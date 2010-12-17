Королевская и Шаповаленко избраны сопредседателями Совета предпринимателей при ВР

Народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ и глава Комитета защиты предпринимателей Львовщины Евгений ШАПОВАЛЕНКО избраны сопредседателями Совета предпринимателей при Верховной Раде Украины.

Как сообщали УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, сегодня в Верховной Раде состоялось заседание рабочей группы по созданию Совета предпринимателей при парламенте. В заседании приняли участие представители союзов и объединений предпринимателей из Донецкой, Львовской, Полтавской, Херсонской, Тернопольской, Винницкой, Киевской, Ривненской, Запорожской, Одесской, Киевской, Хмельницкой областей.

От парламента сопредседателем Совета предпринимателей участники заседания единогласно избрали Н.КОРОЛЕВСКУЮ, как «главного защитника интересов предпринимателей в Верховной Раде».

По поводу второго сопредседателя совета разгорелись жаркие дебаты, и после нескольких рейтинговых голосований были определены две кандидатуры финалистов: главы Комитета защиты предпринимателей Львовщины Е.ШАПОВАЛЕНКО и директора Винницкого информационно-аналитического центра проблем предпринимательства Ирины КАСЬЯН. В итоге вторым сопередседателем Совета предпринимателей при Верховной Раде избран Е.ШАПОВАЛЕНКО, а И.КАСЬЯН стала его заместителем.

Совет предпринимателей при Верховной Раде займется жестким мониторингом тех решений, которые принимаются в парламенте, он станет форпостом экономической свободы и инициативной группой по разработке решений, необходимых для развития экономики и повышения благосостояния людей, говорится в сообщении.

Важнейшее задание для совета - разработка закона о статусе малого и среднего бизнеса в Украине, в котором будут четко закреплены и параметры бизнеса, и формирование упрощенной системы налогообложения, и стимулы для развития инициатив по созданию новой экономической политики.

Также одним из важнейших заданий, стоящих перед Советом предпринимателей при Верховной Раде, Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает защиту предпринимателей от репрессий и давления правоохранительных органов. Она напомнила, что большинство в парламенте не поддержало ее предложение создать Временную следственную комиссию по фактам давления на предпринимателей.

«Учитывая, что правоохранительные органы по всей стране начали официально вызывать для бесед предпринимателей, выступавших на Майдане против Налогового кодекса, собирают личные данные, заводят уголовные дела на активистов, нам необходимо придавать гласности все факты давления на бизнес, иначе нас раздавят поодиночке», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Участники заседания приняли за основу положение о Совете предпринимателей при Верховной Раде и создали координационную группу по окончательной доработке этого документа.