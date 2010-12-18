ГЛАВНОЕ на 18 декабря

Основные события первой половины дня

Власть

Представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО считает, что власть должна извиниться перед лидером партии "Батькивщина" Юлией ТИМОШЕНКО, если ее вина не будет доказана. Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире программы "Большая политика" на телеканале "Интер", отвечая на вопрос, посадят ли Ю.ТИМОШЕНКО в тюрьму.

"Если будет доказана вина - обязаны посадить, если не будет доказана - должны извиниться. И не знаю, вырастет рейтинг или нет, но должны принести свои извинения человеку, который не является виновным", - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

В то же время он отказался прогнозировать вероятность доказательства вины Ю.ТИМОШЕНКО. По словам депутата, он бы был плохим законодателем, если бы прибег к прогнозам. "Я считаю, что политики должны нести политическую ответственность", - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

При этом он заверил, что уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО не является политическим. "Тот факт, что проходит аудит власти, для демократических стран является нормальным, но то, что, к сожалению, в нашей стране политики, несмотря на то, нарушали они закон или не нарушали, продолжают свою политическую деятельность, это украинская практика, и она должна остаться в прошлом", - добавил он.

* * *

Печерский районный суд Киева по представлению Генеральной прокуратуры Украины избрал меру пресечения в виде ареста бывшему министру охраны окружающей природной среды Георгию ФИЛИПЧУКУ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 13 декабря 2010 возбудила уголовное дело в отношении Г.ФИЛИПЧУКА по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). По подозрению в совершении указанного преступления он был задержан 14 декабря в порядке, предусмотренном ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Финансы

В 2011 году будет снижен уровень долгов Украины до 30% по отношению к ВВП. Об этом заявил в эфире программы «Шустер Live» на телеканале “Украина” в пятницу вечером первый заместитель министра финансов Украины Вадим КОПЫЛОВ.

По его словам, «это шаг вперед».

* * *

На базе Сумского государственного университета открыт Центр финансового мониторинга. Это совместный проект СумГУ и Учебно-методического центра переподготовки и повышения квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма, сообщили УНИАН в пресс-службе университета.

До этого подобные центры функционировали только в Киеве, Харькове и Львове. Сумы стали четвертым городом, где специалисты смогут повысить свою квалификацию в сфере финансово-экономической безопасности.

По словам ректора университета Анатолия ВАСИЛЬЕВА, особенно это важно в контексте принятия в этом году новой редакции Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». В реализации этого проекта вуз рассчитывает на сотрудничество с контролирующими и правоохранительными органами.

Потенциальными слушателями Центра финансового мониторинга могут стать профессиональные участники рынка ценных бумаг, сотрудники страховых компаний, кредитных учреждений, администраторы негосударственных пенсионных фондов, а также риэлторы.

Столица

В Киеве повышенный на 35% тариф на тепло и горячую воду Киевская городская государственная администрация намерена ввести на месяц позже срока, определенного Национальной комиссией регулирования электроэнергетики, т. е. – с февраля 2011 года, а не с января. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель главы КГГА Александр МАЗУРЧАК.

Он отметил, что повышение составит именно столько, сколько установила НКРЭ – 35%, хотя, по словам А.МАЗУРЧАКА, этот тариф предусматривает лишь повышение тарифа на поставку тепла от центральных тепловых пунктов, но не учитывает подачу тепла по трубам к домам и в самих домах. Городские власти, по его словам, решили не насчитывать соответствующий дополнительный процент к тем 35%, которые установила НКРЭ. Эта разница в тарифах будет покрываться из бюджета города за тот месяц, на который планируется отсрочить введение повышенного тарифа.

«Мы сделаем все, чтобы сделать отсрочку и ввести (новый тариф на тепло – УНИАН) с 1 февраля, на месяц позже. Будет 35%, то есть столько, сколько принял НКРЭ. Остальное мы должны будем покрыть из местного бюджета», - сказал А.МАЗУРЧАК.

На вопрос, должен ли город покрывать разницу в тарифах не только за январь, но и за период, начиная с августа 2010 года, А.МАЗУРЧАК ответил: «Два миллиарда мы покрыли полностью. Это мы покрыли до августа. А с августа - это уже забота государства».

Как объяснил А.МАЗУРЧАК, с августа вступил в силу закон о государственном регуляторе. «А в этом законе о коммунальных услугах написано: кто устанавливает тарифы, тот предусматривает покрытие разницы в тарифах», - отметил А.МАЗУРЧАК.

Что же касается января, то в данном случае мэрия будет покрывать из своего бюджета. «Это уже мы не пустили (тариф – УНИАН), потому: кто виноват – тот и покрывает», - сказал А.МАЗУРЧАК.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря с. г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики повысила тариф на тепловую энергию с учетом ее транспортировки и поставки для «Киевэнерго», отпускаемую для нужд населения, на 35% с 1 января 2011 года.

В частности, тариф «Киевэнерго» на тепловую энергию для населения с приборами учета с 1 января возрастет на 35%, или на 44,4 грн., до 171,25 грн. за Гкал (без НДС); для населения без приборов учета – также на 35%, или на 43,91 грн., до 125,47 грн. за Гкал (без НДС).

Кроме того, комиссия повысила тариф «Киеэнерго» на тепловую энергию, отпускаемую бюджетным организациям, на 18,8% - до 476,64 грн. за Гкал (без НДС).

Тариф компании на тепловую энергию, поставляемую другим потребителям (промышленные потребители), сохранен на прежнем уровне – 563,46 грн. за Гкал (без НДС).

В новых тарифах компании учтены расходы на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии.

Напомним, что «Киевэнерго» поставляет тепловую энергию для нужд населения в адрес жилищно-эксплуатационных контор, которые, в свою очередь, выставляют бытовым абонентам окончательные счета за потребленное тепло с учетом расходов ЖЭКов на обслуживание внутри домовых сетей.

* * *

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ и мэр Москвы Сергей СОБЯНИН подписали заявление о подготовке проекта Программы сотрудничества между органами исполнительной власти двух столиц на 2011-2013 годы. Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось во время встречи С.СОБЯНИНА и А.ПОПОВА в Киеве. Встреча проходила частично при участии прессы.

Как отмечается в заявлении, стороны договорились возобновить деятельность двустороннего Совета делового сотрудничества и регулярного проведения его заседаний по актуальным вопросам.

В документе отмечается, что сегодня созданы благоприятные условия для выхода украинско-российского стратегического партнерства на качественно новый уровень.

Согласно заявлению, стороны придают особое значение расширению и активизации связей между Киевом и Москвой в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах.

Согласно документу, основными задачами в этих направлениях являются содействие сотрудничеству и обмен опытом в сфере развития городов, градостроения и реконструкции старого и аварийного жилья, коммунального хозяйства, государственного и муниципального управления, реформирования промышленных территорий. Также основными направлениями сотрудничества являются углубление связей в отрасли экономики, торговли, инвестиций в научно-техническую сферу, в том числе проведение научных исследований, создание инновационных компаний и проведение совместных экспертных программ.

Киев и Москва предусматривают обмен опытом в сфере энергосбережения, модернизации транспортных систем, а также углубления связей в отрасли здравоохранения, культуры и образования и тому подобное.

Стороны договорились всесторонне способствовать налаживанию прямых связей между хозяйничающими субъектами всех видов собственности и создавать для их взаимодействия наиболее благоприятный экономический режим.

«Мы готовы взаимодействовать и строить отношения с Киевом и в отрасли экономики, и в отрасли инвестиций. И будем создавать все самые благоприятные основы для такого рода взаимодействия», - заверил С.СОБЯНИН. По его словам, украинский бизнес должен чувствовать себя в Москве максимально комфортно и максимально защищенно. «По крайней мере, я сделаю все для того, чтобы это было именно так», - отметил мэр Москвы.

В конце встречи А.ПОПОВ и С.Собянин обменялись подарками. Председатель КГГА вручил мэру Москвы статуэтку Архистратига Михаила и книгу столицы Украины и получил в подарок чашу с изображениями достопримечательностей российской столицы.

* * *

Завтра в 11.00 в центре Киева начнется празднование Дня Святого Николая. Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, Святой Чудотворец прибудет в Киев на Крещатик, чтобы передать главе Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ «Светлый посох» – символ новогоднего света, огоньки от которого разлетятся в каждый район города, чтобы 25 декабря зажечь районные елки.

На Майдане Незалежности дети устроят акцию благодарности Святому Николаю. Гостей праздника ожидают конкурсы и интерактивные забавы, встреча со Святым Николаем, концерт лучших детских коллективов Украины при участии певицы ГАЙТАНЫ. Начнется концерт на Майдане Незалежности в 12.00 и продлится ориентировочно до 17.00.

Транспорт

17 декабря в Черном море, в районе крымского мыса Тарханкут (в 3 километрах от пгт Черноморское), в результате сложных погодных условий сорвался с якорной стоянки и сел на мель сухогруз “Ибрагим Янки” под флагом Камбоджи. Как сообщает пресс-служба МЧС, судно с экипажем из 15 человек следовало из порта Николаев в Турции с грузом 5,5 тыс. тонн металла.

Жертв, пострадавших и угрозы окружающей среде нет.

Сегодня с помощью буксиров порта „Центавр” и „Черноморнефтегаза” планируется начать работы по снятию судна с мели.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, из сухогруза попросили помощь у украинского теплохода, который проходил мимо. Экипаж теплоходу сообщил о бедствии на пост отдела пограничной службы «Черноморское».

Пограничники организовали наблюдение за судном «Ибрагим Янки». И, несмотря на отсутствие официального сигнала SOS, сообщили о происшествии спасателям, другим заинтересованным структурам, приняли меры для оперативного оказания помощи в случае ухудшения ситуации. Вечером в трюм сухогруза начала поступать вода и в 21.45 экипаж передал сигнал SOS.

В связи с ухудшением погодных условий (шторм 4-5 баллов, скорость ветра – 20–25 метров в секунду) буксир «Центавр», который вышел к сухогрузу, не смог оказать помощь. Ночью пограничный наряд обнаружил плот с камбоджийского судна, который, вероятно, сорвало ветром. Сегодня в 07.30 утра команда «Ибрагим Янки» с помощью другого спасательного плота и шлюпки благополучно добралась до берега, где 12 гражданам Сирии и 3 гражданам Индии помогли пограничники и сотрудники МЧС. Моряков осмотрели врачи, им предоставили сухую теплую одежду, еду и горячие напитки. На это время спасенные моряки прошли пограничное оформление. Они находятся на базе отдыха «Солнечная долина».

Погода

Завтра в Украине ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, метели, в южных, восточных и местами в центральных областях мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, в восточных областях местами сильные осадки. Днем в западных областях без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах, кроме Крыма, гололедица. В основном по Украине ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с, кроме западных и северных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12° мороза, в западных областях местами 13-15° мороза, днем 4-9° мороза. В южных и восточных областях ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. В Крыму дождь, температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11° тепла.

В Киевской области в воскресенье ночью ожидается снег, слабая метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°мороза , днем 4-9° мороза. В Киеве температура ночью около 10° мороза, днем 5-7° мороза.

(УНИАН)