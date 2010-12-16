В 2011 году Украина подпишет соглашение об упрощении визового режима с Исландией

В 2011 году Украина планирует подписать соглашение об упрощении визового режима с Исландией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве посол Украины в Финляндии и по совместительству в Исландии Андрей ДЕЩИЦА.

По его словам, это соглашение аналогично документу об упрощении визового режима с Европейским Союзом.

А.ДЕЩИЦА напомнил, что Исландия не является членом ЕС, и потому Украина должна заключить отдельное соглашение об упрощении визового режима. Посол сообщил, что переговоры относительно этого соглашения фактически завершены.

В то же время он отметил, что это соглашение подписывается в пакете с соглашением о реадмиссии, которое сейчас находится на рассмотрении украинской стороны, в частности, в Министерстве внутренних дел.

“Как только наша сторона завершит рассмотрение, думаю, мы будем готовы к подписанию этих двух документов. Думаю, что в 2011 году мы сможем это сделать”, - сказал А.ДЕЩИЦА.

По словам посла, планируется, что соглашения будут подписаны в ходе визита министра иностранных дел Исландии в Украину.