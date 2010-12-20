Анонс на 20 декабря

* Национальный координатор МОТ в Украине Василий Кострица представит второй выпуск Глобального отчета МОТ о заработной плате (2010-2011 годы), в котором содержится анализ мировых тенденций заработной платы на протяжении всемирного кризиса, на основе новейших мировых, региональных и национальных данных.

* В отеле«Рэдиссон» МеждународныйФонд«Единыймир» и Институтэкономических исследований иполитических консультацийпроводят круглыйстолнатему:«Интеграционный процессУкраина-ЕС:экономические иполитические итоги2010 года,определение будущихшагов».

Целью мероприятияявляется обсуждениеосновныхдостижений ипроблем сотрудничествамежду УкраинойиЕСв2010годустем,чтобыоценить перспективы развитияинтеграционного процессаУкраины-ЕСв 2011 году.



* Состоится заседание Согласительного совета Верховной Рады Украины.



* Состоится пресс-конференция народного депутата Украины, советника Президента Украины, автора 24 законопроектов в социальной сфере Валерия Коновалюка на тему: «Внедрение электронной социальной карты в ближайшие годы: реальная помощь гражданам и бюджету Украины».

* Состоится пресс-конференция на тему: «Проект Бюджета-2011: сбалансированный или антисоциальный?». Участники: директор Института бюджета и социально-экономических исследований Ирина Щербина; генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий.

* В медиа-холле информационногоагентства ИМК ("ИнтерМедиаконсалтинг") состоитсяпресс-конференция заместителяпредседателя КомитетаВР по вопросам строительства, градостроенияижилищно-коммунальногохозяйства и региональнойполитики Игоря Лысова на тему:

«Пеняза просроченнуюзадолженность,принудительное отселениежителей.КакиеещеновацииЖилищногокодексаожидаютукраинцев? "

* Состоится брифинг директора Департамента экологической безопасности Минприроды Украины Александра Соколова на тему: «Вывоз гексахлорбензола из Калуша. Промежуточные итоги».