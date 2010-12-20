Главным итогом 2010г. является формирование Януковичем нового политрежима - политологи

Главным итогом 2010 года является формирование Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ нового политического режима.

Как передает корреспондент УНИАН, к такому мнению политологи Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ и Владимир ФЕСЕНКО пришли сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что этот год был чрезвычайно богатым на события, очень много изменений произошло как во внешней, так и во внутренней политике Украины. По его словам, победа В.ЯНУКОВИЧА на президентских выборах ознаменовала окончание истории Майдана 2004 года. По мнению политолога, тот факт, что на выборах в 2010 году за В.ЯНУКОВИЧА проголосовало приблизительно такое же количество граждан, что и в 2004 году, свидетельствует о том, что тогда у него действительно «украли победу».

Кроме того, М.ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что отмена политреформы способствовала прекращению конфликтов между ветвями власти, но все же это шаг назад от демократии, потому что президентско-парламентская республика ограничивает конкуренцию среди политических сил.

В то же время М.ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что массовые акции предпринимателей против Налогового кодекса, «Майдан-2» – это пример не фатальных, но ошибок» в связи с единоличным принятием решений в государстве.

Говоря о внешнеполитическом курсе, эксперт отметил, что В.ЯНУКОВИЧ и его команда продемонстрировали пример того, как, не изменяя европейскую перспективу, можно значительно улучшить отношения с Российской Федерацией.

В свою очередь, В.ФЕСЕНКО отметил, что 2010 год - «был новым годом в разных направлениях украинской политики». По его словам, это был «год В.ЯНУКОВИЧА», год, когда в Украине начал формироваться новый политический режим.

«Это возвращение в прошлое с претензией на будущее», - считает политолог.

В.ФЕСЕНКО объяснил, что возвращение старых лиц во власть демонстрирует возвращение в прошлое, а заявленные реформы – это «претензия на новое будущее».

По мнению политолога, одной из печальных тенденций 2010 года является упадок украинского парламентаризма. «Это уже не кризис, это упадок», - отметил В.ФЕСЕНКО, добавив, что наиболее выразительно это продемонстрировала недавняя драка в парламенте между представителями Партии регионов и оппозиции.

Другой причиной упадка парламентаризма В.ФЕСЕНКО назвал отмену политреформы, в связи с чем Верховная Рада превратилась в орган, который просто фиксирует решения, которые принимаются в других местах.