражданскую ответственность за ущерб, нанесенный соседям. Минимальная стоимость полиса - 500 грн. Франшиза отсутствует. В работе примет участие Александр Лищук, генеральный директор СК «Доминант» (ул,Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция по итогам селекторного совещания по вопросам ценовой ситуации на потребительском рынке, согласованности действий и координации работы центральных и местных органов исполнительной власти, направленных на стабилизацию ценовой ситуации и недопущение безосновательного роста цен и ажиотажного спроса на продукты питания накануне новогодних и рождественских праздников. В совещании примут участие: зам..министра экономики Украины М.Русинский и начальник Госинспекции по контролю за ценами О.Савицкий.

* Брифинг председателя парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской. Вопросы: Конституционное представление о признании Налогового кодекса Украины от 02 декабря в 2010 г. неконституционным. Пакет законодательных инициатив Н.Королевской по защите малого и среднего бизнеса. Оценка проекта Бюджета-2011.

* Начнется интернет-конференция АУФТ на тему: «Финансовый мониторинг на фондовом рынке». Участники: Олег Мисюра, зам.директора Департамента по вопросам контрольно-правовой работы, начальник отдела финансового мониторинга ГКЦБФР; Мария Еремеева, в. и.о.президента АУФТ, начальник юридического отдела АУФТ.

* Состоится пресс-тур журналистов национальных СМИ и журналистов СМИ Черкасской области на единственный в Украине мелкооптовый рынок живого скота «Чародей» (г. Жашкив, Черкасской области). Организатор - Совместный проект Госкомзема Украины и Всемирного банка. В рамках пресс-тура журналисты смогут: снять видео и фото торгов на рынке, взять комментарии у покупателей-продавцов, директора рынка, экспертов по агробизнесу, представителей местной власти. На территории рынка состоится брифинг «Эффективное землепользование: пример создания мелкооптовых рынков сельскохозяйственной продукции».

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