Украина надеется, что ЕС не будет затягивать реализацию плана действий по либерализации визового режима - Азаров

Украина надеется, что Европейский Союз не будет затягивать реализацию плана действий по либерализации визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с президентом Венгрии Палом ШМИТТОМ.

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что безвизовый режим для граждан стран Евросоюза Украина внедрила 5 лет назад и в результате недополучает довольно большую сумму средств.

«Украина в одностороннем порядке отменила визы для граждан Европейского Союза. Мы, вообще-то говоря, теряем приличные деньги. 27 стран – миллионы граждан ничего не платят за украинскую визу, и это в течение пяти лет. Мы надеялись, что Европейский Союз оценит такой шаг. На прошедшем саммите Украина – ЕС был предоставлен план действий по реализации режима безвизового обмена. Хотелось бы надеяться, что Европейский Союз не будет затягивать с реализацией этого плана», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер подчеркнул, что Украина со своей стороны делает все необходимое для реализации этого плана действий.

«С нашей стороны Украина делает все для реализации этого плана. Мы подписали соглашение о реадмиссии и полностью выполняем обязательства в рамках реадмиссии. Мы подписали, наконец, с Россией соглашение о демаркации нашей сухопутной границы и сейчас проводим большую работу по укреплению нашей восточной границы. И, наконец, мы готовы к введению биометрических паспортов», - сказал Н.АЗАРОВ.