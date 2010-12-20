Харцызский трубный завод приобрел для города пожарную автоцистерну

Харцызский трубный завод, входящий в Группу «Метинвест», в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Харцызским городским советом приобрел пожарную автоцистерну «КАМАЗ» для МЧС города Харцызска, стоимостью более 1 млн. грн.

Об этом сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области. В сообщении отмечанется, что новая автоцистерна «КАМАЗ» имеет ряд преимуществ перед стандартными пожарными машинами. Главным ее преимуществом является то, что это машина – вездеход, которая сможет оперативно подъехать даже к самому труднодоступному месту возгорания. Также среди преимуществ - восьмитонный запас воды (запас воды обычной машины – 2,3 тонн).

В областном МЧС пояснили, что не во всех населенных пунктах есть возможность пополнить запас воды, новая же машина сможет потушить пожар без пополнения запаса. Это преимущество очень востребовано в условиях аномально высокой температуры, которая стоит летом в последнее время, что создает пожароопасную обстановку и перебои с водой.

В комплектацию автомобиля входит 40 наименований пожарно-технического вооружения, в том числе - гидравлический аварийно-спасательный инструмент, который позволит помимо оперативного тушения пожара проводить спасательные работы.

При необходимости, новая машина сможет быть задействована для оказания помощи в таких городах, как Шахтерск, Макеевка, Донецк.