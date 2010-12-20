ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Казахстан пустит нефть по «Дружбе», в котором пишет – Казахстан готов возобновить транзит нефти через Украину. По словам посла Казахстана в Украине Амангельды Жумабаева, Киев и Астана согласовали тарифы на транзит и поставку казахстанского сырья. Подробностей соглашений дипломат не разглашает, поскольку, по его словам, еще ведутся «коммерческие переговоры»…

http://delo.ua/biznes/rynki/kazahstan-pustit-neft-po-druzhbe-149102/

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Также «Дело» публикует материал «Как можно сэкономить на покупке полисов КАСКО», в котором пишет - страховщики начали продвигать на рынок разнообразные «опционные» программы КАСКО. Покупая такой полис, клиент может сэкономить от 20 до 60%, не рискуя при этом застраховаться у «полумертвого» страховщика, выплату от которого он не получит в любом случае…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/kak-mozhno-sekonomit-na-pokupke-kasko-149043/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сжиженные перспективы», в котором пишет – в пятницу было объявлено о создании госпредприятия, которое займется подготовкой технико-экономического обоснования и поиском инвесторов для строительства терминала по перевалке сжиженного природного газа. В Минтопэнерго считают, что уже через пять-шесть лет через него можно будет поставлять 5 млрд кубометров азербайджанского газа в год. Эксперты добавляют, что в дальнейшем объемы поставок могут увеличиться до 10-15 млрд кубометров. По их словам, это станет дополнительным аргументом при переговорах о цене российского газа…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1561343

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Государство спешит на выручку «Нафтогаза» пишет – несмотря на рост выручки от продажи природного газа, "Нафтогаз" не сможет увеличить инвестиции в следующем году. В компании нарастили объемы продаж газа на 20%, а выручки – на треть. Полученную дополнительную прибыль должны были направить на создание сети АЗС в Украине и разработку нефтегазовых месторождений. Однако усиление налоговых обязательств в отношении компании со стороны Кабмина не позволит реализовать эти планы, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1561342

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«Коммерсант-Украина» в материале «Против металлолома нет приема» пишет – парламент нарушил одно из условий вступления Украины в ВТО, перенеся срок снижения экспортной пошлины на лом цветных металлов с 2011 на 2014 год. Этот шаг не решит проблемы отрасли, но может вызвать протесты ВТО, опасаются эксперты. В парламентском большинстве уверяют, что договорились с организацией…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1561346

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Издание «Экономические известия» в публикации «Украина остается у обочины» пишет - 2010 год ознаменовался для Украины ослаблением ее положения в мировых логистических цепочках - прежде всего это отразилось в сохранении тенденции утраты транзита. Вместе с тем процесс увеличения роли частного капитала на транспортных рынках, где пока достаточно велика степень влияния государства, постепенно принимает необратимый характер…

http://markets.eizvestia.com/full/ukraina-ostaetsya-u-obochiny

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Также «Экономические известия» в публикации «Пищевиков съедают амбиции» пишут - в уходящем 2010 г. только небольшие производители пищепрома еще помнили кризис. Более крупные компании вырвались вперед и строят еще более амбициозные планы, чем ранее…

http://markets.eizvestia.com/full/pishhevikov-sedayut-ambicii

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«Экономические известия» в публикации «В 2011 г. банки обещают вернуться к активному кредитованию» пишут - в 2010 г. банки активно возвращали деньги граждан в систему. В 2011 г. эти средства должны вернуться на рынок в виде кредитов. Правда, большей частью - корпоративных. Гражданам же на бум кредитования рассчитывать пока не приходится…

http://finance.eizvestia.com/full/v-2011-g-banki-obeshhayut-vernutsya-k-aktivnomu-kreditovaniyu

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«Газета по-киевски» в публикации «Дарницкий мост Познякам не поможет» пишет – в пятницу открыли автомобильное движение по Дарницкому мосту. Правда, пока только на правый берег. Водители охотно принялись осваивать новую переправу, но их впечатления – далеко не восторженные…

http://mycityua.com/articles/city/2010/12/20/052117.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Тимошенко пророчат стать «украинским Ходорковским» пишет – и будет такое же отношение к Украине, как к России – будут задавать очень много вопросов, считает эксперт Александр Рар…

http://www.segodnya.ua/news/14206114.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Мораль и миллиарды» пишет – Инвесторы, прогоревшие на пирамиде Бернарда Мэдоффа, имеют шанс вернуть существенную часть потерь. Вдова их более удачливого коллеги - Джеффри Пикауэра - согласилась перечислить им $7,2 млрд

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252066/moral_i_milliardy

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Издание «Известия» в публикации «Алексей Кудрин и Эльвира Набиуллина разошлись в оценках дефицита бюджета» пишет - два главных экономических министерства России схлестнулись в споре. Министры Алексей Кудрин и Эльвира Набиуллина не могут договориться о размере дефицита бюджета в текущем году. Расхождение составляет почти процент ВВП. Это больше 300 млрд рублей. "Известия" решили выяснить природу споров...

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3149699/

(УНИАН)