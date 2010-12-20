Столкновения во время выборов в Беларуси. Госпитализирован кандидат в Президенты Некляев

В Беларуси кандидат в Президенты, известный белорусский поэт Владимир НЕКЛЯЕВ госпитализирован с черепно-мозговой травмой в Больницу скорой помощи.

Об этом сообщает белорусская служба радио "Свобода".

"Состояние НЕКЛЯЕВА было настолько тяжелым, что машина скорой помощи вынуждена была остановиться по пути в больницу и около 15 минут ему оказывали помощь в машине", - сообщила очевидец событий, корреспондент радио "Свобода" Инна СТУДЗИНСКАЯ.

По ее словам, на колонну напади люди в "черном", которые сначала забросали колонну дымовыми шашками, а затем избили журналистов и В.НЕКЛЯЕВА, разбили звукоусиливающую аппаратуру.

По информации радио "Свобода", на Октябрьской площади собралось более 5 тысяч человек.

По данным Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведении республиканских референдумов, по состоянию на 18.00 в выборах приняли участие 84,1 % из 7 миллионов 95 тысяч 178 включенных в списки избирателей (в Беларуси в день голосования избирателей можно включать в список избирателей на основания предъявления паспорта).

Как сообщал УНИАН, ряд кандидатов в Президенты Беларуси от демократических сил накануне выборов обратились к белорусским избирателям с призывом придти на Октябрьскую площадь Минска после закрытия избирательных участков с требованием проведения новых выборов без участия действующего главы государства Александра ЛУКАШЕНКО.