ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Дмитрий Фирташ намерен расширять свою химическую империю», в котором пишет – Group DF Дмитрия Фирташа планирует участвовать в следующей приватизации Одесского припортового завода…

http://delo.ua/biznes/kompanii/dmitrij-firtash-nameren-rasshirjat-svoju-himicheskuju-imperiju-148976/

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Также «Дело» публикует материал «Против Тимошенко возбудили уголовное дело за наполнение Пенсионного фонда», в котором пишет - Генеральная прокуратура возбудила против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко уголовное дело относительно нецелевого использования "киотских" денег. Эти деньги Тимошенко во время кризиса направила на выплату пенсий…

http://delo.ua/vlast/politika/protiv-timoshenko-vozbudili-ugolovnoe-delo-za-popolnenie-fonda-148957/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Минфин знает себе цену», в котором пишет – ожидание очередного транша кредита МВФ позволило правительству отказаться от привлечения дорогих заемных средств на внутреннем рынке. Все аукционы Минфина по продаже облигаций внутреннего госзайма за четыре недели завершились провалом, поскольку ведомство не хочет повышать доходность госбумаг. Банкиры рассчитывают получить минимум 8% годовых…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1558548

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Нацбанк отклоняет апелляции» пишет – Нацбанк решил ликвидировать свою апелляционную комиссию, с помощью которой банки могли оспаривать санкции регулятора за допущенные нарушения. По мнению центробанка, это приводило к неоправданному затягиванию сроков применения санкций. Сами банкиры объясняют ликвидацию комиссии увольнением из Нацбанка двух заместителей председателя, с которыми финансисты обсуждали возможность смягчения санкций регулятора…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1558546

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«Коммерсант-Украина» в материале «Ferrexpo протянулась от Дуная до Рейна» пишет – горнорудная компания Ferrexpo обзавелась собственным логистическим бизнесом. Вчера она объявила, что за 28,5 млн. евро приобрела австрийскую транспортную компанию Helogistics Holdings, которая занимается перевозками по Дунаю и Рейну. Сейчас 70% поставок Ferrexpo приходится на потребителей из Европы, имеющую разветвленную сеть речных портов, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1558542

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Издание «Экономические известия» в публикации «Рынки сахара стабилизируются» пишет - эра дефицита белого песка в мире уходит. Эксперты и производители ожидают перепроизводства сахара и стабилизации его стоимости в Украине…

http://state.eizvestia.com/full/rynki-sahara-stabiliziruyutsya

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Также «Экономические известия» в публикации «Украина поразит только часть своих целей» пишут - несмотря на успехи в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ), Украине не удается к 2015 г. выполнить все взятые на себя обязательства…

http://markets.eizvestia.com/full/ukraina-porazit-tolko-chast-svoih-celej

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«Экономические известия» в публикации «Тепловозное примирение» пишут - ФГИ подпишет мировое соглашение с Брянским машзаводом, покупавшим «Лугансктепловоз» два раза…

http://markets.eizvestia.com/full/teplovoznoe-primirenie

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«Газета по-киевски» в публикации «Где раздают деньги?» пишет – достаточно пройтись по крупным супермаркетам, магазинам электроники и бытовой техники и становится понятно: кредиты потихоньку возвращаются…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2010/12/16/055253.html

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Издание «Сегодня» в публикации «У Азарова еще не решили, сколько платить Колесникову и Тигипко» пишет – в Минфине говорят, зарплату министрам-вице-премьерам, скорее всего, не поднимут…

http://www.segodnya.ua/news/14205072.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Нашлось 500 млрд руб.» пишет – рубль будет слабеть, нефть — дорожать, доходы населения — медленно расти, а ВВП застынет, обещает Минэкономразвития России. Бюджет выиграет, а граждане потеряют, указывают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251900/nashlos_500_mlrd_rub

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Также издание «Ведомости» в публикации «Погром не состоялся» пишет – правоохранительные органы предотвратили крупное побоище между кавказцами и националистами в Москве, но полностью избежать беспорядков не удалось…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251899/pogrom_ne_sostoyalsya

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Издание «Известия» в публикации «Словакия разводится с евро» пишет - европейскую валюту в первые месяцы следующего года ждет грандиозный кризис, считает экс-премьер-министр Великобритании Гордон Браун, а вместе с ним большинство экспертов и политиков. Старый Свет по-прежнему тратит больше, чем зарабатывает. Словакия намерена избрать простейший путь: бежать с корабля, отказаться от евро и вернуться к кроне. Но и этот сценарий - иллюзия, уверены аналитики…

http://www.izvestia.ru/economic/article3149549/

(УНИАН)