Генпрокуратура не исключает ареста Луценко

Генеральная прокуратура Украины не исключает ареста экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, если он будет препятствовать передаче в суд материалов по возбужденному против него уголовному делу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ГПУ отметили, что Главным управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры закончено досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывших министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО и сотрудника этого министерства Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Однако несмотря на то, что обвиняемому Ю.ЛУЦЕНКО еще 13 декабря объявлено об окончании досудебного следствия, он до сегодняшнего дня, то есть до 20 декабря, ни разу не прибыл к следователю для ознакомления с материалами дела, заявили в Генпрокуратуре. В то же время Ю.ЛУЦЕНКО в печатных СМИ и по телевидению дает определенные комментарии по поводу этого уголовного дела, добавили там.

По мнению ГПУ, такое поведение обвиняемого Ю.ЛУЦЕНКО свидетельствует о преднамеренном затягивании им сроков по уголовному делу и делает невозможным направление его в суд.

В связи с этим Генеральная прокуратура Украины предлагает Ю.ЛУЦЕНКО немедленно прибыть к следователю для ознакомления с делом или для составления протокола об отказе знакомится с материалами.

В случае дальнейшего уклонения Ю.ЛУЦЕНКО от явки к следователю и злоупотребления своими процессуальными правами обвиняемого Генеральной прокуратурой Украины будет решен вопрос о замене ему меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение “в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц” и в “превышении служебных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия”. Уголовное дело касается приема на работу и присвоение званий бывшему водителю Ю.ЛУЦЕНКО Л.ПРИСТУПЛЮКУ.

Сам Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что власть выдвинула ему “абсурдные обвинения” с целью запугать других оппозиционных политиков.