Анонс на 21 декабря

* Пройдет строительный форум.

* Европейская Бизнес Ассоциация проведет итоговый пресс-завтрак на тему: «Индекс инвестиционной привлекательности Украины, 10 волна. Экономические прогнозы на 2011 год». Специальный гость: Филипп Кюссон, отдел торговых связей со странами Европы и Центральной Азии, Генеральный Директорат по вопросам Торговли ЕК, Брюссель. Участники: Анна Деревьянко, исполнительный директор ЕБА; Томаш Фиала, председатель Dragon Capital, президент Правления ЕБА; Алексей Кредисов, управляющий партнер Ernst & Young LLC; Дарио Маркетти, ген.директор «Данон Украина», председатель Молочного комитета ЕБА; Елена Попова, директор InMind; Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банк Аваль; Кржиштоф Сидлецки, ген.менеджер Astellas Pharma Europe BV; Максимилиан Эггер, ген.директор «Сименс Украина».

* Состоится пресс-завтрак с руководителем Рабочей группы «Национальные проекты» КЭР Владиславом Каськивим и директором ДП «LNG-терминал» Петром Мирошниковым. Будут озвучены: план работы Государственного Предприятия, которое до 2014 года скоординирует работу по сооружению терминала по приему природного сжиженного газа на Черноморском побережье Украины, будет впервые обнародована информация о вариантах расположения терминала и стран-поставщиков сжиженного газа в Украину.

* Пресс-конференция заместителя председателя ГНА Украины Алексея Любченко на тему: „Особенности администрирования налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в связи с внедрением новых налоговых норм в Налоговом кодексе”.

* Состоится круглый стол при участии зам.министра экономики Украины, руководителя переговорной группы от Украины Валерия Пятницкого и руководителя подразделения Генерального департамента по вопросам торговли Европейской комиссии, руководителя переговорной группы от Европейской комиссии по созданию зоны свободной торговли Филиппа Куиссона. Особое внимание в дискуссиях будет уделено ожидаемым результатам будущего Соглашения о свободной торговле между Украиной и Европейским Союзом.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Табачные компании недоплатили в бюджет Украины 1 млрд. грн. в 2010 году. Как избежать печального опыта в будущем?”. Организаторы: ОО «Конгресс частных работодателей», центр гражданского представительства «Життя». Участники: Ирина Горина, народный депутат, инициатор внедрения налогового опережения; Евгений Царьков, народный депутат, Комитет по налоговой и таможенной политике; Дмитрий Ветвицкий, народный депутат, Бюджетный комитет; Олег Ивченко, заслуженный экономист Украины, эксперт межфракционной депутатской группы «За духовность, мораль и здоровье Украины» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050-3362919. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится пресс-брифинг, посвященный расширенному заседанию Совета Национальной ассоциации кредитных союзов Украины (НАКСУ), на котором будут рассматриваться вопросы о текущей ситуации на рынке кредитных союзов и пути урегулирования существующих проблем.

* В Клубе Кабинета Министров состоится брифинг первого зам.министра социальной политики Украины Василия Надраги. С 14-00 до 16-00 - прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии руководства Минтруда.

* Состоится брифинг ГКЦБФР.

* Круглый стол на тему: «Развитие промышленного потенциала Украины в процессе послекризисного восстановления”. Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Участники: Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций; Ксения Ляпина, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам промышленности, регуляторной политики и предпринимательства; Василий Юрчишин, директор экономических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова.

* Состоится брифинг депутата Европейского Парламента от партии Гражданская Платформа, вице-председателя Комитета по международной торговле Европарламента Павла Залевского и президента УСПП, народного депутата, советника Президента Украины Анатолия Кинаха. Вопросы: Как на основе польского опыта ускорить интеграцию Украины в ЕС? Как достичь консенсуса в спорных вопросах, блокирующих подписание соглашения о зоне свободной торговли? Какие позитивы получит наша страна от членства в Евросоюзе? Также будет презентована Национальная программа подготовки Украины к ассоциируемому членству в ЕС, которую подготовили европейские и украинские эксперты.

* Відбудеться прес-конференція голови Київської обласної державної адміністрації А.Присяжнюка на тему: „Соціально-економічний розвиток Київщини у 2010 році: підсумки та перспективи”.

* Состоится итоговое заседание Украинской Строительной Ассоциации. В программе: отчет председателя Совета директоров УБА Л. Парцхаладзе, прием новых членов УБА, награждение, торжества.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98