Главное на 17 декабря (день)

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменения к статье 2 Закона Украины «О временном запрещении взыскания из граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 255 из 289 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом прекращается действие закона, которым было установлено запрещение на начисление пени за несвоевременное внесение квартплаты и плату за жилищно-коммунальные услуги.

В принятом законе предусмотрено, что начисление и взимание пени за несвоевременное внесение платы за ЖКУ осуществляется на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года.

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре т.г. увеличилось на 0,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 64,4 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе-ноябре увеличилось в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 2349 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось на 88,2% – до 4525 штук.

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-ноябре 2010 года сократили производство автомобильного бензина на 12,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 2,588 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, производство дизельного топлива в Украине в январе-ноябре сократилось на 3,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 3,434 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-ноябре сократилось на 7,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 2,151 млн. тонн.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-ноябре этого года сократили добычу природного газа на 5,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 17,5 млрд. куб. м. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе-ноябре добыча нефти в Украине сократилась на 11,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 2,365 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-ноябре сократилась на 8,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 856 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 12,5% – до 600 млн. куб. м.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представил руководителям структурных подразделений Антимонопольного комитета и его членам нового председателя АМК Василия ЦУШКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Я хочу пожелать Вам успехов на этом посту, а коллективу Антимонопольного комитета – согласованного труда на защиту государственных интересов Украины», – сказал Президент в своей речи во время представления.

Глава государства отметил, что В.ЦУШКО прошел непростой путь. В частности, в последние годы был руководителем двух влиятельных министерств страны, ранее возглавлял Одесскую ОГА, длительное время работал в парламенте.

Президент заметил, что предшественник В.ЦУШКО Алексей КОСТУСЕВ проработал председателем АМК восемь лет, и пожелал новоназначенному руководителю комитета «такой же стабильности».

Со своей стороны, В.ЦУШКО поблагодарил Президента за доверие и заверил, что АМК не будет «плестись в хвосте тех реформ, которые сегодня реализуются в нашем государстве».

Обращаясь к присутствующим, Президент отметил, что хотел бы, чтобы АМК своими действиями всегда создавал условия государственной защиты конкуренции. «Это очень важно», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент заметил, что АМК сегодня имеет в нашем государстве прекрасную репутацию: «Есть доверие бизнеса, есть доверие населения, есть доверие гражданского общества – это очень важно».

Отвечая на вопрос относительно влияния админреформы на АМК, Президент отметил, что у этого учреждения четко выписанная функция, которую нужно только совершенствовать. «Я вместе с международными экспертами готов совместно над этим работать», – заверил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что при этом должны непременно быть учтены европейские стандарты.

Президент призвал присутствующих к активному участию в этом процессе. Глава государства также отметил, что к работе над реформированием антимонопольного законодательства могут приобщиться также члены Комитета по экономическим реформам.

Лидеры Европейского Союза на заседании Европейского Совета в Брюсселе согласовали текст изменений в Лиссабонское соглашение.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом поздно вечером 16 декабря сообщил на пресс-конференции по окончанию первого дня заседания Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ.

«Страны-члены, чьей валютой является евро, могут создавать стабилизационный механизм для активирования его при необходимости сохранения стабильности еврозоны в целом», - процитировал Г. Ван РОМПЕЙ согласованный текст.

При этом, по словам Президента Европейского Совета, предоставление помощи странам-членам зоны евро будет осуществляться на жестких условиях.

Он также отметил, что процесс внесения изменений в Лиссабонское соглашение с целью обеспечить стабильность еврозоны в будущем продлится до конца 2012 года.

«Цель – ввести изменение с 1 января 2013 года», - сказал Президент ЕС.

Он отметил, что ратификация измененного соглашения странами-членами ЕС будет проводиться по упрощенной процедуре.

«Каждая страна определится со своим путем ратификации. Насколько нам известно, референдум не нужен ни в одной стране», - сказал Г.Ван РОМПЕЙ.

17-18 декабря Киев с рабочим визитом посетит мэр Москвы Сергей СОБЯНИН.

Об этом корреспонденту УНИАН в Москве сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, С.СОБЯНИН должен прибыть в Киев сегодня вечером. В ходе визита планируется встреча с председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ, а также не исключена встреча с руководством Украины.

«Это первая заграничная поездка новоназначенного мэра Москвы, что в очередной раз подчеркивает стратегические украинско-российские отношения», - сказал собеседник агентства.

(УНИАН)