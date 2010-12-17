Украина надеется на сотрудничество с Венгрией в атомной энергетике и в военно-технической сфере

Украина надеется на плодотворное сотрудничество с Венгрией в атомной энергетике и в военно-технической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с президентом Венгрии Палом ШМИТТОМ.

«Украина – страна, которая располагает всем комплексом, как машиностроения в области атомной энергетики, так и специалистами, которая сама построила недавно два энергоблока. И мы могли бы принять участие в реконструкции и строительстве вашей атомной станции», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в мире вряд ли можно найти другую такую страну, как Украина, где производилось бы все необходимое для строительства атомных станций.

«Мы, начиная со следующего года, приступаем к строительству 3-го и 4-го блоков на Хмельницкой АЭС. Поэтому я вижу очень большие перспективы в сотрудничестве между Украиной и Венгрией», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что Украина заинтересована в скорейшей подготовке нового межправительственного соглашения о транспортировке отработанного ядерного топлива.

Говоря о военно-технической сфере, Н.АЗАРОВ отметил, что Украина производит современные двигатели для вертолетов.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором ОРБАНОМ в Киеве премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сказал, что считает необходимым правительствам Украины и Венгрии принять меры для активизации двустороннего сотрудничества.

Для определения конкретных направлений развития сотрудничества Н.АЗАРОВ предложил венгерскому коллеге в первом квартале 2011 года провести заседание украинско-венгерской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Глава правительства Украины отметил, что необходимо проанализировать инвестиционные возможности обеих сторон, также детального анализа требует вопрос выполнения проекта «Дунайские инициативы».

Н.АЗАРОВ также предложил венгерской стороне рассмотреть возможность продления ширококолейной железной дороги, строительством которой занимается российская сторона в направлении Вены, до Будапешта.

Кроме того, он предложил Венгрии рассмотреть возможность сотрудничества с украинскими предприятиями по строительству блоков атомных электростанций на территории Венгрии.

При этом премьер-министр Украины отметил, что Венгрия является хорошим соседом Украины, а Украина намерена налаживать добрососедские отношения со всеми странами-соседями. «Политика нашего правительства заключается в том, чтобы выстраивать хорошие отношения со всеми нашими соседями – и с Россией, и с Польшей, и с Венгрией.