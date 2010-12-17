ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Путин манит Украину в Таможенный союз», в котором пишет – российский премьер рассказал, как Украине избежать потерь от действия Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана…

http://delo.ua/vlast/politika/putin-manit-ukrainu-v-tamozhennyj-149040/

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Также «Дело» публикует материал «На межбанке доллар перевалил отметку в 8 гривен», в котором пишет - на торгах на межбанковском валютном рынке доллар стоил 8,01 грн.

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/na-mezhbanke-perevalil-otmetku-v-8-griven-149015/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Людей приравняли к животным», в котором пишет – в рекламе табачной и алкогольной продукции могут запретить использовать образы людей и животных. Автор законопроекта, народный депутат Юрий Болдырев (Партия регионов), предложивший внести соответствующие изменения в закон, убежден, что это позволит снизить потребление алкоголя в стране. Рекламные агентства напоминают, что когда в России подобный запрет был введен для пива, реклама стала скучной и производители были вынуждены чаще ее показывать…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1559290

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Экономика производит пессимизм» пишет – Украину в следующем году ожидает замедление экономического роста до 4% при ускорении инфляции до 10,7%, заявил Всемирный банк. Украинские эксперты соглашаются с прогнозами банка по инфляции, но более оптимистичны в оценке темпов восстановления экономики. Ключевыми рисками в 2011 году станут сложная конъюнктура рынков основных экспортных товаров Украины и рост госдолга…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1559314

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«Коммерсант-Украина» в материале «Дмитрий Фирташ почуял добычу» пишет – компания Дмитрия Фирташа намерена добывать нефть и газ в Польше. После того как в судебном порядке она смогла обездвижить акции польской DPV Service, за которые компания судится с Rosgas, в группе заявили, что планируют инвестировать в добычу. И хотя польские добытчики считают, что выгоднее добывать углеводороды не в Польше, а в Украине, в группе Дмитрия Фирташа придерживаются иного мнения…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1559304

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Издание «Экономические известия» в публикации «Тепловозам сменят моторы» пишет - «Укрзалізниця» заключила один из наиболее масштабных за последние годы контрактов на модернизацию тягового подвижного состава: Полтавский ТРЗ заменит силовые установки на ста маневровых тепловозах. Между тем модернизация парка наиболее востребованных магистральных локомотивов пока только в планах…

http://markets.eizvestia.com/full/teplovozam-smenyat-motory

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Также «Экономические известия» в публикации «Живая еда уходит» пишут - спрос на органические продукты питания сегодня набирает обороты популярности и количество поклонников. Однако активному массовому росту спроса препятствует невысокий уровень платежеспособности большей части украинцев. А пока же Украина наращивает площади под «органикой» и кормит покупателя за кордоном…

http://markets.eizvestia.com/full/zhivaya-eda-uhodit

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«Экономические известия» в публикации «Гречка подорожает» пишут - в 2011 г. отпускная стоимость гречки достигнет 18-20 грн. за 1 кг. Производители и переработчики придерживают крупу до лучших времен, чем создают дефицит при сниженном спросе…

http://markets.eizvestia.com/full/grechka-podorozhaet

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«Газета по-киевски» в публикации «Еще полмоста через Днепр открыли» пишет – сегодня открывают пятую в столице автомобильную переправу через Днепр, правда только в одну сторону…

http://mycityua.com/articles/city/2010/12/17/054820.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Вертолет Януковича будет садиться возле берега Днепра» подает интервью председателя СБУ Валерия Хорошковского, который рассказал о том, как обеспечат безопасность президента Виктора Януковича, когда он будет летать на вертолете…

http://www.segodnya.ua/news/14205744.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Где сидеть вору» пишет – российский премьер во вчерашнем «Разговоре с Владимиром Путиным» сделал несколько заявлений, идущих вразрез с политикой президента Медведева или не учитывающих ее…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251996/gde_sidet_voru

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Также издание «Ведомости» в публикации «Дерипаске бросили оферту» пишет – в борьбе между Владимиром Потаниным и Олегом Дерипаской за контроль над «Норникелем» может наступить перелом. «Норникель» готов выкупить свои акции у UC Rusal за $12 млрд. Алюминиевая компания отвергла оферту. Но ее желает обсудить миноритарий UC Rusal — группа «Онэксим» Михаила Прохорова…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251994/deripaske_brosili_ofertu

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Издание «Известия» в публикации «Одаренные люди» пишет - на сайте государственных закупок начинает стихать предновогодний ажиотаж, а значит, самое время проводить ревизию праздничных приобретений государственных ведомств России. Несмотря на то, что Дмитрий Медведев в своем ноябрьском послании Федеральному собранию призвал чиновников рачительнее относиться к бюджетным деньгам, слуги народа и в этом году не смогли отказать себе в удовольствии потратить сотню-другую казенных тысяч на сувениры, презенты и вечеринки…

http://www.izvestia.ru/politic/article3149604/

(УНИАН)