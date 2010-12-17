Анонс на 17 декабря

* Состоится Х Киевская городская межсоюзная конференция профсоюзов. Запланированы выступления: председателя Киевского городского совета профсоюзов М.Вереса, председателя Киевской городской госадминистрации А.Попова, председателя ФПУ В.Хары.

* Состоится встреча председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики В.Хомутинника с представителями таможенных служб стран Европейского Союза (Германии и Польши) при участии Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины и руководителей Государственной таможенной службы Украины относительно вопросов взаимодействия со странами Европейского Союза в таможенных делах.



* Состоится итоговое заседание Правления Украинского союза промышленников и предпринимателей. Правление подведет итоги работы организации за 2010 год, обсудит острые проблемы - этапы введения в действие Налогового кодекса, возможные изменения упрощенной системы налогообложения в 2011 году, изменения порядка государственных закупки, вопросы защиты персональных данных, необходимость повышения эффективности политики государственного протекционизма и т.д. К участию приглашены: председатель ГНА Александр Папаика, председатель правления Укрэксимбанка Николай Удовиченко, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, заместитель министра финансов Александр Шнипко, народный депутат Украины Василий Гуреев, ведущие предприниматели и промышленники Украины и др.



* В рамках информационной кампании по освещению основных положений Налогового кодекса Украины Федерация профсоюзов Украины при участии представителей Министерства финансов Украины и ГНА Украины проводит презентацию Налогового кодекса для представителей членских организаций.



* Состоится встреча участников Финансового пресс-клуба на тему: "Валютный рынок Украины: текущие реалии и перспективы развития". Вопросы для обсуждения: Какие шаги по улучшению функционирования валютного рынка необходимы сейчас в Украине (форвардные и фьючерсные сделки, валютные свопы и т.д.)? Как дальнейшая либерализация может повлиять на валютный курс и валютную политику банков? Приглашены: Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Владимир Лавренчук, председатель правления "Райффайзен Банк Аваль"; Александр Савченко, экс-заместитель председателя НБУ.



* Состоится пресс-конференция Коммерческого Индустриального Банка и консорциума «ЕДАПС»: «Коммерческий Индустриальный Банк первым в Украине внедрил биометрические технологии, которые разработал консорциум «ЕДАПС»». Будут продемонстрированы технологии, идентичные тем, которые внедрил консорциум «ЕДАПС» для INTERPOL. Также будет продемонстрировано оборудование для регистрации персональных данных и их распознавания. Участники: Александр Драников, зам. гендиректора консорциума «ЕДАПС»; Дмитрий Повесьма, начальник Центра биометрических технологий консорциума «ЕДАПС»; Иван Федив, заместитель председателя правления Коммерческого Индустриального Банка; Игорь Комаров, зам. начальника управления безопасности Коммерческого Индустриального Банка.



* Состоится пресс-конференция председателя правления ОАО “Укргидроэнерго” Семена Поташника на тему “Безопасность гидротехнических сооружений и надежность работы электростанций Днепровского каскада”. Во время пресс-конференции также будут подведены итоги деятельности компании за 2010 год (главный офис компании ОАО “Укргидроэнерго” в г. Вышгород, Киевская область, Киевская ГЭС). По завершению пресс-конференции состоится обзорная экскурсия на территории Киевской ГЭС, ознакомление с ходом работ по реконструкции и модернизации ГЭС Днепровского каскада.



* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Международная и трудовая миграция в фактах и цифрах”. Организаторы - Представительства Международной организации труда (МОТ) и Международной организации по миграции (МОМ) в Украине. Национальный координатор МОТ в Украине Василий Кострица и председатель Представительства МОМ в Украине Манфред Профазе представят и подведут итоги последних тенденций, отмеченных в новом Отчете МОМ по миграции, который публикуется раз в два года, и Отчете МОТ о труде в мире. 18 декабря по рекомендации Экономического и Социального Совета Генеральная Ассамблея объявила Международным днем мигранта. В этот день в 1990 году была принята Международная конвенция о защите прав всех тружеников-мигрантов и членов их семей (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 044 568 50 15; 050 904 22 61 Email: ukrainepr@iom.int до 17:00 16 декабря.



* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в открытии автомобильного движения по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу с левого на правый берег Днепра.

* Состоится пресс-конференция на тему: "Строительство нового фитнес-клуба Sport Life на Оболони и глобальные планы по развитию спортивной инфраструктуры в Киеве". Участники: основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов; гендиректор компании "Бестмент-Сервис" Евгений Колтунов; секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам молодежи и спорта, президент Федерации легкой атлетики г.Киева Виктор Гринюк.

* Состоится пресс-конференция на тему: "Создание в Киеве реабилитационно-производственного кластера предприятий инвалидов с изъянами психического развития". Организатор - центр профессиональной реабилитации инвалидов "Гармония". В рамках мероприятия среди участников будет проведен благотворительный аукцион. Участники: президент "Гармония" Юрий Антропов; директор проектов Антикризисной гуманитарной программы Руслан Краплич; эксперт по вопросам социальной политики Сергей Панцир; менеджер исследований и разработок ЦПРИ "Гармония" Владимир Лозицкий; директор ЦПРИ "Гармония" Елена Надобенко; заместитель директора ЦПРИ "Гармония" Игорь Матвейчук.



* Состоится пресс-конференция, посвященная включению Международной Автомобильной Федерацией PRIME YALTA RALLY 2011 в календарь международной раллийной серии IRC. Участники: Евгений Червоненко, президент ФАУ; Павел Климец, народный депутат Украины, почетный президент концерна «Олимп» - владельца ТМ «PRIME»; Владимир Ковалевский, председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов; Александр Лиев, министр курортов и туризма АР Крым; Александр Салюк, председатель комитета ралли ФАУ. В 16-00 состоится торжественная церемония награждения победителей Чемпионатов Украины, Кубков Украины по дисциплинам автомобильного спорта и Кубков ФАУ спортивного сезона 2010.



* 16-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Перспективы приватизации государственного пакета акций авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Участники: Григорий Гуртовой - сопредседатель Наблюдательного совета ЗАТ "Авиакомпания "АЕРОСВИТ", Сергей Криворотченко – зам. председателя правления ОАО "АК Днеправиа", Вячеслав Бутко - вице-президент "Центра исследований корпоративных отношений". Ведущий пресс-конференции - пресс-секретарь авиакомпании ”АероСвіт” Сергей Куцый (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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