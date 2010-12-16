Главное на 16 декабря (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня



Все двери в сессионный зал Верховной Рады разблокированы.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» заблокировали двери в сессионный зал: некоторые цепями, другие - какими-то повязками.

Буквально через несколько минут после этого депутаты от Партии регионов со стороны президиума ворвались в зал и начали драться с “бютовцами”. Во время драки в сессионный зал летели кресла.

Сейчас народные депутаты из обеих фракций остаются в зале: “регионалы” – в президиуме, депутаты от «БЮТ-Батькивщины» – в зале.

Финансы



Неравномерный рост цены на газ и тарифов в ЖКХ сдерживает инфляцию в Украине, говорится в анализе инфляции Национального банка Украины за ноябрь, обнародованном на сайте регулятора.

По данным НБУ, несмотря на повышение цен на газ для предприятий теплокоммунэнерго в августе на 50%, рост цен на отопление и горячую воду с начала отопительного сезона составил всего 1,9% (ожидаемый рост тарифов - 25%). «Местные органы власти воздержались от очередного повышения тарифов на ЖКХ..., в результате чего взнос изменения административно регулируемых цен и тарифов (в индекс потребительских цен (ИПЦ) - УНИАН) был на низком уровне (0,1 п.п.)», - говорится в сообщении.

Нацбанк констатирует, что в ноябре продолжилось замедление роста ИПЦ как в

месячном, так и в годовом измерении (в ноябре 0,3% и 9,2%, соответственно, по сравнению с 0,6% и 10,2% в октябре).

По данным НБУ, основным фактором уменьшения темпов роста ИПЦ является удешевление сырых продуктов (на 0,6% за месяц, взнос в изменение ИПЦ «-»0,2 п.п.). Этот эффект стал результатом ценовой коррекции на отдельных продовольственных рынках после стремительного роста в сентябре и применения административного влияния для ограничения роста цен.

В НБУ считают, что в условиях существенного снижения ценового давления на продовольственных рынках, влияние роста цен товаров с высокой степенью обработки в изменение ИПЦ остается стабильно высоким (базовый ИПЦ за месяц вырос на 0,7%, взнос в ИПЦ 0,4 п.п.). Данная ситуация является следствием вторичных эффектов от роста цен на продовольственное сырье в предыдущих периодах и повышения ставок акцизного сбора на алкоголь и табачные изделия.

Инфляционное давление, по мнению аналитиков Нацбанка, также сдерживали низкий потребительский спрос в условиях слабого стимулирования со стороны правительства (темпы роста бюджетных расходов существенно затормозились), а также медленное возобновление кредитного процесса.

Фактический совокупный спрос находится на уровне ниже потенциального и продолжает выступать ключевым фактором сдерживание инфляционного давления. Подтверждением этого в НБУ считают замедление в ноябре годовых темпов роста цен практически по всем составляющими ИПЦ.

Учитывая то, что незначительное замедление годовых темпов роста номинальной заработной платы (до 19,1%) было компенсировано снижением инфляции, а темпы

роста реальной заработной платы за текущий год остались умеренными (после резкого падения в 2009 г.) и составили 10,8%, их влияние на рост потребительского спроса было слабым.

В свою очередь, неопределенность, связанная с влиянием Налогового кодекса на условия деятельности малого бизнеса, выступает риском ухудшения финансовых результатов малых предприятий и соответствующего снижение доходов населения.

Кроме того, достаточно высокие риски частного сектора продолжают стимулировать вложение банков в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Так, объем ОВГЗ в собственности коммерческих банков в ноябре вырос на 3,7 млрд. грн., что

превышает объем предоставленных кредитов в экономику (2,5 млрд. грн.). Учитывая лаг влияния фискальной политики на развитие инфляционных процессов, замедление темпов роста расходов сводного бюджета на протяжении мая-октября (с 52,1% до 22,7%) предопределяет умеренное давление на цены со стороны спроса.

НБУ отмечает, что рост мировых цен на нефть и прекращение импорта нефтепродуктов в Украину без уплаты налогов и сборов определяли рост цен на топливо (на 1,8% за месяц и 2,5% в годовом измерении). Дальнейший рост цен на нефть и нефтепродукты будет стимулировать рост цен на остальные составляющие потребительской корзины.

Темпы роста индекса цен производителей (ИЦП) в ноябре замедлились до 18,9% (снижение на 0,3% к предыдущему месяцу). Такая динамика ИЦП обусловлена

почти исключительно уменьшением цен в производстве электроэнергии (на 7,4%), в результате чего снижение цен в сегменте производства электроэнергии, воды и

газа составило 6,6% (взнос в ИЦП - «минус»1,3 п.п.).

Такую динамику НБУ объясняет ростом удельного веса атомной электроэнергии, а также снижением отпускного тарифа генерирующими компаниями теплоэлектростанциям, учитывая уменьшение регулирующих коэффициентов.

Цены по остальным компонентам ИЦП стабильно росли, что свидетельствует о росте спроса, как на внутренних, так и на внешних рынках.

Основной взнос в рост ИЦП в ноябре произошел за счет пищевой промышленность (0,3 п.п., рост цен на 1,5%), химической промышленности (0,2 п.п., рост цен на 3,2%) и металлургии (0,2 п.п., рост цен на 1,2%).

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, инфляция в Украине в ноябре 2010 года, по сравнению с октябрем, составила 0,3%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 8,2%,

по сравнению с ноябрем 2009 года - 9,2%, по сравнению с январем-ноябрем 2009 года – 9,4%.

В Украине индекс производителей промышленной продукции в ноябре 2010 года по сравнению с октябрем (показатель к предыдущему месяцу) снизился на 0,3%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – вырос на 17,6%. В ноябре 2010 года против ноября 2009 года цены производителей промпродукции выросли на 18,9%, в январе-ноябре 2010 года против января-ноября 2009 года – на 21,1%.

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Компания Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) оценивает свои убытки от одностороннего расторжения Украиной соглашения о разделе продукции (СРП) по Прикерченскому участку на шельфе Черного моря более чем в 100 млн. долл. США.

Об этом сказано в тендерной документации Министерства юстиции Украины, размещенной на сайте ведомства.

«Согласно запросу об арбитраже, компания Vanco Prykerchenska Ltd. предварительно оценила свои убытки в связи с односторонним расторжением соглашения в сумму более 100 млн. долл.», – сказано в документе.

Также в документе отмечено, что Украину в арбитражном разбирательстве с Vanco Prykerchenska с 2008 года представляет юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Великобритания).

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Vanco Prуckerchenska заявила, что компания и правительство Украины договорились еще на 3 месяца продолжить срок приостановления арбитражного процесса в Стокгольмском арбитражном суде с целью подписания мирового соглашения.

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма отложил рассмотрение дела о возобновлении действия лицензий Vanco Prykerchenska на разработку Прикерченского нефтегазоносного участка на шельфе Черного моря и соглашения о разделе продукции (СРП) до 31 декабря 2010 г.

Первый вице-премьер Украины Андрей КЛЮЕВ заявлял, что надеется на подписание мирового соглашения с Vanco Prykerchenska Ltd. до конца 2010 г.

В начале декабря министр охраны окружающей природной среды Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ сообщил, что для окончательного заключения мирового соглашения осталось урегулировать пять вопросов, которые, в частности, касаются компенсации Украиной ущерба.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом Министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.

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Кабинет Министров Украины перераспределил 4,9 млн. грн. бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов на 2010 год, в пользу создания автоматизированной информационно-аналитической системы финансовых и фискальных органов.

Соответствующее распоряжение Кабмина №2235 от 15 декабря т.г. размещено на сайте правительства.

Ранее эти средства предусматривалось израсходовать на программу «Руководство и управление в сфере контроля за соблюдением и выполнением налогового законодательства».

Как сообщал УНИАН, 6 декабря т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил о необходимости создания единой информационной базы таможенной и налоговой служб Украины. Он подчеркнул, что такая система позволит избежать коррупции, а также создаст условия для более быстрого возмещения налога на добавленную стоимость.

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Министерство финансов Украины, после несколько недельного перерыва, на сегодняшнем аукционе разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 400,108 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, текстом которого располагает УНИАН.

Срок обращения бумаг - 545 дней, срок погашения - 13 июня 2012 года. Номинал одной облигации - 1000 гривень.

По информации Минфина, средства, привлеченные от продажи ОВГЗ, планируется использовать для финансирования Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Как сообщалось, Кабинет министров Украины постановлением №912 от 11 октября т.г. увеличил уставный фонд ГИУ на 2 млрд. грн. - до 2,2 млрд. грн.

Министерству финансов для обеспечения выполнения этого постановления Кабмин поручил осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 2 млрд. грн.

Государственному казначейству поручено перечислить средства, необходимые для увеличения уставного капитала ГИУ в соответствии с этим постановлением.

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в ноябре поступило 601,1 млн. грн. (с начала года - 38 млрд. 421,35 млн. грн.).

Также в ноябре Министерство финансов Украины осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины” на общую сумму 7,4 млрд. грн.

Всего с начала 2010 года было осуществлено размещение ОВГЗ (с учетом бумаг на увеличение уставного капитала “Нафтогаза Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 68 млрд. 654 млн. грн.

Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9910/8,0090, к 12:00 цены повысились до 7,9930/8,0105. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9910/8,0120 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2601, к 12:00 цены выросли до 0,2599/0,2605. К закрытию цены достигли максимума – 0,2604/0,2608. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7402 (+0,0353).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3210/1,3265. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5720/10,5985, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5820/10,6115. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,5745/10,6085.

Фондовый рынок

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 16 декабря, снизился на 0,19% – до 921,20 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 203 млн. 869,6 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов опустился на 0,86% – до 2316,52 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 271 млн. 278,5 тыс. грн., из них на срочном рынке – 21 млн. 828,3 тыс. грн.

Промышленность



Трубы, произведенные в Украине, являются главным конкурентом для российских производителей на рынке Российской Федерации.



Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил во время общения с россиянами в прямом эфире.



«Что касается импорта, то основной конкурент – это трубная металлургическая промышленность Украины», - сказал В.ПУТИН.



По его словам, некоторые российские финансовые учреждения приобретают активы в металлургической промышленности Украины, и «они становятся не чужими».



Он также отметил, что украинские производители предлагают на аналогичную продукцию более низкие цены.



В.ПУТИН считает, что спрос на трубную продукцию начали удовлетворять за счет собственного производства более чем на 90%.



«Если к процессам интеграции на постсоветском пространстве будет присоединяться Украина в полномасштабном формате, допустим, войдет в Таможенный союз либо в каком-то качестве присоединится к Единому экономическому пространству и будет модернизироваться соответствующим образом, в том числе и с российскими инвестициями, конкуренция будет повышаться», - сказал В.ПУТИН.



Он подчеркнул, что импорт труб в Россию продолжает снижаться, и в прежние годы это было обусловлено тем, что российское трубное производство не выпускало той продукции, которая была нужна для ряда крупных инфраструктурных проектов.



В частности, эти трубы нельзя было использовать при строительстве трубопроводов по дну моря.



Сейчас, как отметил В.ПУТИН, есть возможность отказываться от импортных труб, но «вопрос в ценах».



Как сообщал УНИАН, Министерство промышленности и торговли России предложило с 31 января 2011 года установить пошлины на некоторые виды труб, производимые в Украине. Об этом говориться в проекте постановления правительства РФ «О мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных труб» от 23 ноября 2010 г.



В министерства ссылаются на Федеральный закон (от 8 декабря 2003 г.) «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» и рекомендуют правительству Российской Федерации установить сроком на 5 лет антидемпинговые пошлины на украинские трубы: на обсадные трубы – в размере 18,9%, на насосно-компрессорные трубы- 19,9%.



Кроме того, пошлины предлагается ввести и на нефтегазопроводные трубы диаметром (до 820 миллиметров включительно) и горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 миллиметров включительно.



В случае принятия документа, постановление вступит в силу с 31 января 2011 года, а обеспечить взимание антидемпинговых пошлин будет поручено Федеральной таможенной службе.

ТЭК



Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) выдала ОАО «Укрнафта» лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу с ежегодным объемом 21,131 млн. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Лицензия выдана сроком на 5 лет филиалу «Укрнафты» «Бориславнефтегаз».

Как сообщили представители компании, газ планируется поставлять на собственные нужды, в частности на НПК «Галичина».

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2009 году «Укрнафта» сократила чистую прибыль на 73,7% по сравнению с 2008 годом – до 378,783 млн. грн.

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Россия недополучит в 2011 году около 5,3 млрд. долл. за беспошлинную поставку энергоносителей в Беларусь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил во время общения с россиянами в прямом эфире.

«Мы договорились о том, что мы поставим в Беларусь в течении следующего года 20-21 млн. тонн нефти сырой без пошлин. Мы недополучим примерно 5 млрд. 300 млн. долл. Мы договорились, что все, что будет выработано из этой нефти в виде нефтепродуктов, нам белорусская сторона вернет 100% в наш бюджет», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, из этой суммы будет возвращено около 3 млрд. долл.

«Получится 2,3 млрд. долл. мы недополучим, но мы газ Беларуси поставляем без пошлин – это значит, что наш бюджет недополучит еще 3 млрд. долл.», - сказал В.ПУТИН.

Он сообщил, что Россия согласилась «вынести за скобки» 1,7 млн. тонн, которые добывает сама Беларусь и с этого ничего не брать.

«Казалось бы это справедливо, но это только на первый взгляд потому, что вывозные таможенные пошлины на нефть сырую в несколько раз больше, чем вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты… То есть, что они произведут – они вывезут за границу и получат доходы в бюджет, а необходимые ресурсы для внутреннего потребления заместят нашей нефтью», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что Россия идет на это сознательно с целью поддержки белоруской экономики.

Как сообщалось, 9 декабря т.г. Россия приняла решение об отмене взимания таможенной пошлины на российскую нефть, поставляемую в Беларусь, что позволит Беларуси получить выгоду в размере почти 4 млрд. долл.

Решение об отмене пошлины может вступить в силу с 1 января 2011 года.

АПК



В Украине за первую декаду декабря т.г. выросли цены на мясо-молочную продукцию и овощи. Об этом говорится в ежедекадной справке об изменениях средних уровней цен на продукты питания в предприятиях торговли и на продовольственных рынках, опубликованной Министерством аграрной политики Украины.

По данным мониторинга, состоянием на 10 декабря 2010 года, сравнительно с 30 ноября с.г., средние уровни цен в целом по Украине повысились на хлеб из муки первого сорта – 0,3% (с 3,59 до 3,60 грн. за 1 кг); вермишель – 0,4% (с 4,90 до 4,92 грн. за 1 кг); крупу гречневую – 0,4% (с 11,26 до 11,31 грн. за 1 кг); крупу манную – 0,5% (с 3,93 до 3,95 грн. за 1 кг); рис – 0,2% (с 8,56 до 8,58 грн. за 1 кг).

Не изменились цены на хлеб ржанопшеничный (3,54 грн.), хлеб из муки высшего сорта (4,43 грн.) и муку высшего сорта (3,23 грн. за 1 килограмм).

На животноводческую продукцию и продукты ее переработки средние уровни цен в целом по Украине повысились на колбасы вареные первого сорта – 0,04% (с 28,50 до 28,51 грн. за 1 кг); молоко – 0,5% (с 5,86 до 5,89 грн. за 1 л); сметану – 0,4% (с 15,90 до 15,97 грн. за 1 кг); масло сливочное – 0,3% (с 47,11 до 47,26 грн. за 1 кг); говядину – 0,2% (с 37,67 до 37,74 грн. за 1 кг); свинину – 0,2% (с 40,23 до 40,33 грн. за 1 кг); птицу (куры) – 0,1% (с 18,78 до 18,79 грн. за 1 кг) и яйца (куриные) – 0,7% (с 6,81 до 6,86 грн. за 1 дес.). При этом цены снизились на сало – 0,1% (с 19,34 до 19,33 грн. за 1 кг).

На сахар на протяжении первой декады декабря 2010 года средний уровень цен в целом по Украине повысился на 0,5% (с 8,52 до 8,56 грн. за 1 кг).

На масло подсолнечное на протяжении исследуемого периода средний уровень цен в целом по Украине повысился на 0,7% (с 11,19 до 11,27 грн. за 1 литр).

На овощную продукцию наблюдалось повышение средних уровней розничных цен на картофель - 1,2% (с 4,20 до 4,25 грн. за 1 кг); капусту – 2,4% (с 3,70 до 3,79 грн. за 1 кг); морковь – 0,7% (с 4,54 до 4,57 грн. за 1 кг).

По данным мониторинга цен на потребительском рынке продуктов питания, в аналогичном периоде 2009 года наблюдалось повышение розничных цен на: хлеб ржанопшеничный, хлеб из муки высшего сорта, муку высшего сорта, крупу гречневую, колбасы вареные первого сорта, молоко, сметану, масло сливочное, сахар, масло подсолнечное, говядину, сало, яйца (куриные), картофель и капусту; снижение их уровня на: свинину, птицу (куры) и морковь.

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Аграрный фонд Украины законтрактовал 100 тыс. тонн сахара. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра экономики Украины Михаил РУСИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодня Аграрный фонд, впервые за последние годы, законтрактовал 100 тыс. тонн сахара. У нас месячное потребление сахара составляет порядка 150 тыс. тонн, по сути, на месяц Аграрный фонд законтрактовал», - сообщил М.РУСИНСКИЙ.

Он не назвал уровень цен, отметив, что они «приемлемые». «У правительства есть инструмент товарных интервенций как элемент рыночного влияния на цену сахара», - добавил он.

По словам М.РУСИНСКОГО, заявления о дефиците сахара в текущем маркетинговом году необоснованны. «Потребление в Украине – 1,8 млн. тонн сахара. На сегодня уже произведено более 1,5 млн. тонн (по данным на 14 декабря). Соответственно, около 250-270 тыс. тонн не покрывается. У нас есть обязательство перед ВТО порядка 260 тыс. тонн завезти сахара-сырца по нулевой ставке. Скорее всего, этот сахар-сырец зайдет. Кроме того, порядка 50-70 тыс. тонн уже завезено из Беларуси. Поэтому говорить о сверхдефиците сахара не стоит», - заверил М.РУСИНСКИЙ.

Соцполитика



В Украине в декабре текущего года ожидается ежегодный сезонный рост уровня безработицы.

Такое мнение УНИАН высказала эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Александра БЕТЛИЙ.

По ее словам, в ноябре-декабре уровень официальной и неофициальной безработицы выше, чем в другие месяцы года, однако это скорее сезонное явление.

«Официальные данные – это только зарегистрированная безработица. Зарегистрированная безработица у нас растет ежегодно в ноябре-декабре, то есть в декабре она, скорее всего, еще немного подрастет, а дальше будет постепенно сокращаться, как всегда», – отметила эксперт.

Кроме того, отмечает А.БЕТЛИЙ, в последнее время количество безработных на одну вакансию сокращалась. «Однако сейчас там (в центрах занятости – УНИАН) другая тенденция, но, по большому счету, возможностей трудоустроить у службы занятости сейчас больше, чем, например, в прошлом году», – считает она.

В то же время, сообщила А.БЕТЛИЙ, институт на основании методологии Международной организации труда (МОТ) определил уровень безработицы на 2010 год в пределах 8,1-8,3%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, в Украине количество зарегистрированных безработных в ноябре 2010 года увеличилось на 12,2%, или 49 тыс. человек, по сравнению с октябрем, и на 1 декабря т.г. составило 449,7 тыс. человек.

По сравнению с 1 января 2010 года уровень зарегистрированной безработицы в Украине сократился на 14,6%, или 77 тыс. человек (на 1 января т.г. – 526,7 тыс. человек).

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 декабря 2010 года составил 1,6% от количества населения трудоспособного возраста, что на 0,2 п.п. больше, чем в октябре, и на 0,3 п.п. меньше, чем на 1 января 2010 года.

Погода



Крымское управление МЧС предупреждает жителей региона об ожидаемом в пятницу, 17 декабря, ухудшении погоды на полуострове в связи с перемещением южного циклона и рекомендует воздержаться от походов в горы, выходов в море и поездок без особой необходимости.

«Ожидаются сильный снег, который переходит в дождь, местами - очень сильные осадки. Ночью местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица», - говорится в сообщении ведомства, которым располагает УНИАН.

Непогода будет сопровождаться усилением восточного ветра, с переходом на западный, скоростью 15-20 метров в секунду, местами порывы - до 25-30 метров в секунду.

Спаса тели просят крымчан быть предельно осторожными при нахождении возле ветхих конструкций, деревьев и линий электропередач.

(УНИАН)

