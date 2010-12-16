“Регионалы” захватили президиум парламента

Народные депутаты от Партии регионов захватили президиум парламента, который утром блокировали депутаты из фракции “БЮТ-Батькивщина”.

Как передает корреспондент УНИАН, “регионалы” ворвались в сессионный зал из дверей президиума, через которые в сессионный зал заходят руководители Верховной Рады.

Депутаты из фракции Партии регионов ворвались с матерными словами и начали драку с депутатами от “БЮТ-Батькивщина”, которая продолжалась не больше минуты. Среди первых, кто ворвался, были Александр ВОЛКОВ, Олег ЦАРЕВ, Александр ЕФРЕМОВ, Эльбрус ТЕДЕЕВ. Депутаты из фракции Партии регионов сорвали плакат с надписью: «Прекратите политические репрессии» и покромсали его.

В настоящее время “регионалы” находятся в президиуме ВР, они вытеснили оттуда депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина», которые стоят возле трибуны парламента.