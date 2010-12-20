Вызов Тимошенко в Генпрокуратуру может закончиться ее арестом - Палий

Политолог Александр ПАЛИЙ не исключает, что вызов лидера партии “Батькивщина” Юлии ТИМОШЕНКО в Генеральную прокуратуру может закончиться ее арестом.

Такое мнение он высказал в комментарии Deutsche Welle.

По мнению А.ПАЛИЯ, возбуждение уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО имеет целью устранить ее как политического конкурента от подготовки к новым парламентским выборам.

“Несмотря на неубедительность выдвинутых обвинений, нельзя отвергать возможность ареста Ю.ТИМОШЕНКО уже в понедельник, во время допроса в Генпрокуратуре”, - считает А.ПАЛИЙ.

В то же время он не исключил, что в результате ареста рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО может вырасти, но власть уже неоднократно демонстрировала нежелание считаться с общественным мнением.

"Желание мести, желание показать, какие они сильны, желание напугать общество могут спровоцировать очень иррациональные решения. До последнего времени таких глупостей было более чем достаточно", - отметил он.

А.ПАЛИЙ считает, что существует "очень высокая вероятность" назначения очередных парламентских выборов на весну следующего года, поскольку команда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА стремится использовать эти выборы для укрепления своих позиций.

“Пока рейтинг Президента, который непрестанно снижается, не достиг катастрофически низких позиций, окружение ЯНУКОВИЧА хочет использовать опыт фальсификации местных выборов на выборах парламентских, чтоб обеспечить себе несколько лет политической стабильности. И здесь ТИМОШЕНКО является главным конкурентом, которого хотят отстранить от участия в выборах”, - убежден А.ПАЛИЙ.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины в пятый раз, на сегодня, 20 декабря, на 14.00, вызывает лидера партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел.

15 декабря 2010 года Генеральная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела относительно Ю.ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных в рамках Киотского протокола.

Как заявили в БЮТ, исчерпывающий ответ относительно экологических средств Ю.ТИМОШЕНКО дала еще 2 декабря во время трехчасового допроса в качестве свидетеля.

"Я объяснила следователям, что деньги, полученные от реализации Киотского протокола: это достаточно большие деньги – 320 миллионов евро, не израсходованы никуда. Я показала следователям, что они на специальных счетах Министерства охраны окружающей среды, и что в любой момент, когда новое правительство пройдет все без исключения процедуры, которые дадут возможность эти деньги потратить на экологические программы, они могут быть потрачены", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.