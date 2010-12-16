Фракция «БЮТ-Батькивщина» остается в сессионном зале на ночь
17:44, 16 декабря 2010Разное
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Фракция «БЮТ-Батькивщина» остается в сессионном зале Верховной Рады на ночь.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции Иван КИРИЛЕНКО.
Он отметил, что был поиск компромиссов, и фракция «БЮТ-Батькивщина» даже готова была снять политические требования в том случае, если бы Верховная Рада обратилась в Генпрокуратуру с просьбой изменить Юлии ТИМОШЕНКО меру пресечения. «Нас не поддержали. Ну, значит, мы остаемся на своих позициях», - сказал И.КИРИЛЕНКО.
На уточняющий вопрос, не боятся ли депутаты, что вечером или ночью будет штурм, И.КИРИЛЕНКО ответил: «Мы ничего не боимся».
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