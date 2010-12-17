На большинстве территорий Украины уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога

На большинстве территорий Украины показатели заболеваемости населения гриппом и ОРВИ по состоянию на 16 декабря находятся ниже эпидемического порога или превышают его незначительно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, в Житомирской и Сумской областях наблюдалось превышение эпидемического порога более чем в 1,5 раза.

В Полтавской области уменьшился уровень заболеваемости.

Незначительное превышение эпидемического порога зарегистрировано в следующих областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Наблюдается превышение эпидемического порога на 261 административной территории (в Крыму – на 7, в Винницкой области – на 19, в Волынской области – на 9, в Днепропетровской области – на 23, в Донецкой области – на 13, в Запорожской области – на 10, в Луганской - на 13). На этих территориях введен противогриппозный режим.

Всего в Украине введены ограничительные мероприятия в 1110 школах и в 59 детских дошкольных заведениях (в Полтавской области – 151, во Львовской области - 236, в Винницкой области - 137, в Донецкой области - 104, Ривненской области – 115, Тернопольской области - 50.).

Города, где закрыты все школы, – Львов, Дрогобыч (Львовская область), Новоградовка, Снежное, Краматорск и Артемовск (Донецкая область), Полтава и Ривне.

Всего в Украине против гриппа привиты 457 тысяч лиц. Прививочная кампания продолжается.

Лабораторно подтверждаются вирусы гриппа типа А (в том числе H1N1 пандемический) и В (доминирует).

Зафиксирован один летальный случай во Львовской области.