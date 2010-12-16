Главное на 16 декабря (день)

Всемирный Банк (ВБ) улучшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2010 года с 3,5% (июльский прогноз) до 4,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, новый прогноз макропоказателей на пресс-конференции в четверг озвучил старший экономист ВБ Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

При этом Всемирный банк сохранил прогноз ВВП на 2011 год на уровне 4%.

По словам Р.ПИОНТКОВСКОГО, ВБ прогнозирует, что в дальнейшем рост ВВП в Украине будет происходить также и за счет увеличения внутреннего потребления, и за счет среднего бизнеса.

По прогнозам специалистов-аналитиков ВБ, объемы экспорта будут замедляться по причине нивелирования эффекта базы сравнения.

ВБ прогнозирует инфляцию по итогам 2010 года на уровне ниже 10%, а именно 9,8%, при этом инфляция в 2011 году будет выше, чем в текущем году (10,7%).

Как объяснил Р.ПИОНТКОВСКИЙ, это, в основном, связано с тем, что в 2011 году административно-регулируемые цены будут повышаться большими темпами, чем в текущем году.

В последующие годы ВБ прогнозирует снижение уровня инфляции, а также предполагает, что Национальный банк Украины в своей деятельности, в основном, будет ориентироваться на обеспечение ценовой стабильности.

ВБ прогнозирует, что баланс счета текущих операций по итогам 2010 года будет отрицательным на уровне 2,2% ВВП, в 2011 году – 3,1% ВВП.

Прогнозируется, что валовой внешний долг по итогам 2010 года составит 82,2% ВВП, в 2011 – 77,7% ВВП.

При этом государственный и гарантированный долг по итогам текущего года составит 41,6%, по итогам 2011 года – 42,8%.

Номинальный ВВП в текущем году будет на уровне 1081,9 млрд. грн., в 2011 году – 1243,3 млрд. грн.

На 2012 год ВБ прогнозирует рост ВВП на уровне 4,5%, номинальный ВВП – 1417,5 млрд. грн. Инфляция 8,9%, отрицательное сальдо счета текущих операций на уровне 3,4% ВВП, внешний долг 72,4% ВВП, государственный и гарантированный долг 42,6% ВВП.

Польские работодатели за первую половину текущего года зарегистрировали для граждан Украины почти 115 тыс. заявок на работу, что составляет 96% всех заявок, зарегистрированных для иностранцев при упрощенном системе трудоустройства.

Об этом свидетельствуют данные Министерства труда и социальной политики Польши, которые имеет в своем распоряжении УНИАН.

Второе-третье места после украинцев занимают граждане Беларуси, для которых зарегистрированы 2,25 тыс. заявок, и Молдовы, - около 2 тыс. 100 заявок.

Польские работодатели для россиян зарегистрировали немногим более 300 заявок, а для грузин - около 200 заявок.

Свыше 50 тыс. заявок для украинцев зарегистрированы для людей в возрасте от 26 до 40 лет, почти 40 тыс. для тех, кому от 41 до 65 лет, и около 25 тыс. - для людей до 26 лет.

48% заявок зарегистрированы для женщин.

Чаще всего заявки регистрировали для украинцев на работу в сельском хозяйстве (более 70%), в строительной сфере (менее 10%) и на домашние работы (около 3%).

Более 90% заявок было зарегистрировано на работу от трех до шести месяцев.

55% заявок зарегистрированы работодателями столичного Мазовецкого воеводства.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в январе-ноябре 2010 года увеличил объем выплат гарантированных сумм в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2 млрд. 246,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

Согласно сообщению, за 11 месяцев т.г. фонд осуществил выплаты 62 тыс. 817 вкладчикам (в январе-ноябре 2009 года – 10 тыс. 294 вкладчикам).

Компания Roland Berger завершила обоснование инвестиций проекта строительства железной дороги шириной 1520 мм на территории Словакии и Австрии до Вены, согласно которому стоимость новой железной дороги, которая должна пройти по территории Словакии рядом с существующей "европейской" колеей, оценивается в 6,3 млрд. евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги», об этом говорится в представленном вчера, 15 декабря, в Вене обосновании инвестиций проекта.

Дополнительно потребуется 240 млн. евро для организации грузовых терминалов и 130 млн. евро для закупки подвижного состава. По выводам исследования, такие капитальные затраты сравнимы с другими европейскими инфраструктурными проектами.

Генеральная Ассамблея ООН во время пленарного заседания, которое проходило в Нью-Йорке 15 декабря, приняла резолюцию относительно укрепления международного сотрудничества и координации усилий в деле изучения, смягчения и минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Представленный Украиной от имени трех наиболее пострадавших от Чернобыльской катастрофы государств - Украины, Беларуси и России – соответствующий проект резолюции был принят консенсусом. Соавторами документа в целом выступили 74 государства - члены ООН.

Одобренная резолюция предусматривает проведение в апреле 2011 года в Киеве международной конференции „Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего” с участием Генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна.

Кроме того, 26 апреля 2011 года, в соответствии с положениями резолюции, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится коммеморативное заседание Генеральной Ассамблеи, посвященное 25-й годовщине со дня Чернобыльской трагедии.

Международное общество в который раз подтвердило важность решения многоаспектных и долговременных проблем, связанных с последствиями Чернобыльской катастрофы. В документе приветствуется деятельность международного сообщества, направленная на восстановление пораженных территорий и пострадавшего населения, а также обращается внимание на усилия, которые прилагаются для завершения строительства объекта «Укрытие» и трансформации его в экологически безопасную систему.

В резолюции подчеркивается важность реализации Плана действий ООН для Чернобыля на период до 2016 года в рамках провозглашенной Декады восстановления и устойчивого развития пострадавших территорий (2006-2016 годы). Реализация плана возложена на Программу развития ООН, которая является координатором деятельности агентств системы ООН по чернобыльской проблематике.

Следующее рассмотрение чернобыльского вопроса состоится на 68-й сессии ГА ООН.

В Украине количество зарегистрированных безработных в ноябре 2010 года увеличилось на 12,2%, или на 49 тыс. человек, по сравнению с октябрем, и на 1 декабря т.г. составило 449,7 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с 1 января 2010 года уровень зарегистрированной безработицы в Украине сократился на 14,6%, или 77 тыс. человек (на 1 января т.г. – 526,7 тыс. человек).

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 декабря 2010 года составил 1,6% от количества населения трудоспособного возраста, что на 0,2 п.п. больше, чем в октябре, и на 0,3 п.п. меньше, чем на 1 января 2010 года.

Количество безработных, которые на 1 декабря т.г. получали пособие по безработице, сократилось на 22% по сравнению с показателем на 1 января т.г. и составило 321,5 тыс. человек.

Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилась на 113,98 грн. – до 776,28 грн.

В Украине в ноябре т.г. на 10 рабочих мест претендовало 65 человек (на 1 января т.г. – 83 человека).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости с начала 2010 года сократилось на 12,2% – до 479,1 тыс. человек (на 1 ноября 2010 года – 421,2 тыс. человек, на 1 января 2010 года – 545,6 тыс. человек).

На 1 декабря 2010 года потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 74 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 65,4 тыс. человек, на 1 ноября т.г. – 81,2 тыс. человек).

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вывел председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО из состава Высшего совета юстиции по его собственному желанию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Европейского Союза.

Главная тема для обсуждений - финансовые проблемы ряда стран еврозоны, сообщает радио «Свобода».

Помимо Греции, уже получающей финансовую помощь от Евросоюза и Международного валютного фонда, и Ирландии, парламент которой накануне одобрил получение такой помощи, серьезные трудности испытывают Испания и Португалия.

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ в преддверии встречи лидеров ЕС выразила убежденность в устойчивости евро и уверенность в том, что Евросоюз сможет при необходимости помочь любому из входящих в него государств.

(УНИАН)