Попов и Собянин подготовят Программу сотрудничества Киева и Москвы на 2011-2013 годы

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ и мэр Москвы Сергей СОБЯНИН подписали заявление о подготовке проекта Программы сотрудничества между органами исполнительной власти двух столиц на 2011-2013 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось во время встречи С.СОБЯНИНА и А.ПОПОВА в Киеве. Встреча проходила частично при участии прессы.

Как отмечается в заявлении, стороны договорились возобновить деятельность двустороннего Совета делового сотрудничества и регулярного проведения его заседаний по актуальным вопросам.

В документе отмечается, что сегодня созданы благоприятные условия для выхода украинско-российского стратегического партнерства на качественно новый уровень.

Согласно заявлению, стороны придают особое значение расширению и активизации связей между Киевом и Москвой в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах.

Согласно документу, основными задачами в этих направлениях являются содействие сотрудничеству и обмен опытом в сфере развития городов, градостроения и реконструкции старого и аварийного жилья, коммунального хозяйства, государственного и муниципального управления, реформирования промышленных территорий. Также основными направлениями сотрудничества являются углубление связей в отрасли экономики, торговли, инвестиций в научно-техническую сферу, в том числе проведение научных исследований, создание инновационных компаний и проведение совместных экспертных программ.

Киев и Москва предусматривают обмен опытом в сфере энергосбережения, модернизации транспортных систем, а также углубления связей в отрасли здравоохранения, культуры и образования и тому подобное.

Стороны договорились всесторонне способствовать налаживанию прямых связей между хозяйничающими субъектами всех видов собственности и создавать для их взаимодействия наиболее благоприятный экономический режим.

«Мы готовы взаимодействовать и строить отношения с Киевом и в отрасли экономики, и в отрасли инвестиций. И будем создавать все самые благоприятные основы для такого рода взаимодействия», - заверил С.СОБЯНИН. По его словам, украинский бизнес должен чувствовать себя в Москве максимально комфортно и максимально защищенно. «По крайней мере, я сделаю все для того, чтобы это было именно так», - отметил мэр Москвы.

В конце встречи А.ПОПОВ и С.Собянин обменялись подарками. Председатель КГГА вручил мэру Москвы статуэтку Архистратига Михаила и книгу столицы Украины и получил в подарок чашу с изображениями достопримечательностей российской столицы.