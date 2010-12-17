Главное на 17 декабря (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня



Финансы



Валовой внешний долг Украины в течение третьего квартала 2010 года увеличился на 6,7%, или 6,989 млрд. долл. (с начала года – на 8%, или 8,227 млрд. долл.) и на 1 октября 2010 года составил 111,623 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины. По данным НБУ, долг сектора государственного управления в III квартале т.г. увеличился на 22% – до 23,572 млрд. долл., долг сектора органов денежно-кредитного регулирования – на 21%, до 7,056 млн. долл. По данным Нацбанка, долг банковского сектора Украины в ІІІ квартале 2010 года уменьшился на 1,4% – до 27,914 млрд. долл. Внешний долг других секторов экономики вырос на 3,7% – до 47,644 млрд. долл. По данным Нацбанка, основными факторами изменения динамики внешнего долга за январь-сентябрь 2010 года были: привлечение новых кредитных ресурсов в объеме 4,1 млрд. долл. секторами государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования, а также размещение правительством еврооблигаций на сумму 2 млрд. долл.; накопление краткосрочного долга других секторов по торговым кредитам и просроченной задолженности – 3,3 млрд. долл. и пр. Валютная структура валового внешнего долга на 1 октября 2010 года по сравнению с началом года изменилась несущественно. Наибольшей остается доля задолженности в долларах США (70,5%). Удельный вес задолженности в национальной валюте за 9 месяцев 2010 года вырос на 1,2 п.п. и составил 2,1%. Доля обязательств в СПЗ выросла с 12,6% до 13,3%, а обязательств в евровалюте – сократилась с 12,4% до 11,2%. На протяжении 9 месяцев 2010 года наблюдался постепенный рост доли краткосрочного долга (с 18,4% до 21,8%) в результате больших темпов прироста объемов краткосрочных обязательств по сравнению с долгосрочными. Нацбанк отмечает, что долгосрочный внешний долг Украины увеличился с начала года на 3,5%, или 2,9 млрд. долл., и составил 87,2 млрд. долл., краткосрочный внешний долг – вырос на 27,9%, или 5,3 млрд. долл., и составил 24,4 млрд. долл. Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2009 году сократился на 1,4%, или 1,472 млрд. долл., и на 1 января 2010 года составил 103,323 млрд. долл. ***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду как безотлагательный проект Закона “О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЯНУКОВИЧ неоднократно отмечал, что борьба с коррупцией – жизненно необходимое дело, поскольку это явление угрожает национальной безопасности и конституционному строю в Украине.

Внесенный законопроект предусматривает введение действенных механизмов для предотвращения возникновения коррупции, устранения причин и условий, которые ее порождают.

Законопроект разработан Национальным антикоррупционным комитетом при поддержке Министерства юстиции Украины. Также при подготовке проекта учтены предложения, высказанные специалистами, научными работниками и практиками.

Этот проект получил одобрительные отзывы со стороны экспертов Группы стран против коррупции Совета Европы (GRECO), которая в соответствии с Планом действий Украина-ЕС контролирует выполнение взятых Украиной на себя обязательств. Положения законопроекта также согласовываются с положениями Конвенции ООН против коррупции, отмечают в Администрации Президента.

Учитывая актуальность рассмотрения данного законопроекта, В.ЯНУКОВИЧ обратился к Верховной Раде с просьбой рассмотреть данный проект как безотлагательный с целью скорейшего принятия, сообщили в АП.

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Украина должна выплатить по внешнему валовому долгу 43,654 млрд. долл. до 1 октября 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения на конец ІІІ квартала 2010 года составлял 43,7 млрд. долл. США (39,1% от общего объема валового внешнего долга Украины)», – говорится в сообщении.

При этом Нацбанк объясняет, что краткосрочный внешний долг по остаточному сроку погашения на определенную дату – это сумма платежей по внешним обязательствам страны (за исключением процентов по долгосрочным долгам), которые должны быть реализованы на протяжении следующего за этой датой года.

Нацбанк констатирует, что за 9 месяцев 2010 года внешний долг к уплате на протяжении

следующих четырех кварталов увеличился на 9%, или 4 млрд. долл. НБУ указывает, что прирост этого показателя происходил вдвое медленнее наращивания резервных активов. В результате уровень покрытия резервами краткосрочного долга по остаточному сроку погашения вырос до 79,4% по состоянию на конец ІІІ квартала т.г. по сравнению с 66,9% в начале 2010 года.

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Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-октябре 2010 года составил 44 млрд. 615 млн. грн. против «минус» 12,6 млрд. грн. за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-октябре т.г. прибыль получили 55,8% предприятий страны – они завершили 10 месяцев с финансовым результатом 122 млрд. 484,4 млн. грн.

С убытком январь-октябрь т.г. завершили 44,2% предприятий Украины, их финрезультат составил 77 млрд. 869,4 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 46,1% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 30 млрд. 298,6 млн. грн. Прибыль получили 53,9% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 52 млрд. 991,4 млн. грн. Финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-октябрь 2010 года составил 22 млрд. 692,8 млн. грн.

Справка УНИАН. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2009 году составил «минус» 31 млрд. 589,9 млн. грн. против «плюс» 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 год.

Прибыль по итогам прошлого года получили 58,7% предприятий страны, их финрезультат составил 99 млрд. 003,7 млн. грн. Убыток получили 41,3% предприятий, их финрезультат составил 130 млрд. 593,6 млн. грн.

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Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения между правительством Украины и правительством Государства Израиль о взаимном содействии и защите инвестиций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабмина 15 декабря.

Как отметили в пресс-службе, проект подготовлен по инициативе Израильской Стороны взамен действующего Соглашения между правительством Украины и правительством Государства Израиль о поощрении и взаимной защите инвестиций от 16 июня 1994 года, которое не отвечает требованиям современности.

Проектом обновленного соглашения предусматривается, в частности, более детальное определение понятий “инвестор” и “территория”, предусмотрено определение свободно используемой валюты. Уточнен также порядок осуществления переводов и возвращения инвестиции, решения инвестиционных споров между Договорной Стороной и инвестором.

Кроме того, проектом предусмотрена оговорка о нераспространении положений этого соглашения на операции по предоставлению или получению инвесторами каждой Договорной Стороны каких-либо кредитов, ссуд, возвратной финансовой помощи.

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В Украину ежегодно поступает от 5 до 8 млрд. долларов денежных переводов от мигрантов, которые официально работают за пределами страны.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель Представительства Международной организации по миграции в Украине Манфред ПРОФАЗИ и национальный координатор Международной организации труда в Украине Василий КОСТРИЦА.

"В прошлом году Украина получила около 5 миллиардов долларов, которые направили трудовые мигранты к себе домой", - сказал М.ПРОФАЗИ.

В свою очередь, В.КОСТРИЦА добавил, что в докризисные годы сумма средств, которые украинские работники переводили своим семьям в Украине, составляла около 8 млрд. долларов.

По словам М.ПРОФАЗИ, денежные переводы трудовых мигрантов занимают в общем финансовом потоке второе место. "По оценкам, в 2009 году мигранты перевели в страны своего происхождения около 414 млрд. дол., и эта сумма за последние 10 лет удвоилась", - отметил он.

Председатель Представительства Международной организации по миграции в Украине подчеркнул, что миграция может быть очень полезной как для страны, из которой происходят мигранты, так и для страны, которая принимает их для трудоустройства, но только при условии эффективного управления миграционными процессами.

"Рост денежных переводов является одним из проявлений этой позитивной связи между миграцией и развитием страны, поскольку, по оценкам Всемирного банка, рост денежных переводов на 10% приводит к снижению на 3,5% количества населения, живущего за чертой бедности", - отметил М.ПРОФАЗИ.

В.КОСТРИЦА добавил, что мировой экономический кризис привел к снижению доходов мигрантов, а в результате - и к снижению объема денежных переводов. "И Всемирный банк, и МВФ, и Международная организация по миграции, и Международная организация труда, и ОБСЕ рассматривают эти поступления, действительно, как один из важнейших источников финансирования национальных экономик стран, из которых происходят мигранты", - отметил национальный координатор Международной организации труда в Украине.

Справка УНИАН. Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Экономического и Социального совета объявила 18 декабря Международным днем мигранта. В этот день в 1990 году была принята Международная конвенция о защите прав всех тружеников-мигрантов и членов их семей.

Назначения



Народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ и глава Комитета защиты предпринимателей Львовщины Евгений ШАПОВАЛЕНКО избраны сопредседателями Совета предпринимателей при Верховной Раде Украины.

Как сообщали УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, сегодня в Верховной Раде состоялось заседание рабочей группы по созданию Совета предпринимателей при парламенте. В заседании приняли участие представители союзов и объединений предпринимателей из Донецкой, Львовской, Полтавской, Херсонской, Тернопольской, Винницкой, Киевской, Ривненской, Запорожской, Одесской, Киевской, Хмельницкой областей.

От парламента сопредседателем Совета предпринимателей участники заседания единогласно избрали Н.КОРОЛЕВСКУЮ, как «главного защитника интересов предпринимателей в Верховной Раде».

По поводу второго сопредседателя совета разгорелись жаркие дебаты, и после нескольких рейтинговых голосований были определены две кандидатуры финалистов: главы Комитета защиты предпринимателей Львовщины Е.ШАПОВАЛЕНКО и директора Винницкого информационно-аналитического центра проблем предпринимательства Ирины КАСЬЯН. В итоге вторым сопередседателем Совета предпринимателей при Верховной Раде избран Е.ШАПОВАЛЕНКО, а И.КАСЬЯН стала его заместителем.

Совет предпринимателей при Верховной Раде займется жестким мониторингом тех решений, которые принимаются в парламенте, он станет форпостом экономической свободы и инициативной группой по разработке решений, необходимых для развития экономики и повышения благосостояния людей, говорится в сообщении.

Важнейшее задание для совета - разработка закона о статусе малого и среднего бизнеса в Украине, в котором будут четко закреплены и параметры бизнеса, и формирование упрощенной системы налогообложения, и стимулы для развития инициатив по созданию новой экономической политики.

Также одним из важнейших заданий, стоящих перед Советом предпринимателей при Верховной Раде, Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает защиту предпринимателей от репрессий и давления правоохранительных органов. Она напомнила, что большинство в парламенте не поддержало ее предложение создать Временную следственную комиссию по фактам давления на предпринимателей.

«Учитывая, что правоохранительные органы по всей стране начали официально вызывать для бесед предпринимателей, выступавших на Майдане против Налогового кодекса, собирают личные данные, заводят уголовные дела на активистов, нам необходимо придавать гласности все факты давления на бизнес, иначе нас раздавят поодиночке», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Участники заседания приняли за основу положение о Совете предпринимателей при Верховной Раде и создали координационную группу по окончательной доработке этого документа.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществил ряд назначений в центральных органах государственной власти.

Своими указами от 17 декабря В.ЯНУКОВИЧ назначил Николая НАЗИМКО председателем Государственной пробирной службы Украины; Сергея ХАРЧЕНКО – председателем Государственной казначейской службы Украины; Сергея ГУРЖИЯ – председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Тексты указов размещены на сайте Президента Украины.

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Правительство на 50% сократило штатную численность работников Секретариата Кабинета министров Украины.

Соответствующее постановление от 10 декабря обнародовано на правительственном портале.

Как отмечается в постановлении, такое решение принято во исполнение Указа Президента Украины от 9 декабря 2010 г. № 1085 “Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”.

Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9970/8,0090, к 12:00 сузился спрэд – 7,9975/8,0080. К закрытию торгов ценовые уровни незначительно понизились – 7,9970/8,0020 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2608/0,2611, к 12:00 цены установились на значениях 0,2608/0,2612. К закрытию цены снизились до 0,2605/0,2608. В России курс доллар-рубль понизились, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6625 (-0,0777).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3235/1,3355. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6345/10,6530, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6745/10,6945. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне упали до 10,5915/10,6040.

Фондовый рынок



Компания «Столичный ЦУМ», входящая в группу ЭСТА (холдинг недвижимости группы СКМ), получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на концентрацию целостного имущественного комплекса Центрального универмага (г. Киев).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

Планируется, что процесс приобретения здания по ул. Богдана Хмельницкого, 2, а также земельного участка, на котором оно расположено, будет завершен в течение трёх месяцев.

«После длительных переговоров мы приняли решение о приобретении целостного имущественного комплекса ЦУМа и дальнейшем самостоятельном развитии этого проекта. Мы уверены, что этот актив станет отличным дополнением к существующему портфелю Группы», - сказал генеральный директор компании ЭСТА Холдинг, управляющей компании группы ЭСТА, Николай НЕСТЕРЕНКО.

В данный момент идет разработка концепции дальнейшего развития ЦУМа, которая будет представлена позднее.

«Киевский ЦУМ с момента своего открытия стал одним из главных торговых центров столицы. К сожалению, на сегодняшний день, он не соответствует требованиям времени, ни с точки зрения технического состояния здания, ни с точки зрения ассортимента. Мы уверены, что сможем превратить ЦУМ в лучшую торговую площадку Украины», - отметил Н. НЕСТЕРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Финансово-промышленная группа "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) планирует сконцентрировать 100% акций киевского ЦУМа.

Справка УНИАН. Компания ЭСТА Холдинг - управляющая компания Группы ЭСТА холдинга недвижимости Группы СКМ. ООО «Эста Холдинг» на 100% входит в Группу СКМ.

ЭСТА Холдинг выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу ЭСТА входят отели «Донбасс Палас» (Донецк), «Опера» (Киев), «Киев» (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации (многофункциональный комплекс «Пушкинский» (Донецк), многофункциональный комплекс на ул. Фроловской (Киев), многофункциональный комплекс на Московской площади (Киев) и др.). Кроме того, Группа является совладельцем бизнес-центра «Леонардо» (Киев).

Центральный универмаг (г. Киев) был открыт в 1938 году. Здание общей площадью более 21,5 тыс. кв. м расположено на пересечении ул. Крещатик и Богдана Хмельницкого. На сегодня СКМ является собственником 23% акций Киевского ЦУМа.

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«Украинская авиационная группа» в составе авиакомпаний «АэроСвит», «Днеправиа» и «Донбассаэро» просит премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА обеспечить проведение открытой, конкурентной приватизации государственного пакета акций авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН сопредседатель наблюдательного совета ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии» Григорий ГУРТОВОЙ, сегодня соответствующее открытое письмо было направлено премьер-министру.

По его словам, приватизация в авиаотрасли – это нужный процесс, через который прошел весь мир, однако «во всем цивилизованном мире это открытый, прозрачный процесс, который должен регулироваться Законом «О приватизации».

По словам Г.ГУРТОВОГО, «Украинская авиационная группа» поддерживает намерение «Днеправиа» приобрести пакет МАУ и считает, что способом его продажи должен быть конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона. При этом он напомнил, что «Днеправиа» предлагает за пакет МАУ цену в 2,06 раза выше (516 млн. грн.), чем прогнозная цена продажи, озвученная Фондом госимущества Украины.

При этом Г.ГУРТОВОЙ отметил, что группа в своем обращении к премьеру никоим образом не просит продать госпакет МАУ конкретно авиакомпании «Днеправиа».

«Мы только просим вернуть действия руководства Фонда госимущества в прововое поле – провести открытый, общедоступный конкурс, участники которого могли бы конкурировать в своих предложениях», – говорится в письме группы.

По словам заместителя председателя правления ОАО «АК Днеправиа» Сергея КРИВОРОТЧЕНКО, «Днеправиа» имеет все возможности для приобретения пакета МАУ и выведения компании на качественный уровень работы. «Мы призываем правительство провести открытый конкурс», – сказал он.

Как отметил на пресс-конференции вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО, приватизация госпакета МАУ ведется непрозрачно. «Судя по всему, никакого конкурса не будет вообще, если правительство не отреагирует на предложение альянса, «Днеправиа», многочисленные запросы депутатов», – сказал он. Как пояснил В.БУТКО, за три дня до сообщения о намерениях приватизации МАУ устав компании был изменен таким образом, что акционеры имеют преимущественное право выкупа акций. Однако к тому времени компания практически имела двух акционеров – ФГИУ и компанию Capital Investment Project (CIP, Киев). «Фактически были созданы условия, чтобы у государства был один покупатель акций», – сказал он.

Напомним, 22 ноября т.г. председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО на пресс-конференции заявил, что ФГИУ считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять не менее 250 млн. грн.

ТЭК



Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-ноябре т.г. сократилась на 22,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 27,663 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в январе-ноябре т.г. составил 18,645 млн. тонн нефти, что на 30,7% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-ноябре т.г. филиалом ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом протранспортировано 18,972 млн. тонн нефти, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Филиалом ОАО «Укртранснафта» «Приднепровские магистральные нефтепроводы» всего перекачано 8,691 млн. тонн нефти, что на 26,7% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-ноябре т.г. доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 67,4%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – соответственно 32,6%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 5,9%, или на 2,431 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом, до 38,535 млн. тонн. При этом транзит в страны Европы в 2009 году составил 29,112 млн. тонн нефти, что на 11,4%, или на 3,731 млн. тонн меньше, чем за 2008 год.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ исключает возможность повторения украинско-российского газового конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом Венгерской Республики Палом ШМИТТОМ.

«Такого больше никогда не будет», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, все, что происходило за последние 5 лет в газовых отношениях Украины и России и от чего страдала Европа, ушло в небытие.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в этом году Украина подписала Европейскую энергетическую хартию и стала членом Энергетического европейского содружества.

Также он напомнил, что за прошлый год Украина восстановила стратегические отношения с Россией.

«И сегодня у нас нет никаких разногласий по транзиту и поставкам российского газа», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, он отметил, что украинская газотранспортная система находится в стабильном и надежном состоянии.

Также, по словам В.ЯНУКОВИЧА, в подземные газохранилища на западной границе Украины на сегодняшний день закачаны 25 млн. кубометров газа, которые являются достаточным ресурсом.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что Европа и Россия совместно с Украиной реализуют проект модернизации украинской ГТС.

По мнению главы государства, этот проект может положительно повлиять на объединение, как потребителей, так и поставщиков российского газа.

«Мы такой проект внесли на рассмотрение России и ЕС и надеемся, что этот проект пройдет все необходимые процедуры и мы начнем, когда придет время, его реализовывать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что кроме модернизации украинской ГТС этот проект предусматривает увеличение объемов прокачки газа, а также увеличение надежности газотранспортной системы Украины, а также открывает путь к прозрачному управлению украинской ГТС.

По мнению Президента, и Россия, и Европа заинтересованы в участии в этом проекте, поскольку он позволит иметь больше информации о работе системы.

Строительство



Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О регулировании градостроительной деятельности”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 246 из 285 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Из Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагается изъять статью 791. Этой статьей предусмотрено, что не соблюдение экологических требований во время проектирования, размещения, строительства, реконструкции или принятия в эксплуатацию объектов или сооружений, а также не соблюдение сроков, установленных для каждого этапа строительства природоохранных объектов или сооружений, или сроков принятия их в эксплуатацию влечет за собой наложение штрафа на граждан от 1 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, на должностные лиц - от 5 до 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, предусмотрено увеличение штрафов за нарушение требований законодательства, государственных строительных норм, стандартов и правил во время строительства, а также за нарушение законодательства во время планирования и застройки территорий и за самовольное строительство.

Планируется совершенствование разрешительной системы в строительстве осуществлять за счет:

уменьшения количества разрешительных и согласительных процедур, сокращения времени их прохождения и перечня необходимых документов;

внедрения в разрешительной системе в строительстве принципов молчаливого согласия, единого окна и организационного единства;

осуществления отдельных видов хозяйственной деятельности без получения документа разрешительного характера на основе декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства;

персонификации ответственности субъектов архитектурной деятельности, постепенного перехода от лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объекта архитектуры, до профессиональной аттестации исполнителей отдельных видов работ.

Транспорт



Из-за сильного снегопада, который продолжается несколько часов, Госавтоинспекция ограничила въезд в Одессу большегрузного транспорта и нерейсовых автобусов, руководствуясь декабрьским решением горисполкома о недопущении в город грузовиков в случае занесения автомагистралей снегом.

Как передает корреспондент УНИАН, руководство областного управления ГАИ обратилось к водителям с предложением «воздержаться на некоторое время от выезда за город, а если поездку не отложить, то придерживаться безопасности дорожного движения. На дороге со скользким покрытием не следует производить резких маневров и торможений, выжимать сцепление и менять передачи». ГАИ также просит «не оставлять транспорт на проезжей части, поскольку это мешает работе снегоуборочной техники».

Снегоуборочная техника, как сообщают водители, с которым удалось пообщаться корреспонденту УНИАН, пока не вышла на улицы, вследствие чего «проезжая часть основных магистралей превращается в сплошную автомобильную пробку».

Приостановило работу в связи в связи «с обледенением взлетно-посадочной полосы» коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Одесса". По словам пресс-секретаря аэропорта Марии ПОПОВИЧ, «сейчас производится очистка взлетно-посадочной полосы длиной 2800 метров».

Между тем, обильный снегопад продолжается, и с учетом отрицательной температуры воздуха городские автомагистрали и взлетно-посадочная полоса аэропорта ночью могут быть занесены снегом. По сообщению Гидрометеоцентра, в течение 17-20 декабря в Одесской области ожидается усиление юго-западного ветра, местами порывы 15-20 м/с, снег, метель и гололед. Прогнозируемая температура воздуха в Одессе - 6-8 градусов, а на севере области до 14 градусов мороза.

Разное



На большинстве территорий Украины показатели заболеваемости населения гриппом и ОРВИ по состоянию на 16 декабря находятся ниже эпидемического порога или превышают его незначительно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, в Житомирской и Сумской областях наблюдалось превышение эпидемического порога более чем в 1,5 раза.

В Полтавской области уменьшился уровень заболеваемости.

Незначительное превышение эпидемического порога зарегистрировано в следующих областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Наблюдается превышение эпидемического порога на 261 административной территории (в Крыму – на 7, в Винницкой области – на 19, в Волынской области – на 9, в Днепропетровской области – на 23, в Донецкой области – на 13, в Запорожской области – на 10, в Луганской - на 13). На этих территориях введен противогриппозный режим.

Всего в Украине введены ограничительные мероприятия в 1110 школах и в 59 детских дошкольных заведениях (в Полтавской области – 151, во Львовской области - 236, в Винницкой области - 137, в Донецкой области - 104, Ривненской области – 115, Тернопольской области - 50.).

Города, где закрыты все школы, – Львов, Дрогобыч (Львовская область), Новоградовка, Снежное, Краматорск и Артемовск (Донецкая область), Полтава и Ривне.

Всего в Украине против гриппа привиты 457 тысяч лиц. Прививочная кампания продолжается.

Лабораторно подтверждаются вирусы гриппа типа А (в том числе H1N1 пандемический) и В (доминирует).

Зафиксирован один летальный случай во Львовской области.

(УНИАН)

