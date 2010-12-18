В Беларуси кандидаты в президенты от демсил призывают людей выйти на улицу 19 декабря

В Беларуси кандидаты в президенты от демократических сил призывают избирателей выйти на Октябрьскую площадь Минска 19 декабря с требованием провести новые президентские выборы без участия действующего главы государства Александра ЛУКАШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совместной пресс-конференции в Минске заявили кандидаты в президенты Андрей САННИКОВ и Владимир НЕКЛЯЕВ.

"Выборы переходят в основную стадию. Завтра – день голосования. Все, что было до этого времени, все, что власть пыталась подать как попытку демократизации, заканчивается. Власть посчитала, что уже достаточно и наблюдателей и демонстрации, игр в демократию", - сказал В.НЕКЛЯЕВ.

По его мнению, А.ЛУКАШЕНКО не имеет права участвовать в выборах. "ЛУКАШЕНКО и сегодня нелегитимен. И сегодня он не имеет права принимать участия в выборах", - считает кандидат в президенты.

В свою очередь, А.САННИКОВ добавил, что уже сейчас запущены в действие механизмы фальсификации, в частности, за счет насильственной организации досрочного голосования. "Мы не рассчитываем, что механизм фальсификации будет остановлен. Он запущен, и все делается для того, чтобы диктатор сохранил власть. Фальсификация результатов выборов – это преступление и преступление серьезное. Народ лишают права голоса, и единственный путь отстоять наши голоса – это наша Площадь", - заявил он.

"Пять дней досрочного голосования – это отдельный вектор фальсификаций. Досрочное голосование – это прямые фальсификации, и у нас есть доказательства, которые мы предоставим наблюдателям всех стран. Завтра, после 20.00, когда закончится голосование, мы встречаемся на Площади – это наше единственное средство противостояния фальсификациям. Мы будем требовать новых выборов – выборов без ЛУКАШЕНКО. Это мирный протест, и власть обязана его оценить как мирный. Власть должна осознавать, что народ имеет право на этот мирный протест", - заявил В.НЕКЛЯЕВ.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси, в соответствии с национальным законодательством, за неделю до дня выборов проводится досрочное голосование. По оценкам альтернативных кандидатов в президенты, в этот раз в досрочном голосовании приняли участие почти 10% избирателей от их общего количества - 7 млн. человек.