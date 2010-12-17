Мэр Москвы сегодня прилетает в Киев
13:43, 17 декабря 2010Разное
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17-18 декабря Киев с рабочим визитом посетит мэр Москвы Сергей СОБЯНИН.
Об этом корреспонденту УНИАН в Москве сообщил информированный источник.
По словам собеседника агентства, С.СОБЯНИН должен прибыть в Киев сегодня вечером. В ходе визита планируется встреча с председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ, а также не исключена встреча с руководством Украины.
«Это первая заграничная поездка новоназначенного мэра Москвы, что в очередной раз подчеркивает стратегические украинско-российские отношения», - сказал собеседник агентства.
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