Президент Европарламента шокирован избиением кандидата в Президенты Беларуси

Президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК шокирован сообщениями об избиении кандидата на пост Президента Беларуси Владимира НЕКЛЯЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, комментируя события в столице Беларуси, где 19 декабря состоялись президентские выборы.

«Это трусливое нападение на беззащитного кандидата в Президенты Беларуси является возмутительным и позорным. Я был шокирован, когда узнал из показаний свидетелей, переданным СМИ, что В.НЕКЛЯЕВА избили силы правопорядка», - заявил Президент Европарламента.

Он подчеркнул, что такое поведение – неприемлемо для международного сообщества.

«Я требую от Президента Александра ЛУКАШЕНКО немедленно остановить полицейские силы от исполнения таких действий и наказать причастных», - заявил Е.БУЗЕК.

Он отметил, что этот инцидент «пролил наихудший возможный свет» на проведенные в Беларуси президентские выборы.

«Граждане Беларуси заслуживают демократической страны. Я выражаю свое глубокое уважение всем тем, кто мирным путем борется за то, чтобы это осуществилось, как В.НЕКЛЯЕВ. Я желаю ему быстрого выздоровления», - сказал Президент Европарламента.

По данным белорусских СМИ, колонна сторонников В.НЕКЛЯЕВА, направлявшаяся на акцию протеста на Октябрьскую площадь в Минске, была атакована неизвестными, забросавшими ее дымовыми шашками. Сам В.НЕКЛЯЕВ был сильно избит. Избиению также подверглись несколько журналистов.