Экс-министр охраны природы Филипчук взят под стражу

Печерский районный суд Киева по представлению Генеральной прокуратуры Украины избрал меру пресечения в виде ареста бывшему министру охраны окружающей природной среды Георгию ФИЛИПЧУКУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 13 декабря 2010 возбудила уголовное дело в отношении Г.ФИЛИПЧУКА по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). По подозрению в совершении указанного преступления он был задержан 14 декабря в порядке, предусмотренном ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.