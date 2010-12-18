Мирошниченко: власть должна извиниться, если вина Тимошенко не будет доказана

Представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО считает, что власть должна извиниться перед лидером партии "Батькивщина" Юлией ТИМОШЕНКО, если ее вина не будет доказана.

Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире программы "Большая политика" на телеканале "Интер", отвечая на вопрос, посадят ли Ю.ТИМОШЕНКО в тюрьму.

"Если будет доказана вина - обязаны посадить, если не будет доказана - должны извиниться. И не знаю, вырастет рейтинг или нет, но должны принести свои извинения человеку, который не является виновным", - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

В то же время он отказался прогнозировать вероятность доказательства вины Ю.ТИМОШЕНКО. По словам депутата, он бы был плохим законодателем, если бы прибег к прогнозам. "Я считаю, что политики должны нести политическую ответственность", - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

При этом он заверил, что уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО не является политическим. "Тот факт, что проходит аудит власти, для демократических стран является нормальным, но то, что, к сожалению, в нашей стране политики, несмотря на то, нарушали они закон или не нарушали, продолжают свою политическую деятельность, это украинская практика, и она должна остаться в прошлом", - добавил он.