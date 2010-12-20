ГЛАВНОЕ на 20 декабря (день)

Основные экономические события первой половины дня

Бюджет

В Верховной Раде в среду, 22 декабря, состоится заседание представителей парламента и Кабинета министров по вопросу принятия государственного бюджета на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, соответствующее заседание должно состояться в 14.00.

В.ЛИТВИН отметил, что участие в этом заседании примут премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, руководители фракций и председатель Комитета ВР по вопросам бюджета.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что на данный момент к проекту госбюджета уже поступило 2 тыс. предложений на общую сумму в 42 млрд. грн.

«Будем пытаться найти общее решение», - сказал В.ЛИТВИН.

* * *

К проекту государственного бюджета на 2011 год поступило более двух тысяч предложений на общую сумму 42 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, по состоянию на 18.00 19 декабря, к проекту бюджета поступило «более двух тысяч предложений, и совокупность этих предложений в суммарном виде оценивается в 42 млрд. грн., то есть это плюс к расходной части бюджета».

В.ЛИТВИН отметил, что после 18.00 бюджетный комитет парламента уже не принимал предложения.

В.ЛИТВИН напомнил, что завтра, 21 декабря, состоится заседание бюджетного комитета, чтобы уже в среду в 14.00 можно было «провести соответствующее обсуждение с соответствующим согласованием». (По-видимому, речь идет об обсуждении проекта госбюджета на совместном заседании бюджетного комитета ВР и правительства – УНИАН)».

В.ЛИТВИН также напомнил, что проект бюджета во втором чтении будет рассматриваться в четверг, 23 декабря.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря ВР приняла проект государственного бюджета на 2011 год в первом чтении.

Согласно утвержденной ВР процедуре рассмотрения проекта бюджета, народные депутаты, комитеты и фракции должны до 19 декабря направить предложения к нему.

Представление проекта бюджета на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении запланировано на 22 декабря 2010 года.

В постановлении ВР предусмотрено, что госбюджет на 2011 год во втором чтении и в целом должен быть принят до 24 декабря 2010 года.

Пенсионная реформа

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что правительство забрало из парламента на доработку законопроект относительно проведения пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

В.ЛИТВИН отметил, что сначала законопроект был внесен в парламент и зарегистрирован. «Потом Кабинет министров Украины взял его на доработку», - добавил В.ЛИТВИН.

При этом он обратился к первому вице-премьер-министру, министру экономического развития и торговли Андрею КЛЮЕВУ, который присутствует на заседании Согласительного совета, с просьбой внести в ВР законопроект о пенсионной реформе.

В.ЛИТВИН также сообщил, что по этому поводу разговаривал с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Он напомнил, что в пятницу, 24 декабря, парламент заслушает информацию вице-премьер-министра Украины, министра социальной политики Сергея ТИГИПКО относительно проведения пенсионной реформы. По словам спикера, данный законопроект нужно вынести на обсуждение, поскольку «он задевает самые широкие слои наших граждан».

«И после того как будет обсуждение, внесены предложения, необходимо выходить на практическое рассмотрение его в Верховной Раде», - сказал В.ЛИТВИН.

Перед этим лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО заявил, что НУ-НС требует в пятницу заслушать информацию С.ТИГИПКО относительно проведения пенсионной реформы.

По словам Н.МАРТЫНЕНКО, депутаты до сих пор не видели никаких зарегистрированных законопроектов по пенсионной реформе.

«Регистрация была, номер документа есть, но сам документ отсутствует», - сказал он.

* * *

В пятницу, 24 декабря, парламент заслушает информацию вице-премьер-министра Украины, министра социальной политики и труда Сергея ТИГИПКО относительно проведения пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он напомнил, что этот вопрос был согласован во время прошлого заседания Согласительного совета.

Финансы

Темпы роста реальной заработной платы в мире сократились на 50% в связи с кризисом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил национальный координатор Международной организации труда (МОТ) в Украине Василий КОСТРИЦА, комментируя обзор организации по уровню зарплат в мире в 2010-2011 гг.

Опираясь на данные официальной статистики по 115 странам и территориям, авторы доклада "Заработная плата в мире в 2010-2011 гг." показывают, что рост среднемесячной заработной платы снизился с 2,8% в докризисном 2007 году до 1,5% в 2008 году и до 1,6% в 2009 году.

По словам В.КОСТРИЦЫ, в 2008 году рост заработной платы в Украине сократился почти в 2,5 раза – до 6,8%. «В 2009 году мы имели практически катастрофу с реальной заработной платой в Украине, потому что она сократилась, по разным данным, от "минус" 9,8% до 10,1%», - отметил он.

По сравнению с Центральной и Восточной Европой ниже данного показателя рост заработной платы упал только в Сербии.

В то же время МОТ отмечает, что в Украине почти 89% работников работают согласно трудовым договорам.

Банки

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен приобрести 15% акций АКИБ "Укрсиббанк" (Харьков).

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР, переданном УНИАН.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, ЕБРР предоставит "Укрсиббанку" пакет финансирования на сумму приблизительно 220 млн. долл.

«Пакет финансирования ЕБРР включает в себя 10-летний субординированный кредит в размере 140 млн. долл. для «УкрСиббанка»… а также приобретение 15% акций «УкрСиббанка» на сумму 82 млн. долл.», - говорится в сообщении.

Приобретение акций одобрено Советом директоров ЕБРР и состоится в первом квартале 2011 г. после оформления всех необходимых юридических документов и получения разрешений регулирующих органов.

Как объяснили в пресс-службе украинского банка, на сегодня "Укрсиббанк" уже имеет привлеченный субдолг от ЕБРР на 100 млн. долл., и его сумма будет увеличена на 40 млн. долл. – до 140 млн. долл.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 июля 2010 года составили 41,406 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,752 млрд. грн., обязательства - 41,041 млрд. грн., уставный капитал – 5,280 млрд. грн., собственный капитал – 3,712 млрд. грн.

«УкрСиббанк» в первом полугодии 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличил убыток в 1,5 раза - до 1,262 млрд. грн.

BNP Paribas (Франция) владеет более 99,99% акций "УкрСиббанка".

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9830/8,0010 грн./долл., цены на российскую валюту понизились – 0,2592/0,2597 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5030/10,5295 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3161/1,3163 долл./евро (пятница, 17 декабря, - 1,3297/1,3299 долл./евро).

В пятницу, 17 декабря, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH - 7,9630/7,9750.

Транспорт

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О дорожном движении» (относительно временного ограничения или запрещения движения транспортных средств).

Законодательная инициатива депутатов фракции «БЮТ-Батькивщина» Александра СОЧКИ и Андрея ПАВЛОВСКОГО предусматривает введение новых правил перекрытия дорог при передвижении автомобильного транспорта лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По словам одного из авторов законопроекта А.СОЧКИ, статья 26-1 Закона Украины «О дорожном движении» в действующей редакции разрешает ограничивать или запрещать движение во время проезда Президента, премьера, председателя Верховной Рады, а также глав иностранных государств, парламентов и правительств, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом, на 13 минут (ограничение или запрещение устанавливается за 10 минут до и отменяется через 3 минуты после проезда кортежа).

«Таким образом, остановка дорожного движения на 13 минут в часы наибольшей интенсивности движения, в так называемый «час-пик», когда граждане едут на работу и возвращаются домой, порождает существенные последствия морально-психологического, экономического и экологического характера. Нарушается дисциплина трудового дня, поскольку из-за опоздания работники несвоевременно приступают к исполнению своих профессиональных обязанностей. В результате простоя в заторах большого количества транспорта увеличиваются выбросы в атмосферу продуктов сгорания автомобильного топлива. Из-за потери возможности эффективно использовать свое время люди чувствуют себя в стрессовом угнетенном состоянии», - сказал А.СОЧКА.

Он сообщил, что законопроект предлагает уменьшить временное ограничение или запрещение движения транспортных средств, пешеходов на отдельных участках улиц, автомобильных дорог не более, чем за пять минут (в действующей редакции «десять») до и отменять не позже, чем через одну (в действующей редакции «три») минуту после проезда лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Также, по словам депутата, запрещается при проезде указанных лиц перекрывать движение в рабочие дни с 07.30 до 09.00 и с 17.30 до 19.00, то есть в «час-пик».

«Протокольные службы, которые обслуживают руководителей страны, а также формируют графики государственных визитов, абсолютно легко могут учитывать эту норму, и планировать передвижение кортежей с учетом интересов граждан», - считает А.СОЧКА.

«Сейчас говорят о том, что Президент намерен пересесть на вертолет и, мол, таким образом будет решен вопрос относительно перекрытия дорог во время передвижения автомобильного транспорта лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Однако дальше разговоров дело не пошло, и Киев продолжает страдать от пробок. К тому же, улицы перекрываются и во время движения кортежей премьера и председателя Верховной Рады. Поэтому законодательно урегулировать эту проблему нужно в любом случае», - считает депутат.

По его словам, проект закона предлагает еще достаточно мягкий вариант по сравнению с тем, какие правила движения предусмотрены для указанных лиц в странах Европы. Так, в частности, в Германии кортеж канцлера обязан соблюдать все правила дорожного движения, во Франции кортеж Президента также соблюдает правила дорожного движения, а на перекрестках пользуется такими же преимуществами при проезде, как автомобиль медицинской помощи или пожарная машина. По таким же нормам регулируется движение автомобильного транспорта руководителей государств Великобритании, Австрии, Бельгии и др.

«Известен случай, когда Владимир ПУТИН опоздал на государственный прием к английской королеве в связи с тем, что его кортеж вынужден был ехать по улицам Лондона по всем правилам. Думаю, после сообщения об этом средств массовой информации авторитет иностранного гостя и, конечно, королевы должен был только возрасти. Общество воспринимает такое поведение и расценивает его как проявление уважения к гражданам», - сказал А.СОЧКА.

«Принятие данного закона полностью зависит от одного человека – ЯНУКОВИЧА. Если он захочет, парламентское большинство исполнит его волю», - считает депутат.

* * *

В аэропорту «Борисполь» пока отменены рейсы только в Вену и Лондон, сообщается на сайте аэропорта.

Напомним, сильные снегопады поразили транспортную систему Европы.

В частности, по данным аэропорта, отменены утренние рейсы в/из Вены "МАУ" и "Австрийских авиалиний". Кроме того, отменен обеденный рейс из Лондона в Киев «Британских авиалиний».

Рейс в Франкфурт пока откладывается до 10.10 (расписание – 8.20).

По сообщениям западных СМИ, из-за мощных снегопадов имеются сложности в работе германских, бельгийских, британских аэропортов.

* * *

В Харькове работники бастующего коммунального предприятия «Горэлектротранс» требуют немедленной и полной выплаты зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, свои требования работники предприятия выдвинули на митинге, который прошел возле троллейбусного депо №2.

В митинге, который состоялся в рамках общей предупредительной забастовки коллектива «Горэлектротранса», начатой сегодня, приняли участие около 300 работников предприятия.

Одно из главных требований, звучавших на митинге, - «немедленная и полная» выплата зарплаты, которую не выплачивают с середины лета.

По словам забастовщиков, предприятие задолжало своим работникам около 20 млн. грн.

В целом, коллектив выдвинул 6 требований: полная выплата зарплаты, создание с привлечением депутатов горсовета комиссии для рассмотрения ситуации на предприятии, немедленное - до полного выяснения обстоятельств - прекращение реорганизации «Горэлектротранса» в новое предприятие «Харьковпас», проведение в каждом депо собраний для перевыборов руководителей профсоюзных комитетов, немедленное прекращение демонтажа трамвайных путей и сокращения в Харькове пассажирских маршрутов.

На митинге было объявлено, что забастовка будет длиться до среды, 22 декабря, включительно.

Обращения с перечнем всех требований будут направлены в местные и центральные органы власти.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Харькове на линии не вышел ни один троллейбус и трамвай. В целом, не обслуживают маршруты 358 единиц электротранспорта - 162 троллейбуса и 196 трамваев из всех четырех (2 троллейбусных и 2 трамвайных) городских депо. За сутки городской электротранспорт перевозит в Харькове около 600 тыс. пассажиров.

ТЭК

Реорганизуемое путем присоединения к Министерству топлива и энергетики Министерство угольной промышленности Украины официально объявило о начале приема требований кредиторов.

Соответствующее объявление опубликовано в газете «Урядовый курьер» (№238 от 18 декабря).

Согласно сообщению, претензии кредиторов принимаются реорганизационной комиссией в течение двух месяцев с момента публикации объявления.

Главой реорганизационной комиссии назначен первый заместитель министра угольной промышленности Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал указ «Об оптимизации центральных органов исполнительной власти», согласно которому Минуглепром был присоединен к Министерству топлива и энергетики с созданием на базе двух министерств Министерства энергетики и угольной промышленности.

* * *

НАК «Нафтогаз Украины» намерена привлечь у ПАО «ВТБ Банк» (Киев) кредитную линии на общую сумму 180 млн. долл.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит планируется привлечь через проведение НАК «Нафтогаз Украины» тендера с одним участником.

«Нафтогаз Украины» намерен привлечь средства на период с 2010 по 2011 год включительно.

В сообщении уточняется, что в рамках кредитной линии «Нафтогаз Украины» намерен в первую очередь освоить средства на сумму, эквивалентную 175,1 млн. грн., в частности в 2010 году - 12,720 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ПАО «ВТБ Банк» (Киев) основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

За январь-сентябрь 2010 года убыток «ВТБ Банка» составил 130,558 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,97% акций ПАО «ВТБ Банк».

* * *

Первые торги бумагами украинской угледобывающей компании Sadovaya Group на Варшавской фондовой бирже запланированы на 30 декабря т.г.

Согласно сообщению SG, которым располагает УНИАН, компания распределила все 10,77 млн. акций между инвесторами.

Редукция бумаг для частных инвесторов, которые получили 1 млн. акций, составила 34,1%.

Институциональные инвесторы, среди которых польские и заграничные фирмы, получили 9,77 млн. акций.

Как сообщал УНИАН, Sadovaya Group за счет продажи 25% своих акций на Варшавской фондовой бирже привлекла около 30,9 млн. долларов (по курсу 3 злотых за доллар).

Цена акции составила 8,6 злотого, что вдвое меньше максимальной цены, определенной в проспекте эмиссии, - 17,5 злотого.

Sadovaya Group стала пятой компанией из Украины, которая провела IPO на Варшавской бирже.

В ноябре-декабре свои акции на польском рынке разместили украинский агрохолдинг „Агротон” и производитель молочных изделий Milkiland, которые стали 3-й и 4-й компаниями, разместившими свои бумаги на польском рынке после агропромышленных Astarta и Kernel в 2006 и 2007 годах.

В начале декабря украинская Geo Alliance отказалась от обьявленого в ноябре IPO на Варшавской бирже, объяснив свое решение неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

Справка УНИАН. Sadovaya Group - четвертая по величине частная компания в Украине по добыче энергетического угля, а также крупнейшая частная угольная компания, которая является собственником угольных шахт и не входит в структуру местных бизнес-групп. Sadovaya Group осуществляет операционную деятельность на базе двух шахтных комплексов, расположенных в Донецкой и Луганской областях Украины. Sadovaya Group добывает два вида угля: антрацит (марка А) и тощий уголь (марка Т), производственные мощности компании составляют около 600 тыс. тонн в год. В собственности компании находится 16 породных и хвостовых отвалов, а также мощности по переработке отвалов мощностью 60 тыс. тонн в год.

* * *

Киевский апелляционный хозяйственный суд Киева подтвердил решение суда нижестоящей инстанции о признании недействительным решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 12 августа 2009 г. о наложении 500 тыс. грн. штрафа на ООО «Оптима Трейд» (г. Днепропетровск).

Об этом сказано в постановлении суда от 7 декабря 2010 г., размещенном в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Согласно постановлению, штраф был наложен на «Оптиму Трейд» за злоупотребление монопольным положением на региональном рынке светлых нефтепродуктов Сумской области. Как выяснил комитет, предприятие устанавливало необоснованные розничные цены на бензины и дизельное топливо на АЗС ООО «НК Альфа-Нафта» (торговая марка ANP) в феврале 2009 г.

Однако суд не поддержал такое решение. Согласно тексту постановления, «изложенные в решении выводы относительно установления истцом («Оптима Трейд» – УНИАН) таких цен, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции, не отвечают обстоятельствам дела и опровергаются доказательствами, которые находятся в материалах дела».

Как сообщалось, иск находится на повторном рассмотрении. Ранее Хозяйственный суд Киева и апелляционный суд Киева подтвердили правомерность штрафа АМКУ, но Высший хозяйственный суд Украины 20 июля 2010 г. отменил их решения, отправив дело на новое рассмотрение.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2009 г. АМКУ уже штрафовал компанию «Оптима Трейд» на 1 млн. грн. за злоупотребление монопольным положением на рынках розничной торговли бензином и дизельным топливом в Днепропетровской, Запорожской и Черкасской областях.

АПК

Компания Cargill намерена инвестировать 7 млн. долл. в строительство комбикормового завода в Украине.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что завод будет построен в Кировоградской области.

Со строительством завода компания выйдет на рынок кормов для животных. Мощность завода составит 50 тыс. тонн продукции в год. Начало строительства запланировано на 2011 год, и ожидается, что к концу 2011 года завод будет введен в эксплуатацию.

Продукция будет производиться и реализовываться под ТМ Purina черед дилерскую сеть. Cargill ожидает, что в течение трех лет дилерская сеть составит более 100 дилеров.

Справка УНИАН. Cargill работает на рынке Украины с 1991 года. Осуществляет деятельность на рынке зерновых и масличных. Представлена в Украине компанией "АТ Каргилл" (100% акций принадлежат "Cargill"). Компания владеет мощностями по хранению зерновых и масличных культур суммарной мощностью около 400 тыс. тонн.

Cargill - международный производитель и трейдер сельскохозяйственной продукции.

* * *

«Укрзернопром Агро» увеличил земельный банк на 3% - до 93 тыс. га.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, "Укрзернопром Агро" приобрела сельскохозяйственное предприятие ЗАО "Перемога" в Тарутинском районе Одесской области с площадью пашни 2 689 га, таким образом увеличив посевную площадь до 13 тыс. га в этом районе.

Отмечается, что приобретенное предприятие располагает оборотными средствами на сумму 2 млн. 560 тыс. грн. и самостоятельно производит все производственно-технологические работы. 1440 га озимого клина находятся в удовлетворительном состоянии, вспахана зябь.

С приобретением ЗАО "Перемога" общее количество земли в управлении "Укрзернопром Агро" составило 93 тыс. га. "Недавно мы пересмотрели вопрос набора земли и решили избавиться от площадей, которые не гарантировали хороший и стабильный результат. Было принято решение о наборе более качественной и перспективной земли, что мы и делаем", - отметил операционный директор компании Федор ВЛАД.

Справка УНИАН. «Укрзернопром Агро» занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. Компания работает в 12 регионах Украины.

Австрийский MCB Agricole Holding AG (г. Вена), собственник "Укрзернопром Агро", в 2008 г. осуществил частное размещение 24,4% акций компании и привлек 56 млн. долл., что соответствует капитализации 230 млн. долл.

* * *

Украина запретила ввоз в страну птицы, продукции и сырья из нее из Республики Гондурас.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистки Украины.

Согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории Республики Гондурас зарегистрировано заболевание птицы болезнью Ньюкасла.

Авиапром

Возобновление выпуска грузового украинско-российского самолета Ан-124 «Руслан» после модернизации требует вложений в размере 18 млрд. рублей (585 млн. долл.) и пяти лет работы.

Об этом сказал журналистам в Нью-Дели (Индия) президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей ФЕДОРОВ, передает РИА «Новости».

«Ключевой вопрос - восстановление технологий и технологических цепочек, и на это потребуются достаточно большие инвестиции, по нашим расчетам, порядка 18 миллиардов рублей», - сказал А.ФЕДОРОВ в кулуарах 4-го Российско-индийского форума по торговле и инвестициям.

По его словам, важным в этой связи является появление стартового заказчика, который мог бы разделить с корпорацией это бремя.

«На наш взгляд, это может быть только государство», - отметил президент ОАК, выразив надежду, что по этому вопросу скоро «будет принято положительное решение».

«Готовятся документы, которые должны окончательно решить этот вопрос», - добавил А.ФЕДОРОВ.

Он отметил, что самолет перед запуском в производство будет серьезно модернизирован, в частности силовые установки, авионика, другие системы.

«Мы намерены максимально повысить его грузоподъемность - до 150 тонн. Рассчитываем, что все работы по НИОКР будут завершены в течение пяти лет, и с 2016 года можно будет поставлять обновленную версию Ан-124», - сказал он.

Напомним, 30 марта в интервью УНИАН А.ФЕДОРОВ сообщил, что стоимость возобновления серийного производства самолета Ан-124 «Руслан» может составить около 1 млрд. долларов.

Он также подтвердил, что к реализации этого проекта приглашены США.

«Мы действительно предложили американским коллегам принять участие в данном проекте – они наши предложения изучают. Дело не в том, что Россия и Украина не могут осилить такой проект. Чем больше в проекте участников, тем меньше нагрузка на каждого, в том числе и финансовая. К тому же, участие третьего партнера откроет перед проектом новые рынки», - сказал А.ФЕДОРОВ.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолёт "Руслан" - самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты производили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.

Криминал

Политолог Александр ПАЛИЙ не исключает, что вызов лидера партии “Батькивщина” Юлии ТИМОШЕНКО в Генеральную прокуратуру может закончиться ее арестом.

Такое мнение он высказал в комментарии Deutsche Welle.

По мнению А.ПАЛИЯ, возбуждение уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО имеет целью устранить ее как политического конкурента от подготовки к новым парламентским выборам.

“Несмотря на неубедительность выдвинутых обвинений, нельзя отвергать возможность ареста Ю.ТИМОШЕНКО уже в понедельник, во время допроса в Генпрокуратуре”, - считает А.ПАЛИЙ.

В то же время он не исключил, что в результате ареста рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО может вырасти, но власть уже неоднократно демонстрировала нежелание считаться с общественным мнением.

"Желание мести, желание показать, какие они сильны, желание напугать общество могут спровоцировать очень иррациональные решения. До последнего времени таких глупостей было более чем достаточно", - отметил он.

А.ПАЛИЙ считает, что существует "очень высокая вероятность" назначения очередных парламентских выборов на весну следующего года, поскольку команда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА стремится использовать эти выборы для укрепления своих позиций.

“Пока рейтинг Президента, который непрестанно снижается, не достиг катастрофически низких позиций, окружение ЯНУКОВИЧА хочет использовать опыт фальсификации местных выборов на выборах парламентских, чтоб обеспечить себе несколько лет политической стабильности. И здесь ТИМОШЕНКО является главным конкурентом, которого хотят отстранить от участия в выборах”, - убежден А.ПАЛИЙ.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины в пятый раз, на сегодня, 20 декабря, на 14.00, вызывает лидера партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел.

15 декабря 2010 года Генеральная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела относительно Ю.ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных в рамках Киотского протокола.

Как заявили в БЮТ, исчерпывающий ответ относительно экологических средств Ю.ТИМОШЕНКО дала еще 2 декабря во время трехчасового допроса в качестве свидетеля.

"Я объяснила следователям, что деньги, полученные от реализации Киотского протокола: это достаточно большие деньги – 320 миллионов евро, не израсходованы никуда. Я показала следователям, что они на специальных счетах Министерства охраны окружающей среды, и что в любой момент, когда новое правительство пройдет все без исключения процедуры, которые дадут возможность эти деньги потратить на экологические программы, они могут быть потрачены", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Погода

Завтра в Украине потеплеет: днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге - до 16° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 21 декабря по Украине переменная облачность. В южной части и в восточных областях пройдет снег с переходом в дождь (в Крыму - дождь), местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории - без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах, кроме Крыма, гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 3-8° мороза, в западных областях - до 11° мороза, в южных областях и местами на Закарпатье - 0-5° тепла; днем - от 3° мороза до 2° тепла, в южных и восточных областях - 4-9° тепла; в Крыму ночью 2-7° тепла, на побережье до 10°, днем - 11-16°.

В Киевской области без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-8° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 5-7° мороза, днем – около 0°.

(УНИАН)