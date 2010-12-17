Янукович осуществил ряд назначений в центральных органах государственной власти
18:39, 17 декабря 2010Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществил ряд назначений в центральных органах государственной власти.
Своими указами от 17 декабря В.ЯНУКОВИЧ назначил Николая НАЗИМКО председателем Государственной пробирной службы Украины; Сергея ХАРЧЕНКО – председателем Государственной казначейской службы Украины; Сергея ГУРЖИЯ – председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Тексты указов размещены на сайте Президента Украины.
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