Главное на 20 декабря (вечер)

Генеральная прокуратура Украины изменила статус для лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с подозреваемой на обвиняемую и применила к ней в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после очередного допроса в Генпрокуратуре.

«Я получила постановление о привлечении в качестве обвиняемой, возбудили уголовное дело», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в постановлении, в частности, указывается, что «ТИМОШЕНКО Ю.В., действуя умышленно, из личных интересов, решила единолично принять решение относительно использования части средств, которые поступили от продажи квот на выбросы парниковых газов и имели целевое назначение на покрытие расходов государственного бюджета Украины по выплате пенсий».

«Все это действительно напоминает абсурд. Таким образом, Президент Украины расправляется со своим главным конкурентом», - добавила она.

Лидер партии «Батьківщина” в очередной раз подчеркнула, что не нарушала закон во время своей деятельности в должности премьер-министра Украины. «Я выплачивала пенсии людям, но это по закону Украины не является преступлением», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она не смогла сообщить дату следующего ее вызова в прокуратуру. «Я думаю, что мы и в дальнейшем будем ожидать приглашений допросы», - допустила она.

Бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО выдвинуто обвинение в том, что она «действуя преднамеренно, из личных интересов, решила единолично принять решение об использовании части денег, поступивших от продажи квот на выбросы парниковых газов и имевших целевое назначение, на покрытие расходов Государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».

Об этом говорится в Постановлении о привлечении в качестве обвиняемой от 20 декабря 2010 года, текстом которого владеет УНИАН.

Как говорится в постановлении, старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины, старший советник юстиции ГОРБАТЮК С.В. установил, что «собранными по уголовному делу доказательствами ТИМОШЕНКО Юлия Владимировна, 27.11.1960 г.р., достаточно полно изобличается в том, что она, состоя в должности премьер-министра Украины, совершила в июле 2009 года превышение служебных полномочий, что повлекло тяжелые последствия…».

Кабинет министров Украины принял решение о выпуске облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) общим объемом до 600 млн. долларов США с доходностью 6,7% годовых.

Соответствующее постановление Кабмина №1148 от 15 декабря размещено на сайте правительства.

Согласно документу, номинальная стоимость одной облигации составляет 100 тыс. долларов США. Процентный доход по облигациям выплачивается 21 июня и 21 декабря начиная с 21 июня 2011 года.

Погашение облигаций осуществляется 21 декабря 2011 года.

Погашение и обслуживание облигаций осуществляется за счет средств, предусмотренных Законом о Государственном бюджете Украины на 2011 год для погашения и обслуживания государственного долга.

В постановлении говорится, что выпуск ОВГЗ будет произведен с целью выполнения Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2010 год”.

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения в форме обмена нотами между правительством Украины и США о возобновлении действия исполнительного соглашения по проекту квалификации в Украине ядерного топлива производства компании Westinghouse.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 15 декабря №2256-р, обнародованном на правительственном портале.

Как сообщил УНИАН источник в Минэнерго, данное решение правительства связано с истечением в июне т.г. срока действия прежнего соглашения, которое не было вовремя пролонгировано из-за «некоторой нестыковки внешнеэкономических правительственных служб». Продление действия соглашения необходимо Украине в связи с продолжением проектной эксплуатации 42 американских ТВС на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС, в частности с ожидаемыми поставками американской стороной дополнительного сопровождающего оборудования в рамках проекта UNFQP

«Это чисто технический вопрос, проект продолжается и наличие этого документа (действующего исполнительного соглашения - УНИАН) необходимо нам для урегулирования в том числе таможенных вопросов по ввозу американского оборудования», - пояснил собеседник агентства.

Он также уточнил, что действие соглашения будет пролонгировано до 2015 года.

Заявку на участие в приватизационном конкурсе по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» подала одна компания. Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к правительству.

По информации источника, данная компания является резидентом Украины.

Фонд государственного имущества на данный момент не предоставляет официальной информации о количестве поданных заявок.

Государственная таможенная служба Украины приказом от 17 декабря 2010 года №1485 утвердила критерии и порядок формирования реестра предприятий с признаками риска или сомнительности («черный список»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы.

Данный приказ разработан согласно правил Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года, и направлен на внедрение выборочного контроля с ориентацией на внешнеторговые операции, которые имеют признаки риска или сомнительности.

Согласно приказу, к товарам и транспортным средствам, которые перемещаются через таможенную границу Украины предприятиями, которые не включены к реестр («белый список»), таможенный контроль осуществляется с применением минимально необходимого объема таможенных процедур. К товарам и транспортным средствам, которые перемещаются через таможенную границу предприятиями, которые включены к реестр, применяются формы и объем таможенного контроля, определенные, в том числе, по результатам оценки рисков.

В основе формирования «черного списка» положены критерии, которые свидетельствуют о наличии негативных фактов предыдущей деятельности предприятия (получателя, отправителя, перевозчика, таможенного брокера и т.д.) при осуществлении им внешнеэкономической деятельности.

(УНИАН)